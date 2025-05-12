Tổng thống Trump tới Trung Đông với tham vọng về dầu mỏ, thương mại và hạt nhân

Mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo UAE và Ả Rập Xê Út là tương lai của hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn của Hoa Kỳ, trong đó sản phẩm tiên tiến nhất vẫn chưa được tiếp cận do lo ngại về an ninh quốc gia. Ảnh: Getty.

Mục tiêu thương mại và dầu mỏ cùng tham vọng hạt nhân và chính sách năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thúc đẩy việc giảm thuế quan đối với nhôm và thép nhập khẩu từ khu vực Vịnh, một động thái có thể làm tăng lợi ích thương mại cho các quốc gia như Ả Rập Xê Út và UAE. Monica Malik, nhà kinh tế trưởng tại Abu Dhabi Commercial Bank, cho biết việc xóa bỏ thuế quan 10% sẽ là một tín hiệu tích cực.

Tổng thống Trump cũng dự kiến tham gia diễn đàn đầu tư Saudi-Hoa Kỳ tại Riyadh, nơi sẽ quy tụ các CEO hàng đầu từ các công ty như BlackRock, Palantir, Citigroup, IBM, Qualcomm và nhiều tập đoàn lớn khác. Sự kiện này hứa hẹn thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư giữa Mỹ và khu vực Trung Đông.

Ngoài thương mại, vấn đề hạt nhân sẽ là một trọng tâm khác. Chính quyền Trump đang xem xét hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển chương trình hạt nhân dân sự, với khả năng Mỹ sẽ giảm bớt các điều kiện nghiêm ngặt trong các thỏa thuận hợp tác. Đây là một bước đi mà UAE và Saudi Arabia rất quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Bên cạnh đó, Trump cũng sẽ tập trung vào nỗ lực ngừng bắn giữa Israel và Gaza. Qatar, một trong những nước trung gian đàm phán, sẽ là điểm đến quan trọng của ông trong việc thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình.

Một trong những động thái gây chú ý nhất của chuyến thăm này là thông tin về việc Mỹ có thể công bố đổi tên Vịnh Ba Tư thành Vịnh Ả Rập, một quyết định có thể khiến Iran phẫn nộ nhưng sẽ được các nước Ả Rập hoan nghênh.

Với chuyến thăm này, Trump đang cố gắng củng cố quan hệ với các quốc gia giàu tài nguyên và tầm ảnh hưởng lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên, những thỏa thuận đạt được sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ căng thẳng địa chính trị đến các lo ngại về xung đột lợi ích.

Trong bối cảnh này, tất cả các bên đều sẽ theo dõi sát sao các bước đi của ông chủ Nhà Trắng, trong khi các quốc gia Vùng Vịnh sẽ tìm cách tối ưu hóa lợi ích của mình trong các thỏa thuận sắp tới.