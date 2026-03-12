Chuyển động số
Cuộc sống số
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

08:47 | 12/03/2026
Chỉ còn 3 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí chuẩn bị sôi nổi tại các địa phương, mỗi cử tri càng ý thức rõ rằng mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, là sự gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Nhìn lại lịch sử, tinh thần ấy đã được khẳng định ngay từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngày 6/1/1946, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam độc lập. Dù đất nước khi ấy còn muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, nhưng hàng triệu người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi vẫn nô nức đi bầu. Tỷ lệ cử tri tham gia đạt hơn 90%, thể hiện khát vọng về quyền làm chủ của Nhân dân.

Tinh thần dân chủ ấy tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua từng kỳ bầu cử. Tại thành phố Hải Phòng, các kỳ bầu cử luôn là dịp để cử tri thể hiện trách nhiệm công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin
Cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu đúng quy định.

Ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng, người dân tích cực chờ đón ngày được cầm "lá vàng" trên tay và tham gia bỏ phiếu. Những khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ đỏ sao vàng; cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu đúng quy định. Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ: 743 dấu “Ban bầu cử”, 2.577 dấu “Tổ bầu cử” và 2.577 dấu “Đã bỏ phiếu” đã được cấp phát tới các tổ chức phục vụ bầu cử theo đúng quy định tại 2.577 khu vực bỏ phiếu trong toàn thành phố.

Không những vậy, các địa phương có khu công nghiệp, khu vực đông công nhân, người lao động và biến động dân cư lớn, việc áp dụng phần mềm quản lý cử tri bước đầu phát huy hiệu quả, hạn chế trùng lặp dữ liệu. Đây là lần đầu tiên, kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung được tổ chức trong điều kiện vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Không khí ngày hội non sông tràn ngập mọi nẻo đường

Những ngày này, đi dọc khắp phố phường cho đến đường làng ngõ xóm ở Hải Phòng đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa tung bay phấp phới. Một màu rực đỏ tràn đầy tương lai và hi vọng, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô cổ động chào mừng ngày bầu cử lan truyền cả ban ngày lẫn đêm. Danh sách 32 đại biểu ứng cử, được bầu 22 đại biểu đã được niêm yết sẵn tại 25 điểm bỏ phiếu và 25.379 cử tri tại xã Nam Sách.

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin
Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô rực rỡ cổ động chào mừng ngày bầu cử.

Trong không khí phấn khởi chờ đón ngày hội của toàn dân, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh (xã Nam Sách) cho biết: "Theo tôi, tuyên truyền đậm nét như vậy là rất cần thiết. Người dân chúng tôi sẽ hiểu hơn tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sinh khí phấn khởi trong nhân dân. Chúng tôi mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của Nhân dân, thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền, đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn; có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân".

Thông qua đó, có thể thấy, quyền của cử tri ở đây chính là quyền được “chọn mặt gửi vàng”, là quyền được lên tiếng thông qua người đại diện. Và song hành với quyền lợi là nghĩa vụ. Nghĩa vụ của cử tri không chỉ dừng lại ở việc có mặt tại hòm phiếu vào ngày bầu cử, mà còn nằm ở trách nhiệm tìm hiểu thông tin và ý thức xây dựng khối đại đoàn kết.

Ứng dụng phần mềm trong quản lý dữ liệu bầu cử

Chúng tôi trở lại An Thành, là một trong số ít địa phương của thành phố Hải Phòng được ứng dụng công nghệ AI trong tuyên truyền công tác bầu cử. Không khí cho ngày hội non sông cũng cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho ngày 15/3 tới. Toàn xã hiện có 26 tổ bầu cử, hơn 19.700 cử tri tương ứng với 10 khu vực bỏ phiếu. Tại đây, đoàn Thanh niên xã sử dụng công nghệ để sản xuất bản tin, bài về bầu cử với biên tập viên ảo, thường xuyên phát trên các fanpage của địa phương. Các khu vực bỏ phiếu được ưu tiên bố trí tại nhà văn hóa thôn, nơi có không gian rộng rãi, giao thông thuận tiện, bảo đảm an ninh, an toàn.

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ; đa dạng hóa hình thức truyền thông, kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tiếp, cổ động trực quan, báo chí truyền thống và nền tảng số. Đồng thời, liên tục cập nhật nội dung tuyên truyền, thông tin người ứng cử, chương trình hành động ứng cử viên lên không gian mạng, thu hút đông đảo người xem.

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin
Cùng với việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền và quản lý dữ liệu, xã Phú Thái còn triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử thuận tiện hơn.

Đây là một trong những minh chứng rõ nét từ phương thức tổ chức truyền thống chuyển mình sang “bầu cử số”, nơi quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm bằng dữ liệu chuẩn xác, xác thực điện tử và hạ tầng công nghệ an toàn.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh An Thành đang đẩy mạnh khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Do đó, quyền và nghĩa vụ của cử tri lúc này mang tính thực tiễn rất cao.

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Thái.

Có thể nói, mỗi lá phiếu của mỗi cử tri thành phố Hải Phòng trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều là những cân nhắc khi lựa chọn người đại diện cho quyền lợi của cử tri. Mỗi lá phiếu được so sánh như một “ viên gạch” xây dựng nên nền móng vững chắc của chính quyền. Khi mỗi công dân Đất Cảng thực hiện quyền và nghĩa vụ bằng tất cả sự trân trọng và hiểu biết, chúng ta không chỉ chọn ra được những đại biểu đủ “Tâm - Tầm - Tài” mà còn khẳng định sức mạnh của lòng dân, ý Đảng trong công cuộc đổi mới quê hương.

“Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy các cấp, ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử đang phải tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công. Các bước phải được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng luật, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ; phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính; phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; không để sai sót”. Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch xã An Thành cho biết thêm.
Thành phố Hải Phòng Bầu cử

