Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động. (Ảnh minh họa)

Theo nghị quyết, khi giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7% trở lên so với kỳ công bố liền kề trước đó, việc điều hành giá sẽ được thực hiện ngay sau khi phát sinh mức tăng. Công tác điều hành và công bố giá do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện.

Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 80/2023, với chu kỳ điều chỉnh 7 ngày một lần vào thứ Năm hằng tuần. Giá bán lẻ có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên và có hiệu lực từ 15h ngày điều hành.

Theo quy định, căn cứ dữ liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Một số nguồn cung năng lượng trong khu vực bị gián đoạn, trong khi hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới gặp nhiều khó khăn, khiến giá dầu biến động nhanh.

Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, việc điều chỉnh giá trong nước linh hoạt hơn sẽ giúp giảm độ trễ so với diễn biến giá quốc tế. Nếu giá trong nước không theo kịp biến động thế giới, doanh nghiệp nhập khẩu có thể chịu thua lỗ, từ đó giảm động lực nhập hàng và tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Thực tế năm 2022, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu từng phải tạm đóng cửa do kinh doanh thua lỗ, gây mất cân đối cục bộ nguồn cung trên thị trường.

Ngoài cơ chế điều hành giá, Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung. Theo đó, các chủ dầu phải ưu tiên bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu chưa ký hợp đồng xuất khẩu, phù hợp với nhu cầu và công nghệ của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Chính phủ cho phép Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên như Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) được chủ động mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng dầu.

Bộ Công Thương được giao rà soát nguồn cung, chủ động các biện pháp điều tiết thị trường và kịp thời báo cáo Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước không bảo đảm sản lượng hoặc việc nhập khẩu gặp khó khăn, bộ này sẽ đánh giá cân đối cung cầu và chỉ đạo các thương nhân đầu mối sử dụng nguồn dự trữ lưu thông hoặc xuất cấp dự trữ quốc gia để bù đắp thiếu hụt.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành được yêu cầu xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu theo thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong ngày 7/3.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường tiết kiệm năng lượng, bảo đảm cung ứng điện và xăng dầu trong mọi tình huống, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sinh học nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang các loại năng lượng thân thiện môi trường.