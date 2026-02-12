'Tết là hạnh phúc' thu hút 30 nghìn du khách về Hoàng thành - Thăng Long

Chương trình Happy Tết là hoạt động thường niên, được Sở Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức vào dịp Tết hằng năm.

30 nghìn du khách trong và ngoài nước trải nghiệm “Tết là hạnh phúc” tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, góp phần quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và kiều bào Việt Nam về quê đón Tết.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Chương trình Happy Tết năm 2026 được tổ chức chiều ngày 10/2, ông Nguyễn Trần Quang – Phó Giám Đốc Sở Du Lịch Hà Nội cho biết, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, không gian Happy Tết đã thực sự trở thành điểm đến, mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong, ngoài nước và người dân Thủ đô.

Chương trình đã đón hơn 30 nghìn người đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động Tết truyền thống của Việt Nam. Đáng chú ý là hoạt động giới thiệu mâm cỗ Tết truyền thống, tỉa hoa thủy tiên, trà đạo, thư pháp, gói bánh chưng, làm mứt Tết, hoa sen đất tại khu tái hiện nhà 87 Mã Mây.

Gian hàng cafe Virota thu hút khách tham quan.

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi của như ném còn, kéo co, đánh đu, cờ người, nhảy sạp, nặn tò he hay Hộ chiếu Happy Tết, trải nghiệm không gian Tết thời công nghệ số với “Hộp ký ức số” – Chạm để khám phá di sản, lì xì 4.0, Trạm tết Đà Nẵng đã mang đến cơ hội để du khách trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa Tết Việt theo cách gần gũi, sinh động và hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình Happy Tết năm 2026, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động tái hiện nghi thức, phong tục cổ truyền Lễ dựng cây Nêu vào sáng ngày 10/2/2026 (23 tháng Chạp) nhằm góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa lịch sử truyền thống Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân ngay tại không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long.

Vinh danh các gian hàng tại sự kiện.

Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 100 gian hàng, 20 nghệ nhân; hơn 100 đơn vị tham gia và đồng hành gồm doanh nghiệp, cơ sở du lịch - ẩm thực, khu du lịch, điểm du lịch, làng nghề, trường đại học; cơ sở kinh doanh sản phẩm phục vụ du lịch của Thủ đô. Chương trình cũng nhận được sự quan tâm của gần 50 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Hapy Tết 2026 đã tạo điểm nhấn cho hoạt động xúc tiến du lịch của Hà Nội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc của người dân và giáo dục thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các loại hình du lịch mang tính cộng đồng, bền vững. Qua đó, khẳng định hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch đầu năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế – xã hội của Thành phố.