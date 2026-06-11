Bước sang năm thứ 25, chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 được triển khai với nhiều đổi mới, nổi bật là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi podcast trên nền tảng số và các "trạm tiếp sức tinh thần" nhằm hỗ trợ học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị đồng hành vừa công bố chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 với thông điệp "Mượt tư duy - Thi nhẹ nhàng".

Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2026 tại 34 tỉnh, thành phố và tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT trên cả nước, huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Theo Ban tổ chức, sau 25 năm triển khai, Tiếp sức mùa thi 2026 được thiết kế theo hướng hiện đại, linh hoạt hơn, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp và trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thời đại số.

Lần đầu triển khai "trạm tiếp sức tinh thần" cho học sinh

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho thí sinh. Nếu trước đây nội dung tiếp sức chủ yếu tập trung vào hỗ trợ đi lại, nước uống, hướng dẫn tại điểm thi thì năm nay yếu tố tinh thần được xác định là một trong những trọng tâm quan trọng.

Lần đầu tiên, chuỗi ngày hội "Mind - Care - Trạm tiếp sức tinh thần" được tổ chức tại 10 trường THPT trên cả nước với chủ đề "Vững tâm lý - Vượt mùa thi".

Thông qua các mô hình như "check-in cảm xúc", "trạm trị liệu nhanh", học sinh được hỗ trợ nhận diện áp lực, kiểm soát căng thẳng và xây dựng tâm lý vững vàng trước kỳ thi quan trọng.

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới mục tiêu giúp học sinh giảm lo âu, hạn chế tình trạng overthinking, từ đó bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và tích cực hơn.

Đẩy mạnh podcast, livestream và ứng dụng AI hỗ trợ sĩ tử

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Tiếp sức mùa thi 2026 tăng cường hiện diện trên môi trường số thông qua chuỗi livestream podcast "Vừa học vừa Chill" phát sóng trên TikTok và Facebook.

Các chương trình có sự tham gia của thủ khoa, chuyên gia giáo dục, KOL, KOC cùng nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ.

Thông qua những câu chuyện học tập, kinh nghiệm ôn thi và trải nghiệm cá nhân, chương trình kỳ vọng truyền cảm hứng, chia sẻ phương pháp học hiệu quả, đồng thời góp phần giảm áp lực tâm lý cho học sinh trước kỳ thi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác hỗ trợ thí sinh.

Website Tiếp sức mùa thi 2026 không chỉ cung cấp hơn 440 bộ đề thi thử, tài liệu ôn tập và thông tin tuyển sinh mà còn tích hợp trợ lý AI giúp giải đáp thắc mắc, tư vấn ôn luyện, hỗ trợ lựa chọn ngành nghề và định hướng tương lai cho học sinh.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình năm nay đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức tiếp cận thí sinh.

"Nếu như trước đây các hoạt động chủ yếu là tư vấn trực tiếp thì nay chương trình đã mở rộng sang môi trường số thông qua các chuỗi livestream, podcast trên những nền tảng quen thuộc với học sinh. Sự tham gia của các KOL, KOC trẻ trung cũng giúp chương trình trở nên gần gũi và phù hợp hơn với thế hệ thí sinh hiện nay", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đội hình tình nguyện tiếp tục được bố trí tại tất cả điểm thi nhằm hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, cung cấp nhu yếu phẩm và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Chương trình cũng duy trì hoạt động đưa đón miễn phí dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa hoặc thí sinh khuyết tật.

Theo Ban tổ chức, bước sang tuổi 25, Tiếp sức mùa thi không chỉ là hoạt động tình nguyện hỗ trợ mùa thi truyền thống mà đang từng bước trở thành một hệ sinh thái đồng hành với học sinh từ giai đoạn ôn tập, chuẩn bị tâm lý cho đến những ngày diễn ra kỳ thi.

Những đổi mới trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của chương trình trong việc bắt nhịp với nhu cầu của thế hệ học sinh mới, góp phần giúp các em tự tin hơn trên hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT.