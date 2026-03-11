Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Lê Giang

Lê Giang

15:57 | 11/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 10/3, tại cơ sở 1, Bệnh viện K đã tổ chức thành công Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ. TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo.
Sàng lọc ung thư phổi - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức 30 chuyến xe yêu thương từ Bệnh viện K đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết 2026

2 hệ thống máy xạ trị cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất được đưa vào vận hành hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Vận hành máy xạ trị hiện đại, giảm thời gian điều trị từ 10 phút còn 2-3 phút, bảo vệ tối đa tổ chức lành tính

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết “Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, là sự phối hợp giữa 3 chuyên ngành lớn: Phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Trong đó xạ trị là một phương pháp quan trọng, hiệu quả mang lại nhiều lợi ích điều trị cho người bệnh. Với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt, hệ thống xạ trị hiện đại mà Bệnh viện K chính thức vận hành cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500–2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2–3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.”

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Các đại biểu cắt băng khai trương hệ thống thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Quán sứ.

Song song đó, hệ thống mô phỏng CT 4D, hệ thống theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel – C-RAD, cùng công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D được tích hợp để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn. Các kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating, DIBH tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hoá liều trị.

Cơ sở Quán Sứ bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư

Tại cơ sở Quán Sứ, Versa HD phối hợp với máy mô phỏng CT 4D và Phần mềm Monaco tích hợp AI phiên bản 6.2.1 sẽ hỗ trợ auto-contouring và hội chẩn trực tuyến. Toàn bộ quy trình được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống QA đạt chuẩn quốc tế IAEA, ISRS, từ quá trình mô phỏng đến lập kế hoạch và điều trị, tất cả được thực hiện trong một phòng nhằm tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian và nâng cao an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Quy trình xạ trị được tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và Châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.Bệnh viện K sẵn sàng vận hành hệ thống xạ trị mới hiệu quả, đảm bảo mang lại dịch vụ điều trị chất lượng cao cho người bệnh. Không chỉ là nơi điều trị, cơ sở Quán Sứ còn được xem là một trung tâm đào tạo uy tín cho các học viên, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực xạ trị trên toàn quốc.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đồng thời đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa – huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng. Những hệ thống nổi bật gồm: 8 hệ thống nội soi hiện đại; Hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; Hệ thống monitoring từ xa; Máy chụp MRI; Máy sinh thiết vú có hút chân không; Máy đốt u bằng sóng cao tần; Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; Máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã gửi lời chúc mừng tới tập thể Bệnh viện K với sự quyết tâm cao đã chính thức vận hành hệ thống xạ trị, trang thiết bị y tế hiện đại tại bệnh viện K cơ sở 1.

Thứ trưởng nhấn mạnh “Đây không chỉ là niềm vui của cán bộ y tế bệnh viện K mà là của cả ngành Y tế và người bệnh, đánh dấu một bước phát triển mới, quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư”. Thứ trưởng thường trực đề nghị Bệnh viện K sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện đại này vào công tác chẩn đoán và điều trị ung thư cũng như công tác đào tạo cho các tuyến dưới.

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ
Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước, bên cạnh đó Chính phủ Nhật Bản cũng dành cho Bệnh viện K sự quan tâm đặc biệt thông qua hình thức viện trợ không hoàn lại trang thiết bị với số tiền 1,83 tỷ yên (tương đương 300 tỷ đồng), đến nay Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hàng trăm trang thiết bị hiện đại tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Việc vận hành đồng bộ hai hệ thống xạ trị gia tốc và rất nhiều trang thiết bị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ không chỉ giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K mà còn thể hiện sự đồng hành và quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và Bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe người dân. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện K sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hiệu quả điều trị cao và trải nghiệm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh viện K luôn mong người bệnh có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, giảm thiểu nhu cầu ra nước ngoài điều trị và góp phần nâng cao uy tín của hệ thống khám chữa bệnh nước nhà trên bình diện khu vực và thế giới.

Bệnh viện K

Bài liên quan

Sàng lọc ung thư phổi - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam

Sàng lọc ung thư phổi - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam

Chuyến xe yêu thương đưa gần 300 bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Chuyến xe yêu thương đưa gần 300 bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

30 chuyến xe yêu thương từ Bệnh viện K đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết 2026

30 chuyến xe yêu thương từ Bệnh viện K đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết 2026

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Sàng lọc ung thư phổi - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam

Sàng lọc ung thư phổi - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Năng lượng
Hôm nay 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, với nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn năng lượng Ấn Độ Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani.
Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Y tế số
Chiều 10/3/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Chuyển đổi số
Bộ KH&CN đề xuất đo kết quả chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố và bộ, ngành tự động, liên tục theo thời gian thực từ năm 2026. Xếp hạng công khai hằng năm, không chấp nhận số liệu tự chấm.
Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Chuyển đổi số
Hơn 62 triệu thửa đất được rà soát trong vòng chưa đầy ba năm là con số khiến không ít chuyên gia kinh ngạc. Nhưng đằng sau thành tích số lượng đó, câu hỏi về chất lượng dữ liệu vẫn đang chờ lời giải khi mà chỉ 25% tổng khối lượng thực tế đã được làm sạch sau chiến dịch dài 90 ngày.
Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Chuyển đổi số
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
23°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
19°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Kim TT/AVPL 18,425 ▲110K 18,730 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Nguyên Liệu 99.99 17,600 17,800
Nguyên Liệu 99.9 17,550 17,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,310 ▲120K 18,710 ▲120K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,260 ▲120K 18,660 ▲120K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,190 ▲120K 18,640 ▲120K
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
NL 99.90 17,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450
Trang sức 99.9 17,890 ▲90K 18,590 ▲90K
Trang sức 99.99 17,900 ▲90K 18,600 ▲90K
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,842 ▲11K 18,722 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,842 ▲11K 18,723 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,839 ▲11K 1,869 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,839 ▲11K 187 ▼1672K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,819 ▲11K 1,854 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 177,064 ▲1089K 183,564 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 130,314 ▲825K 139,214 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 117,335 ▲748K 126,235 ▲748K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,355 ▲671K 113,255 ▲671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,349 ▲641K 108,249 ▲641K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,857 ▼61254K 7,747 ▼69264K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18259 18534 19111
CAD 18819 19097 19715
CHF 33143 33529 34178
CNY 0 3470 3830
EUR 29825 30097 31127
GBP 34428 34819 35756
HKD 0 3223 3426
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15242 15828
SGD 20076 20359 20890
THB 742 806 859
USD (1,2) 25989 0 0
USD (5,10,20) 26030 0 0
USD (50,100) 26059 26078 26311
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,041 26,041 26,311
USD(1-2-5) 25,000 - -
USD(10-20) 25,000 - -
EUR 29,995 30,019 31,219
JPY 162.33 162.62 169.77
GBP 34,745 34,839 35,725
AUD 18,464 18,531 19,046
CAD 18,970 19,031 19,607
CHF 33,324 33,428 34,195
SGD 20,177 20,240 20,912
CNY - 3,760 3,868
HKD 3,291 3,301 3,389
KRW 16.45 17.15 18.45
THB 789.32 799.07 852.76
NZD 15,219 15,360 15,747
SEK - 2,812 2,899
DKK - 4,011 4,134
NOK - 2,683 2,767
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,246.27 - 7,022.07
TWD 745.46 - 899.28
SAR - 6,870.7 7,206.29
KWD - 83,391 89,250
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,981 26,011 26,311
EUR 29,876 29,996 31,170
GBP 34,566 34,705 35,709
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,070 33,203 34,132
JPY 161.68 162.33 169.65
AUD 18,330 18,404 18,996
SGD 20,231 20,312 20,895
THB 810 813 849
CAD 18,941 19,017 19,598
NZD 15,281 15,815
KRW 17.17 18.73
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26060 26060 26311
AUD 18443 18543 19469
CAD 19005 19105 20121
CHF 33377 33407 34995
CNY 0 3785 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30008 30038 31772
GBP 34737 34787 36539
HKD 0 3355 0
JPY 162.2 162.7 173.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15356 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20245 20375 21096
THB 0 772.7 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18500000 18500000 19300000
SBJ 16000000 16000000 19300000
Cập nhật: 11/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,068 26,118 26,311
USD20 26,068 26,118 26,311
USD1 23,807 26,118 26,311
AUD 18,521 18,621 19,739
EUR 30,215 30,215 31,680
CAD 18,950 19,050 20,363
SGD 20,335 20,485 21,250
JPY 162.83 164.33 168.93
GBP 34,693 35,043 36,140
XAU 18,418,000 0 18,722,000
CNY 0 3,672 0
THB 0 811 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/03/2026 16:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ngành y tế sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử ngày 15/3

Ngành y tế sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử ngày 15/3

Những chuyện lạ tại các cuộc bầu cử trên thế giới

Những chuyện lạ tại các cuộc bầu cử trên thế giới

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Zing MP3 duy trì ổn định về tỷ lệ người dùng hàng tháng

Zing MP3 duy trì ổn định về tỷ lệ người dùng hàng tháng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

6G là

6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO

Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Sản xuất tiên tiến giúp Singapore bứt phá, vượt xa dự báo tăng trưởng

Sản xuất tiên tiến giúp Singapore bứt phá, vượt xa dự báo tăng trưởng

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng