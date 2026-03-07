Từ AI đến 6G và robot: Ba xu hướng công nghệ định hình tương lai tại MWC 2026

AI định hình lại thiết bị đầu cuối

Một trong những xu hướng nổi bật tại MWC 2026 là trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi của các thiết bị đầu cuối. AI không chỉ mở rộng chức năng mà còn thay đổi hình thức vật lý của các thiết bị, biến chúng từ công cụ thụ động thành “đối tác thông minh” có khả năng tương tác chủ động với con người.

Điện thoại Robot Honor với camera gimbal "mọc" ra từ đỉnh thiết bị, có thể nhận biết môi trường xung quanh và chủ động thay đổi tư thế để theo dõi chuyển động của các vật thể.

Nhiều hãng công nghệ lớn như Honor, Xiaomi, Huawei, vivo và Lenovo đã giới thiệu loạt sản phẩm tích hợp AI sâu ở cấp hệ thống. Đáng chú ý, Honor ra mắt concept “Robot Phone” - mẫu điện thoại có khả năng nhận biết môi trường và chủ động điều chỉnh góc quay camera nhờ mô hình AI tích hợp. Trong khi đó, các thiết bị đeo thông minh và kính AI cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhờ sức mạnh tính toán cục bộ từ chip mới của Qualcomm và MediaTek, cho phép xử lý dữ liệu và nhận diện hình ảnh ngay trên thiết bị mà không cần kết nối mạng.

Xu hướng này cho thấy AI đang trở thành “linh hồn” mới của thiết bị điện tử, mở ra khả năng tương tác tự nhiên hơn giữa con người và máy móc.

Hạ tầng viễn thông hướng tới mạng AI-native

Sự bùng nổ của các thiết bị AI cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng mạng. Tại MWC 2026, ngành viễn thông cho thấy bước chuyển mạnh sang mô hình mạng “AI-native”, trong đó trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ kiến trúc mạng.

Các tập đoàn công nghệ như Huawei, Qualcomm và Ericsson đều nhấn mạnh chiến lược phát triển song song giữa 5G-Advanced (5G-A) và thế hệ mạng 6G. Theo các chuyên gia, 6G sẽ là mạng di động đầu tiên được thiết kế ngay từ đầu để phục vụ các ứng dụng AI quy mô lớn.

Ông Cristiano Amon phát biểu tại MWC Barcelona 2026 với chủ đề “Kiến trúc 6G trong kỷ nguyên AI”.

Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm, ông Cristiano Amon cho biết, 6G ​​sẽ là mạng lưới AI gốc đầu tiên và Qualcomm sẽ tích hợp sâu khả năng kết nối với AI lần đầu tiên. AI cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lưu lượng truy cập. "Chúng tôi dự kiến ​​lưu lượng mạng toàn cầu sẽ tăng gấp ba lần, trong đó AI đóng góp khoảng 30% lưu lượng đó", ông Cristiano Amon chia sẻ.

Hiện nay, mạng 5G-A đã bắt đầu được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia, tạo nền tảng cho các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn và độ trễ cực thấp. Dự kiến, tiêu chuẩn 6G đầu tiên có thể hoàn thiện vào khoảng năm 2029, mở đường cho thế hệ mạng mới với khả năng kết nối, tính toán và cảm biến tích hợp.

Robot tiến gần hơn tới đời sống thực

Bên cạnh thiết bị và hạ tầng mạng, robot cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại MWC năm nay. Khác với những năm trước chủ yếu mang tính trình diễn, nhiều mẫu robot tại MWC 2026 đã hướng tới các kịch bản ứng dụng thực tế.

Các doanh nghiệp như Unitree Robotics và China Telecom đã trình diễn robot bốn chân kết hợp công nghệ 6G, có khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp như giàn khoan dầu khí, khu vực hạt nhân hay các địa hình nguy hiểm. Trong khi đó, robot hình người do Honor phát triển có thể thực hiện các chuyển động linh hoạt và tương tác trực tiếp với con người.

Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh ra mắt sản phẩm Embodied Creature 3.0, robot hình người kích thước thật đầu tiên đạt được khả năng điều khiển chuyển động tương tác toàn thân.

Sự kết hợp giữa AI, mạng thế hệ mới và robot đang mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó máy móc không chỉ xử lý thông tin mà còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động trong thế giới vật lý.

Nhìn tổng thể, MWC 2026 cho thấy một bước dịch chuyển quan trọng của ngành công nghệ trong đó trí tuệ nhân tạo không còn là lớp phần mềm bổ trợ, mà đang trở thành nền tảng cốt lõi định hình thiết bị, hạ tầng mạng và hệ sinh thái robot của tương lai. Khi AI tiếp tục lan tỏa vào mọi lớp của hệ thống công nghệ, ranh giới giữa thế giới số và thế giới vật lý sẽ ngày càng mờ đi, mở ra nhiều mô hình ứng dụng mới trong đời sống và sản xuất.