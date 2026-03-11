Sản xuất tiên tiến giúp Singapore bứt phá, vượt xa dự báo tăng trưởng

Singapore đang cho thấy cách một nền kinh tế nhỏ có thể vượt dự báo tăng trưởng nhờ đặt cược vào sản xuất công nghệ cao.

Sản xuất công nghệ cao kéo tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn từ lạm phát, căng thẳng thương mại đến suy yếu nhu cầu tiêu dùng, Singapore lại gây bất ngờ khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn dự báo.

Một trong những yếu tố quan trọng đứng sau kết quả này là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất tiên tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao.

Các ngành như bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ trung tâm dữ liệu và dược phẩm sinh học đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Đây đều là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nhờ động lực từ các ngành này, nền kinh tế Singapore đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt dự báo của nhiều tổ chức kinh tế.

Không giống nhiều nền kinh tế phát triển đã thu hẹp lĩnh vực sản xuất, Singapore lựa chọn cách tiếp cận khác: nâng cấp ngành sản xuất lên phân khúc công nghệ cao.

Chính phủ nước này đã triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như: bán dẫn và linh kiện điện tử; công nghệ sinh học và dược phẩm; thiết bị y tế.

sản xuất thông minh và làn sóng AI tạo cú hích cho ngành bán dẫn

Các nhà máy tại Singapore ngày càng ứng dụng mạnh mẽ robot, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để tăng năng suất và giảm chi phí vận hành. Nhờ vậy, quốc gia này vẫn duy trì được vai trò là một trung tâm sản xuất công nghệ cao của châu Á, dù chi phí lao động cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đang tạo ra nhu cầu lớn đối với chip AI, máy chủ hiệu năng cao và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Điều này đã mang lại lợi ích lớn cho các trung tâm sản xuất bán dẫn như Singapore.

Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tăng cường đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất, qua đó giúp ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn tại Singapore tăng trưởng mạnh.

Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia

Singapore từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ và dược phẩm quốc tế. Nhờ môi trường kinh doanh ổn định, cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đã đặt cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu tại quốc gia này.

Sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu không chỉ giúp tăng sản lượng công nghiệp mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Câu chuyện của Singapore cho thấy sản xuất vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại nếu được nâng cấp bằng công nghệ.

Thay vì cạnh tranh bằng chi phí thấp, quốc gia này tập trung vào sản xuất giá trị cao, tự động hóa và đổi mới công nghệ.

Chiến lược đó đang giúp Singapore duy trì vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai.