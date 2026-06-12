Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2026, CLB Tình nguyện viên Thủ đô (Cung Thanh niên Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026” với thông điệp “Hãy tự tin - Chúng tôi đi cùng bạn”.

Gần 500 tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử Thủ đô.

Năm 2026, Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương có số lượng thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Trước áp lực lớn về tổ chức và hỗ trợ thí sinh, CLB Tình nguyện viên Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát nhu cầu thực tế tại các điểm thi và huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm đồng hành cùng sĩ tử và phụ huynh trong mùa thi.

Sau quá trình vận động nguồn lực, chương trình đã tiếp nhận hàng nghìn thùng nước uống, bánh kẹo cùng nhiều vật phẩm thiết yếu như sữa, đồ dùng học tập, quạt cầm tay, áo mưa... để phục vụ công tác hỗ trợ tại các điểm thi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, gần 500 tình nguyện viên của CLB Tình nguyện viên Thủ đô đã tham gia hỗ trợ trực tiếp tại 14 điểm thi trên địa bàn Hà Nội. Các đội hình tình nguyện thực hiện nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự trước cổng trường, phát nước uống và các vật phẩm cần thiết cho thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, lực lượng tình nguyện viên cũng sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh như thí sinh quên giấy tờ tùy thân, đi nhầm điểm thi, gặp sự cố phương tiện hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp về sức khỏe.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026” đã huy động gần 17.300 thùng nước, 100.000 phần quà với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại gần 750 điểm thi thuộc 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Song song với hoạt động tại điểm thi, CLB Tình nguyện viên Thủ đô còn đẩy mạnh công tác truyền thông trên các nền tảng số nhằm cung cấp thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết giúp thí sinh chuẩn bị tốt về kiến thức, tâm lý và sức khỏe trước kỳ thi.

Đáng chú ý, chương trình năm nay không chỉ triển khai tại Hà Nội mà còn mở rộng hỗ trợ tới gần 750 điểm thi thuộc 13 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Ninh Bình, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Hà Tĩnh.

Theo Ban tổ chức, tổng cộng gần 17.300 thùng nước và 100.000 phần quà, tương đương gần 121 tấn hàng hóa với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng đã được huy động để phục vụ chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026”.

Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ và các nhãn hàng như trà C2, nước tăng lực Rồng đỏ, kẹo Dynamite, bánh Oatkrunch, bánh Lexsu, bánh Cream-O thuộc Công ty TNHH URC Việt Nam; Nhãn hàng trà sữa Latte và nước uống trái cây ICE+ thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế; Nhãn hàng Bánh cá Bống Bang - Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina.

Trải qua nhiều năm triển khai, “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành một trong những chương trình tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh vượt qua các kỳ thi quan trọng, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện trong cộng đồng.