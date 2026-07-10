Chuyển đổi số

Giám sát phòng thi thời AI, vì sao vẫn còn khoảng trống?

Thế Kiên

Thế Kiên

12:18 | 10/07/2026
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Những phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách ứng dụng công nghệ trong giám sát phòng thi, khi camera, dữ liệu số và AI ngày càng phổ biến nhưng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định.
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Khi niềm tin kỳ thi vẫn đặt nặng vào con người

Những phản ánh về dấu hiệu điểm thi cao bất thường tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục đặt ra câu hỏi về việc giám sát kỳ thi trong thời đại công nghệ số.

Dù các kỳ thi hiện nay đã có nhiều lớp kiểm soát, từ quy chế coi thi, phân công cán bộ, thanh tra đến lưu trữ hồ sơ, yếu tố con người vẫn là mắt xích quan trọng nhất quyết định sự công bằng trong phòng thi.

Chỉ cần một khâu thực thi không nghiêm túc, mọi quy trình được thiết kế trước đó đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý từng vụ việc sau khi có phản ánh, mà là làm thế nào để công nghệ có thể hỗ trợ phát hiện sớm, giảm phụ thuộc vào may rủi hoặc tố giác sau kỳ thi.

Giám sát phòng thi thời AI, vì sao vẫn còn khoảng trống?
Ảnh minh họa có sử dụng AI

Camera chưa phải lời giải duy nhất

Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục đã tăng cường ứng dụng công nghệ vào tổ chức thi, từ quản lý dữ liệu thí sinh, chấm thi đến lưu trữ thông tin.

Tuy nhiên, với khâu coi thi trực tiếp, việc số hóa vẫn gặp nhiều giới hạn.

Camera giám sát có thể ghi nhận hình ảnh nhưng không tự đánh giá được đầy đủ bối cảnh. Một hành động trao đổi, một dấu hiệu bất thường trong phòng thi vẫn cần con người xem xét, phân tích và kết luận.

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang? Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Từ dữ liệu điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 có dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cơ ...

Công nghệ vì vậy không thay thế hội đồng thi, mà đóng vai trò tạo thêm một lớp kiểm chứng độc lập.

Trong tương lai, các hệ thống thông minh có thể hỗ trợ phát hiện hành vi bất thường thông qua phân tích hình ảnh, thời gian và dữ liệu vận hành. Tuy nhiên, việc áp dụng cần đi kèm quy định rõ ràng về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và trách nhiệm sử dụng.

AI có thể hỗ trợ nhưng không thay thế trách nhiệm

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng mới trong quản trị giáo dục.

Các hệ thống AI có thể được huấn luyện để nhận diện một số dấu hiệu bất thường như mật độ di chuyển trong phòng thi, hành vi lặp lại hoặc những điểm khác biệt so với quy trình chuẩn.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn cần thuộc về con người.

Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán, hệ thống có thể phát sinh rủi ro như nhận diện sai tình huống hoặc đưa ra cảnh báo thiếu bối cảnh.

Bài toán của chuyển đổi số giáo dục không phải thay con người bằng máy móc, mà là thiết kế một cơ chế trong đó công nghệ giúp giảm sai sót và tăng khả năng kiểm chứng.

Cần một hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu

Xu hướng quản trị hiện đại là chuyển từ phát hiện vi phạm sang phòng ngừa rủi ro. Điều này đòi hỏi dữ liệu trong toàn bộ quá trình tổ chức thi phải được quản lý đồng bộ hơn.

Từ phân công cán bộ coi thi, nhật ký phòng thi, giám sát điểm thi đến quy trình xử lý phản ánh đều có thể được số hóa để tạo dấu vết kiểm tra rõ ràng.

Khi mọi bước đều có khả năng truy xuất, áp lực minh bạch không chỉ đặt lên thí sinh mà cả những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Công nghệ không phải giải pháp duy nhất bảo đảm công bằng thi cử. Nhưng trong thời đại số, một hệ thống thi quan trọng cần thêm những “người giám sát thầm lặng” bằng dữ liệu để bảo vệ niềm tin xã hội.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00

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