Giá Starlink Việt Nam cao hơn phần lớn nước Đông Nam Á

Giá dịch vụ Starlink tại Việt Nam do hãng công bố trên website chính thức xác nhận mức cước gói gia đình 1.711.100 đồng mỗi tháng, giá phần cứng Standard 10.269.900 đồng và số tiền cọc 1.842.091 đồng phải trả ngay trong ngày đặt hàng (Giá chưa bao gồm thuế GTGT). Đối chiếu với báo cáo Ookla hồi tháng 4/2026 về hiệu năng băng rộng vệ tinh khu vực châu Á Thái Bình Dương, giá Starlink Việt Nam cao hơn phần lớn các nước Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia.

Giá dịch vụ Starlink được công bố trên website của hãng. Ảnh chụp màn hình

Chi phí Starlink Việt Nam so với Malaysia, Philippines và Indonesia

Ookla dẫn số liệu của Viện Truyền thông Quốc tế cho thấy chi phí thường niên cho một hộ gia đình dùng Starlink, gồm cả phần cứng và cước 12 tháng, ở mức khoảng 23,9 triệu đồng (907 USD) tại Malaysia, 27,5 triệu đồng (1.044 USD) tại Philippines và 39,2 triệu đồng (1.490 USD) tại Indonesia, trong khi mức trung bình toàn cầu vào khoảng 27,9 triệu đồng (1.060 USD). Trong khi đó, tổng chi phí năm đầu tại Việt Nam tính theo giá hãng công bố trên website, gồm 10.269.900 đồng tiền thiết bị và 20.533.200 đồng cước 12 tháng, cộng lại gần 30,8 triệu đồng (khoảng 1.171 USD). Mức cước cao hơn Malaysia 6,9 triệu đồng, cao hơn Philippines hơn 3,3 triệu đồng, vượt mức trung bình toàn cầu gần 2,9 triệu đồng, và chỉ thấp hơn Indonesia khoảng 8,4 triệu đồng.

Biểu đồ chi phí thường niên hộ gia đình dùng Starlink tại Malaysia, Philippines và Indonesia so với mức trung bình toàn cầu.Nguồn: Ookla

Nhìn theo cước hằng tháng, thứ hạng cũng tương tự. Mức 1.711.100 đồng của Việt Nam, tương đương khoảng 65 USD, chỉ xếp sau mức 68 USD của Philippines sau đợt tăng giá 40 phần trăm hồi tháng 5 năm 2025, đồng thời cao hơn mức 57 USD của Nhật Bản, 46 USD của Indonesia và mức 29 USD của gói giá rẻ Residential Lite mà Malaysia tung ra để cạnh tranh với cáp quang nội địa.

Căn cứ Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 của Quốc hội và Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cho phép SpaceX thí điểm có kiểm soát việc triển khai dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp trong thời hạn 5 năm, phải kết thúc trước ngày 1 tháng 1 năm 2031. Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp phép cung cấp dịch vụ theo đề án thí điểm, song vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Starlink Việt Nam được cấp phép thí điểm từ tháng 4/2025 và nhận giấy phép thương mại đầy đủ vào tháng 2 năm 2026, giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Đặc biệt là Việt Nam cho phép Starlink sở hữu 100 % vốn nước ngoài.

Bài học từ Indonesia và Philippines về nguy cơ hết công suất

Website đặt hàng của Starlink tại Việt Nam hiện thông báo khu vực đăng ký đã đạt công suất tối đa và chỉ còn nhận đặt cọc giữ chỗ, một diễn biến không phải hiện tượng riêng của thị trường trong nước. Indonesia từng tăng 33,9 % số thiết bị hoạt động trong một năm trong khi tốc độ tải xuống trung vị giảm từ 45,16 xuống 40,69 Mbps, dấu hiệu nhu cầu vượt quá năng lực trạm cổng, sau đó phải áp thêm phí nhu cầu tăng đột biến từ 11,66 triệu đến 13,71 triệu đồng (8 đến 9,4 triệu rupiah) cho thuê bao mới. Philippines cũng từng tăng giá cước 40 % ngay sau giai đoạn nhu cầu tăng mạnh. Tình trạng hết công suất xuất hiện ngay trong giai đoạn đầu thương mại hóa cho thấy giá Starlink Việt Nam, hiện đã cao hơn phần lớn Đông Nam Á, hoàn toàn có thể còn tăng thêm khi mạng lưới mở rộng.

