Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Ngữ văn Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 sáng nay (11/6), tổng số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039 em, đạt tỷ lệ 99,56% so với tổng số 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, số thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn là hơn 5.300 em.

Số thí sinh vi bị đình chỉ thi là 12 thí sinh, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu (Kỳ thi năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm quy chế).

Buổi thi đầu tiên trong kỳ thi này không ghi nhận cán bộ vi phạm quy chế.

Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, Ban Chỉ đạo Thi cấp quốc gia nhìn nhận, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn, giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Buổi thi chiều 11-6, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh là 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo Thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) để giải bài trong khi làm bài thi.