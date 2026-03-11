Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ.

2 hệ thống máy xạ trị cùng gần 100 trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất được đưa vào vận hành hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, điều trị đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Vận hành máy xạ trị hiện đại, giảm thời gian điều trị từ 10 phút còn 2-3 phút, bảo vệ tối đa tổ chức lành tính

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết “Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, là sự phối hợp giữa 3 chuyên ngành lớn: Phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Trong đó xạ trị là một phương pháp quan trọng, hiệu quả mang lại nhiều lợi ích điều trị cho người bệnh. Với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị ngày càng cao, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K đã đầu tư 2 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt, hệ thống xạ trị hiện đại mà Bệnh viện K chính thức vận hành cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, với mức suất liều lên đến 1500–2200 MU/phút, rút ngắn thời gian điều trị từ 10 phút xuống còn 2–3 phút và cho phép tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành quanh khu vực điều trị.”

Các đại biểu cắt băng khai trương hệ thống thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Quán sứ.

Song song đó, hệ thống mô phỏng CT 4D, hệ thống theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân Sentinel – C-RAD, cùng công nghệ SGRT, IGRT, bàn điều trị 6 chiều HexaPOD và CBCT 4D được tích hợp để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn. Các kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating, DIBH tiếp tục được ứng dụng để tối ưu hoá liều trị.

Cơ sở Quán Sứ bổ sung hàng trăm thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, sàng lọc, điều trị ung thư

Tại cơ sở Quán Sứ, Versa HD phối hợp với máy mô phỏng CT 4D và Phần mềm Monaco tích hợp AI phiên bản 6.2.1 sẽ hỗ trợ auto-contouring và hội chẩn trực tuyến. Toàn bộ quy trình được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống QA đạt chuẩn quốc tế IAEA, ISRS, từ quá trình mô phỏng đến lập kế hoạch và điều trị, tất cả được thực hiện trong một phòng nhằm tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian và nâng cao an toàn cho người bệnh.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Quy trình xạ trị được tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và Châu Âu, đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.Bệnh viện K sẵn sàng vận hành hệ thống xạ trị mới hiệu quả, đảm bảo mang lại dịch vụ điều trị chất lượng cao cho người bệnh. Không chỉ là nơi điều trị, cơ sở Quán Sứ còn được xem là một trung tâm đào tạo uy tín cho các học viên, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực xạ trị trên toàn quốc.

Ngoài lĩnh vực xạ trị ung bướu, Bệnh viện K đồng thời đầu tư hệ thống phục vụ sinh hóa – huyết học, pha chế thuốc tập trung, giải phẫu bệnh, phẫu thuật gây mê hồi sức và nội soi thăm dò chức năng. Những hệ thống nổi bật gồm: 8 hệ thống nội soi hiện đại; Hơn 30 thiết bị phục vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh; Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; Hệ thống monitoring từ xa; Máy chụp MRI; Máy sinh thiết vú có hút chân không; Máy đốt u bằng sóng cao tần; Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số; Máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ 64 lớp được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã gửi lời chúc mừng tới tập thể Bệnh viện K với sự quyết tâm cao đã chính thức vận hành hệ thống xạ trị, trang thiết bị y tế hiện đại tại bệnh viện K cơ sở 1.

Thứ trưởng nhấn mạnh “Đây không chỉ là niềm vui của cán bộ y tế bệnh viện K mà là của cả ngành Y tế và người bệnh, đánh dấu một bước phát triển mới, quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư”. Thứ trưởng thường trực đề nghị Bệnh viện K sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện đại này vào công tác chẩn đoán và điều trị ung thư cũng như công tác đào tạo cho các tuyến dưới.

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ.

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện K được cấp vốn đầu tư 790 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước, bên cạnh đó Chính phủ Nhật Bản cũng dành cho Bệnh viện K sự quan tâm đặc biệt thông qua hình thức viện trợ không hoàn lại trang thiết bị với số tiền 1,83 tỷ yên (tương đương 300 tỷ đồng), đến nay Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hàng trăm trang thiết bị hiện đại tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Việc vận hành đồng bộ hai hệ thống xạ trị gia tốc và rất nhiều trang thiết bị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ không chỉ giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K mà còn thể hiện sự đồng hành và quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và Bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe người dân. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện K sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hiệu quả điều trị cao và trải nghiệm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh viện K luôn mong người bệnh có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, giảm thiểu nhu cầu ra nước ngoài điều trị và góp phần nâng cao uy tín của hệ thống khám chữa bệnh nước nhà trên bình diện khu vực và thế giới.