Biểu đồ độ trễ Starlink theo khoảng cách trạm cổng mặt đất tại các thị trường châu Á Thái Bình Dương, so sánh Bangladesh, New Zealand, Australia với Đông Timor, Mông Cổ, Maldives. Nguồn: Ookla

Báo cáo của Ookla cho thấy khoảng cách từ người dùng tới trạm gateway, hệ thống đóng vai trò cầu nối giữa vệ tinh và mạng Internet gắn liền với độ trễ của dịch vụ. Bangladesh, thị trường có trạm cổng nội địa đặt gần trung tâm nhu cầu, chỉ sau quý hoạt động thương mại thứ hai đã đạt tốc độ tải xuống trung vị 88,95 Mbps cùng độ trễ 35 mili giây, ngang cáp quang mặt đất. Ngược lại, các thị trường phải định tuyến qua trạm cổng ở xa như Đông Timor, Mông Cổ và Maldives ghi nhận độ trễ lần lượt 157, 137 và 118 mili giây. Các trạm gateway của Starlink ở Việt Nam đặt tại phường Liên Chiểu 2 (Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ), phường Tăng Nhơn Phú và phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh).

Trường hợp Malaysia và Philippines cho thấy trước một rủi ro mà thị trường Việt Nam cần lưu ý, khi Ookla ghi nhận cả hai nước đều chứng kiến lượng thiết bị Starlink hoạt động sụt giảm ngay khi hạ tầng cố định cạnh tranh hơn hoặc giá dịch vụ tăng lên. Tại Malaysia, chương trình cáp quang quốc gia JENDELA trị giá 21 tỷ ringgit khiến số thiết bị Starlink hoạt động giảm 27,2% trong một năm. Tại Philippines, các gói cáp quang giá 1.500 đến 2.700 peso mỗi tháng tại Metro Manila cùng đợt tăng giá Starlink 40% đã kéo lượng thiết bị hoạt động giảm 6,2%, khiến Ookla nhận định phần thuê bao còn lại chủ yếu nằm ở những cộng đồng đảo xa không có lựa chọn thay thế. Nếu áp cùng logic mà Ookla đưa ra cho hai thị trường này vào Việt Nam, khi giá Starlink đã cao hơn phần lớn các nước Đông Nam Á ngay từ khi ra mắt, dịch vụ vệ tinh nhiều khả năng cũng sẽ khó cạnh tranh tại các đô thị lớn và cần tìm chỗ đứng ở những khu vực chưa có hạ tầng cố định thay thế.

Quy định sử dụng thiết bị Starlink tại Việt Nam

Bên cạnh câu chuyện giá cả, quy định dùng thiết bị Starlink tại Việt Nam đang được nhiều người tìm hiểu khi internet vệ tinh tầm thấp phủ sóng ngày một rộng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong thủ tục cũng có thể dẫn tới mức phạt lên đến 100 triệu đồng.

Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Cục Tần số Vô tuyến điện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phát đi cảnh báo người dân không tự ý kích hoạt thiết bị đầu cuối Starlink mang từ nước ngoài về Việt Nam, không trang bị hay sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, chưa có chứng nhận và công bố hợp quy, đồng thời không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hay quảng cáo thiết bị đầu cuối Starlink khi chưa có chứng nhận, công bố và gắn dấu hợp quy. Hồi tháng 4, một chủ tàu tại Cát Bà bị phạt 70 triệu đồng vì dùng thiết bị Starlink với gói thuê bao đăng ký ở nước ngoài để cung cấp Internet cho khách du lịch.

Tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng thiết bị đầu cuối Starlink được quyền lựa chọn dịch vụ do Starlink Services Việt Nam cung cấp theo hình thức thuê bao, đồng thời không còn phải xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho thiết bị đầu cuối như nhiều loại thiết bị khác. Đổi lại, người dùng buộc phải sử dụng thiết bị đã được chứng nhận hợp quy và đăng ký dịch vụ đầy đủ với Starlink Việt Nam. Người dùng cũng chỉ được sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của những doanh nghiệp đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng cố định vệ tinh hoặc di động vệ tinh, hoặc sử dụng thông qua đại lý của chính Starlink Việt Nam.

Theo Cục Tần số Vô tuyến điện, hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt và sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh tầm thấp không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ thiết bị. Căn cứ xử phạt được dẫn theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Mức phạt lên tới 100 triệu đồng cộng với việc tịch thu thiết bị đủ sức răn đe, buộc người dùng cần cân nhắc thật kỹ trước khi mua bán hay tự ý kích hoạt một bộ thu phát không rõ nguồn gốc, cho dù giá Starlink Việt Nam qua kênh chính thức vẫn cao hơn phần lớn Đông Nam Á.