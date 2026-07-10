Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Ưu tiên các công nghệ chiến lược quốc gia

Theo NAFOSTED, chương trình hướng tới tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm, thiết bị, phần mềm, nền tảng, quy trình và giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và thương mại hóa.

NAFOSTED cho biết các nhiệm vụ được đề xuất cần hướng tới góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh minh họa).

Các lĩnh vực ưu tiên bám sát Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản sao số (Digital Twin), điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), an ninh mạng, công nghệ lượng tử, mạng di động 5G-6G, chip bán dẫn, robot và tự động hóa thông minh, thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ sinh học, y sinh tiên tiến, thiết bị y tế, năng lượng mới, vật liệu tiên tiến, công nghệ biển, hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và các công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng ưu tiên các nhiệm vụ phục vụ những ngành có nhu cầu ứng dụng lớn như điện tử - bán dẫn, logistics, cảng biển, quản lý chuỗi cung ứng thông minh, dịch vụ số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, thủy sản công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, hóa chất, vật liệu mới, dệt may và da giày. Đối tượng đăng ký là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đề cao khả năng ứng dụng và thương mại hóa

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý Phát triển công nghệ (NAFOSTED), các nhiệm vụ được đề xuất không chỉ cần có tính mới về khoa học và công nghệ mà còn phải hướng tới tạo ra sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình tuyển chọn, Quỹ sẽ đánh giá toàn diện về tính mới, giá trị khoa học, tính khả thi của phương án triển khai, năng lực của tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu cũng như khả năng tạo ra sản phẩm có giá trị để chuyển giao hoặc thương mại hóa.

Các nhiệm vụ giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, ngành hoặc địa phương, hướng tới làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, có doanh nghiệp tham gia ngay từ giai đoạn đề xuất và có địa chỉ ứng dụng cụ thể sẽ có lợi thế trong quá trình xét chọn.

Việc tuyển chọn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh thông qua đánh giá độc lập của các chuyên gia và hội đồng khoa học.

Phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nâng cao năng lực tự chủ quốc gia (Ảnh minh họa).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí

Theo kế hoạch tài trợ năm 2026, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với mỗi nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ tối đa là 10 tỷ đồng. Đối với cụm nhiệm vụ, mỗi cụm được tổ chức tối đa ba nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ hoặc từng nhiệm vụ thành phần trong cụm nhiệm vụ. Phần kinh phí còn lại phải do tổ chức chủ trì huy động từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách và chứng minh rõ khả năng bố trí nguồn vốn trong hồ sơ đăng ký.

NAFOSTED khuyến khích các đề xuất có tỷ lệ vốn đối ứng cao hơn mức tối thiểu, đồng thời có phương án huy động nguồn lực rõ ràng, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm dự kiến.

Việc lập, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN và các quy định pháp luật liên quan.

Cập nhật kết quả thương mại hóa trong ít nhất 5 năm

Sau khi được tài trợ, tổ chức chủ trì có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng, bảo đảm nguồn vốn đối ứng và sử dụng kinh phí đúng quy định.Trong thời gian triển khai, đơn vị phải cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia tối thiểu mỗi tháng một lần.

Đáng chú ý, sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu, tổ chức chủ trì vẫn phải tiếp tục cập nhật thông tin về hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trên nền tảng này trong ít nhất 5 năm. Theo NAFOSTED, yêu cầu này nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và thúc đẩy việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Hồ sơ cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Đại diện NAFOSTED cho biết, hồ sơ đăng ký được lập theo Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Thông tư số 44/2025/TT-BKHCN và các biểu mẫu do Quỹ ban hành.

Hồ sơ gồm: đơn đăng ký, thuyết minh nhiệm vụ, hồ sơ năng lực của tổ chức chủ trì, lý lịch khoa học của nhóm nghiên cứu, tài liệu chứng minh nguồn vốn đối ứng, văn bản cam kết phối hợp, tiếp nhận hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu cùng các tài liệu theo quy định.

Theo Quỹ, hồ sơ cần bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và có căn cứ chứng minh. Mục tiêu nghiên cứu, nội dung thực hiện, sản phẩm dự kiến, tiến độ, dự toán kinh phí, phương án huy động nguồn lực và năng lực của tổ chức chủ trì phải bảo đảm tính logic, khả thi và phù hợp với mục tiêu của nhiệm vụ.

Đối với kế hoạch tài trợ năm 2026, việc đăng ký được thực hiện theo quy trình hai bước trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (STM). Sau khi hoàn tất kê khai trực tuyến, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng chữ ký số hoặc bản giấy theo quy định. NAFOSTED khuyến khích sử dụng chữ ký số nhằm rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 10/8/2026. NAFOSTED khuyến nghị các tổ chức nộp hồ sơ sớm để có thời gian rà soát, bổ sung và hoàn thiện trước khi kết thúc đợt tiếp nhận.

Các tổ chức cần hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 10/8/2026 để có thời gian bổ sung, hoàn thiện nếu phát sinh yêu cầu trong quá trình tiếp nhận.