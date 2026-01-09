Trao thẩm quyền cho địa phương trong chứng nhận doanh nghiệp và cơ sở ươm tạo công nghệ cao

Thông tư số 08/2025/TT-BKHCN được ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật về công nghệ cao và các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc ban hành Thông tư góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động cho địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Thông tư số 08/2025/TT-BKHCN, phạm vi điều chỉnh bao gồm việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới và cơ sở ươm tạo công nghệ cao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

Một điểm nhấn quan trọng của Thông tư số 08/2025/TT-BKHCN là phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Việc phân cấp này giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính linh hoạt trong quản lý, đồng thời phù hợp với thực tiễn quản lý đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từng địa phương.

Đối với chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao và cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Thông tư tiếp tục giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền theo trình tự, thủ tục được quy định cụ thể. Các quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định trước đây, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước về công nghệ cao, đồng thời tăng tính chủ động cho địa phương trong việc hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thông tư cũng quy định chi tiết trình tự và thời hạn giải quyết hồ sơ, từ khâu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tổ chức thẩm định đến việc ban hành quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận bằng văn bản. Hồ sơ đề nghị chứng nhận có thể nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn để hoàn thiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư ban hành kèm theo hệ thống biểu mẫu hành chính như đơn đề nghị, thuyết minh dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, mẫu giấy chứng nhận và các biểu mẫu liên quan đến cơ sở ươm tạo công nghệ cao, góp phần thống nhất cách thức triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Thông tư số 08/2025/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm Thông tư có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết, việc xử lý tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Việc ban hành Thông tư góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ cao và các cơ sở ươm tạo công nghệ cao trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ cao.