Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Nam Giang

Nam Giang

15:03 | 29/12/2025
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026.
Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 được tổ chức trực tiếp tại Hội trường C2, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG Hà Nội) và kết nối trực tuyến trên các nền tảng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên các địa phương, thu hút hơn 20.000 sinh viên trong và ngoài nước theo dõi.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định là chương trình chủ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội Sinh viên Việt Nam phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026
Anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Lễ phát động, anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, nếu coi khoa học công nghệ là động cơ thì thế hệ trẻ Việt Nam chính là nguồn năng lượng quý giá nhất. Sinh viên Việt Nam hôm nay không còn dừng lại ở việc tiếp cận, học hỏi từ sự tiên tiến của khoa học công nghệ trên thế giới, mà đã và đang từng bước làm chủ công nghệ mang tên “Make in Vietnam”.

Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức đầy cam go ấy, sinh viên Việt Nam không bao giờ đơn độc. Kế thừa truyền thống 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), Hội Sinh viên Việt Nam xác định sứ mệnh của tổ chức trong thời kỳ mới chính là phát huy và tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, cống hiến, đặc biệt trở thành ngọn cờ tiên phong dẫn dắt sinh viên Việt Nam từng bước chinh phục khoa học và công nghệ.

Trong thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp chiến lược: từ việc thúc đẩy phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp, đến việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong mỗi bạn sinh viên.

Hội Sinh viên Việt Nam nhận thấy cần có một cơ chế đồng hành toàn diện hơn, sâu rộng hơn, không chỉ hỗ trợ các bạn trong học tập, mà còn kiến tạo hệ sinh thái kết nối sinh viên với các nhà khoa học, trí thức trẻ, các chuyên gia và doanh nghiệp đầu ngành, nhằm hỗ trợ sinh viên chuyển hóa từ tư duy nghiên cứu sang những cống hiến thực tiễn, góp phần đưa Việt Nam vững vàng vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới. Chính vì lý do đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức triển khai Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026.

Không dừng lại ở phong trào diện rộng, Hội Sinh viên Việt Nam tập trung nguồn lực đồng hành cùng sinh viên tài năng công nghệ, đặc biệt đang theo học nhóm 11 công nghệ chiến lược, bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số và thực tế ảo/tăng cường; Điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn; Blockchain; Mạng di động thế hệ sau (5G/6G); Robot và tự động hóa; Chip bán dẫn; Công nghệ y sinh tiên tiến; Năng lượng và vật liệu mới; (9) Công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất; An ninh mạng; Hàng không vũ trụ.

Hội Sinh viên Việt Nam phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026
Hội Sinh viên Việt Nam phát động chương trình đồng hành cùng sinh viên tài năng công nghệ.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự đúng hướng này chính là kết quả bước đầu từ chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh thành phố và Hội Sinh viên ngoài nước thực hiện, được diễn ra vào tháng 10 – 11/2025.

Chuỗi hội thảo đã quy tụ 211 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu; tiếp nhận và công bố 104 tham luận có hàm lượng khoa học cao. Hoạt động đã kết nối trực tiếp gần 6.000 đại biểu tại các điểm cầu trong nước và mở rộng tới 21.000 sinh viên tại 15 điểm cầu quốc tế. Đặc biệt, trên các nền tảng số, chuỗi hội thảo đã tạo ra làn sóng quan tâm lớn với hơn 212.000 lượt theo dõi, khẳng định nhu cầu tự thân rất lớn của sinh viên đối với các lĩnh vực công nghệ mới.

Kết quả khảo sát sau chuỗi hoạt động cho thấy sự phản hồi tích cực từ phía người học. Có tới 92% sinh viên tham gia đánh giá nội dung hội thảo "rất thiết thực và cập nhật xu hướng"; 88% sinh viên bày tỏ mong muốn tổ chức Hội tiếp tục duy trì các không gian học thuật chuyên sâu và kết nối mạng lưới chuyên gia dài hạn.

Tại Lễ phát động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức ra mắt Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ (vietgenius.vn) – nền tảng số lần đầu tiên được xây dựng chuyên biệt cho cộng đồng sinh viên tài năng công nghệ.

Cổng thông tin cung cấp kho học liệu và dữ liệu khoa học quốc tế, thiết lập cơ chế kết nối sinh viên với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao tri thức và ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo môi trường học thuật chuyên sâu, khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạo và góp phần hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

hội sinh viên Việt Nam công nghệ

Công nghiệp 4.0
Hàng Châu đã sản sinh liên tiếp các startup công nghệ tỷ đô trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và trò chơi điện tử. Nhóm doanh nghiệp được gọi là Sáu Tiểu Long này ra đời nhờ ba yếu tố then chốt: sự phát triển của Alibaba, chính sách hỗ trợ mạnh của chính quyền địa phương và nguồn vốn dồi dào từ các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung tại đây.
Chuyển đổi số
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam đã thu hút hơn 16.000 lượt tham gia hợp lệ trên toàn quốc chỉ sau hơn một tháng phát động, góp phần lan tỏa kiến thức khoa học về tiêm chủng và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số. Hội nghị nhằm thúc đẩy việc triển khai hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học; tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.
Chuyển đổi số
Từ ngày 1–21/12/2025, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo cho hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn Thủ đô.
Công nghiệp 4.0
Vừa qua, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Chiến lược và xu hướng phát triển thị trường Khí thiên nhiên tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ; đồng thời khẳng định vai trò của khí thiên nhiên trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.
