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Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?

Đào Công

Đào Công

17:03 | 14/04/2026
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Starlink vào Việt Nam chính thức từ tháng 2 năm 2026 với giới hạn 600.000 thiết bị đầu cuối, và internet vệ tinh tốc độ cao từ SpaceX hiện phủ 10 triệu thuê bao tại 155 quốc gia theo bài phân tích của Ookla công bố mới nhất. Tốc độ thực tế bao nhiêu, mức giá có chịu được không và chính phủ mỗi nước đòi điều kiện gì mới là những gì người dùng cần biết trước khi quyết định.

Internet Starlink chạy nhanh hay chậm, số liệu đo từ người dùng thật nói gì?

Ookla, chủ sở hữu nền tảng Speedtest quen thuộc với hàng trăm triệu người dùng internet trên thế giới vừa công bố bài phân tích hiệu suất băng thông rộng vệ tinh toàn cầu dành riêng cho phân khúc vệ tinh. Bài viết tổng hợp dữ liệu từ Speedtest Intelligence, tức số liệu thực tế từ hàng triệu lượt đo tốc độ của người dùng thực trên mạng Starlink, phân tích theo từng quý và từng thị trường. Đây là nguồn dữ liệu độc lập, khác hoàn toàn với số liệu do SpaceX tự công bố, và đó là lý do khiến những con số trong bài phân tích dưới đây phản ánh trung thực hơn những gì người dùng thực sự nhận được.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Internet Starlink

Kết quả tổng quan cho thấy Starlink hiện chiếm lĩnh phân khúc vệ tinh LEO toàn cầu với 10 triệu thuê bao trên 155 quốc gia, tương đương 97,1% toàn bộ mẫu đo tốc độ vệ tinh qua Speedtest trong quý 3 năm 2025. Tại châu Á - Thái Bình Dương, Ookla theo dõi 11 thị trường có dịch vụ được cấp phép thương mại từ quý 4 năm 2024 đến quý 4 năm 2025, ghi lại hiệu suất với biên độ dao động rất lớn giữa các quốc gia. Những con số đó có ý nghĩa thực tiễn trực tiếp với bất kỳ ai đang cân nhắc dùng Starlink tại Việt Nam hoặc muốn hiểu tại sao dịch vụ hoạt động tốt ở nơi này nhưng kém hơn ở nơi khác.

Người dùng Việt Nam thường đặt ra ba câu hỏi nhất khi nghe đến Starlink, đó là tốc độ thực tế đạt bao nhiêu, mức giá có hợp lý so với thu nhập không, và liệu chính phủ có thực sự cho phép dùng lâu dài hay không. Dữ liệu của Ookla cung cấp câu trả lời định lượng cho cả ba câu hỏi trên.

Trước khi Starlink xuất hiện, thị trường vệ tinh châu Á - Thái Bình Dương vận hành trên nền tảng công nghệ quỹ đạo trung bình (MEO) và quỹ đạo địa tĩnh (GEO), hoạt động ở độ cao từ 8.000 đến 36.000 km so với mặt đất. Khoảng cách vật lý đó tạo ra độ trễ tín hiệu đủ lớn để vô hiệu hóa gần như toàn bộ ứng dụng thời gian thực, từ gọi video đến học trực tuyến. Ookla đo độ trễ của Kacific, nhà cung cấp GEO phục vụ các đảo Thái Bình Dương và một phần Đông Nam Á, ở mức 599ms tại Philippines trong quý 3 năm 2025. Để hình dung cụ thể hơn, 599ms có nghĩa là người dùng nhấn nút gọi video rồi phải ngồi chờ gần nửa giây trước khi hình ảnh phía bên kia xuất hiện, và khoảng chờ đó lặp lại sau mỗi thao tác, khiến cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng và không thể duy trì được.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Ảnh minh họa vệ tinh Starlink

Starlink vận hành chùm vệ tinh LEO ở độ cao khoảng 550 km, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với vệ tinh GEO truyền thống. Khoảng cách ngắn hơn đó kéo thời gian tín hiệu đi và về xuống mức mà người dùng gần như không cảm nhận được độ trễ, tương đương với chất lượng đường truyền cáp quang mặt đất tại các thị trường có hạ tầng trạm mặt đất được đặt gần. Chính sự rút ngắn độ trễ này thay đổi hoàn toàn những gì kết nối vệ tinh có thể làm được, từ chỗ chỉ dùng được cho email và tin nhắn văn bản đến chỗ đáp ứng được gọi video, họp trực tuyến, chơi game và làm việc từ xa, biến Starlink thành lựa chọn thực dụng tại nhiều địa bàn thay vì phương án buộc phải dùng khi không còn cách nào khác.

SpaceX mất liên lạc với vệ tinh Starlink, nghi vỡ vụn trên quỹ đạo

Địa lý của châu Á - Thái Bình Dương tự nó đã tạo ra thị trường cho Starlink mà không cần thêm bất kỳ chiến dịch quảng bá nào. Philippines và Indonesia cộng lại có hơn 24.000 hòn đảo, những vùng lãnh thổ mà chi phí triển khai cáp quang hoàn toàn không khả thi về mặt kinh tế. Mông Cổ là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới, với khoảng 30% dân số sống rải rác trên lãnh thổ rộng lớn mà không một nhà mạng mặt đất nào có thể phủ sóng có lãi. Tại các quốc đảo Thái Bình Dương, mật độ dân số thấp kết hợp với địa hình quần đảo khiến hạ tầng cáp quang toàn diện trở thành điều không tưởng về mặt tài chính, đẩy hàng triệu người dân ra khỏi mọi giải pháp kết nối mặt đất có chi phí hợp lý. Việt Nam với địa hình dài hẹp, nhiều vùng núi và hải đảo cũng mang đúng những đặc điểm địa lý đó, và vệ tinh LEO về bản chất được xây dựng để vươn tới chính những vùng mà hạ tầng số không thể vươn tới.

Tại sao Starlink vào được Việt Nam nhưng vẫn bị chặn ở Thái Lan?

Điều mà nhiều người dùng không nhận ra là Starlink không thể hoạt động tại một quốc gia chỉ vì công nghệ đã sẵn sàng. Tại tất cả các thị trường đang hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương, SpaceX phải vượt qua các quy định pháp luật mà mỗi chính phủ đặt ra, thường xoay quanh ba vấn đề cốt lõi là ai sở hữu hạ tầng định tuyến dữ liệu, cơ quan an ninh có thể giám sát được không và dữ liệu người dùng đi qua trạm nào trước khi ra ngoài lãnh thổ quốc gia.

Australia, New Zealand và Nhật Bản là những thị trường gia nhập sớm nhất vào tháng 4 năm 2021, bởi cả ba đều có các quy định pháp luật về viễn thông đủ hoàn thiện để cấp phép cho Starlink mà không cần cập nhật điều luật nào. Riêng Nhật Bản triển khai Starlink ban đầu như công cụ bổ sung hạ tầng chứ không phải thay thế mạng có sẵn. KDDI chọn Starlink cho đường truyền backhaul nông thôn từ năm 2022, kết nối 1.200 trạm thu phát sóng di động ở vùng xa vốn không có cáp quang kéo đến. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng thử nghiệm dịch vụ cho mục đích tác chiến trước khi SpaceX mở rộng ra khách hàng thông thường.

Philippines, Malaysia và Indonesia đều trải qua quá trình đàm phán kéo dài với cơ quan quản lý trước khi được cấp phép. Starlink ra mắt tại Philippines vào tháng 2 năm 2023, trở thành thị trường Đông Nam Á đầu tiên, hoạt động theo giấy phép Dịch vụ giá trị gia tăng do Ủy ban viễn thông quốc gia cấp. Malaysia tiếp bước vào tháng 7 năm 2023 sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép từ MCMC. Hành trình vào Indonesia phức tạp hơn cả, khi vị thế sở hữu 100% nước ngoài của SpaceX liên tục vấp phải phản đối cho đến tháng 5 năm 2024, buộc lễ ra mắt tại Bali phải gắn với cam kết kết nối hơn 2.700 trung tâm y tế cộng đồng trên cả nước, qua đó đặt dịch vụ vào khung hạ tầng công cộng phục vụ người dân thay vì định vị như một sản phẩm thương mại.

Hai thị trường gia nhập gần nhất đều phải tiến hành sửa đổi luật trước khi Starlink được phép hoạt động. Sri Lanka sửa đổi Luật viễn thông lần đầu tiên sau 28 năm, với Ủy ban quản lý viễn thông cấp phép vào tháng 8 năm 2024, nhưng tranh chấp về quy định giám sát hợp pháp kéo dài khiến ngày khai trương thương mại bị lùi đến tận tháng 7 năm 2025. Bangladesh đi theo hướng khác khi xây dựng từ đầu một khung pháp lý hoàn toàn mới về hệ thống vệ tinh phi địa tĩnh (NGSO) thông qua BTRC vào tháng 3 năm 2025, trong đó áp lực từ công chúng sau làn sóng cắt internet trong bất ổn tháng 7 năm 2024 là một trong những động lực thúc đẩy tiến trình này diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Starlink nhận giấy phép thương mại chính thức vào tháng 2/2026, cho phép tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và sở hữu nước ngoài 100%. Tại Thái Lan, Starlink bị đình lại từ tháng 11 năm 2025 do vướng quy định về sở hữu nước ngoài, cùng điều kiện từng buộc Indonesia phải mất gần một năm đàm phán mới tháo gỡ được, và đến nay lập trường của các bên vẫn chưa thay đổi.

Vệ tinh Trung Quốc đạt tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 5 lần Starlink với laser 2 watt
Vệ tinh Trung Quốc đạt tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 5 lần Starlink với laser 2 watt

Hàn Quốc khai trương vào tháng 12 năm 2025 theo mô hình bắt buộc thành lập công ty con đặt trụ sở trong nước, tức SpaceX phải lập pháp nhân hoạt động trực tiếp tại Hàn Quốc thay vì vận hành từ nước ngoài. Tại Ấn Độ, SpaceX đã có đủ giấy phép từ IN-SPACe vào tháng 7 năm 2025 cùng thỏa thuận phân phối với cả nhà mạng Bharti Airtel lẫn Reliance Jio, nhưng vẫn còn chờ giải quyết yêu cầu định giá phổ tần và thủ tục xét duyệt an ninh trước khi dịch vụ chính thức đến tay người dùng. Tại Trung Quốc, Starlink bị đóng cửa hoàn toàn và Trung Quốc tự phát triển ba chùm vệ tinh LEO nội địa gồm Guowang, Qianfan và Honghu-3 như những giải pháp thay thế mang tính tự chủ công nghệ.

Tốc độ thực tế internet Starlink ở 11 thị trường

Đây là phần người dùng quan tâm nhất, và dữ liệu Ookla cho thấy khoảng cách hiệu suất giữa các thị trường lớn hơn nhiều người hình dung, với nguyên nhân chủ yếu không phải công nghệ mà là khoảng cách đến trạm mặt đất.

Australia dẫn đầu khu vực với tốc độ tải xuống trung bình 162,47 Mbps trong quý 4 năm 2025, từng chạm đỉnh 167,37 Mbps vào quý 3 năm 2025. Australia vận hành 20 trạm mặt đất trải rộng năm tiểu bang. New Zealand có độ trễ đa máy chủ 35ms trong quý 4 năm 2025, thấp nhất trong số tất cả các thị trường Starlink trên toàn cầu, tức là tốt hơn nhiều đường cáp quang mặt đất phổ thông. Cả hai đều hoạt động từ tháng 4 năm 2021, đủ thời gian để mạng lưới trạm mặt đất phủ rộng trở thành nền tảng của lợi thế hiệu suất.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Tốc độ tải xuống Starlink tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương phân hóa theo từng thị trường. Nguồn Ookla

Nhật Bản trải qua biên độ biến động đáng chú ý trong vòng một năm, khi tốc độ tải xuống trung bình bắt đầu ở mức 91,13 Mbps trong quý 4 năm 2024 rồi giảm mạnh xuống còn 61,75 Mbps trong quý 1 năm 2025 trước khi phục hồi lên 104,60 Mbps vào quý 4 năm 2025, một quy luật phản ánh chính xác điều đã xảy ra tại Đức và Thụy Sĩ, khi tốc độ suy giảm vì nhu cầu tăng nhanh hơn dung lượng mạng có thể đáp ứng rồi dần hồi phục khi SpaceX bổ sung thêm vệ tinh và nâng công suất trạm, và đây là bài học quan trọng cho người dùng Việt Nam cần ghi nhớ, rằng chất lượng dịch vụ trong những tháng đầu triển khai chưa phản ánh đầy đủ mức ổn định mà dịch vụ có thể đạt được về dài hạn.

Đông Nam Á cho thấy biên độ kết quả rộng nhất trong khu vực. Malaysia cải thiện từ 53,74 Mbps trong quý 4 năm 2024 lên 98,68 Mbps trong quý 4 năm 2025, tức gần gấp đôi chỉ trong một năm. Philippines tăng khiêm tốn hơn từ 42,68 Mbps lên 53,27 Mbps. Indonesia đi ngược chiều, giảm từ 45,16 Mbps xuống 40,69 Mbps vì lượng thuê bao tăng nhanh hơn dung lượng mạng được mở rộng. Nam Á cho thấy kết quả ban đầu ấn tượng nhất: Bangladesh đạt 88,95 Mbps và Sri Lanka đạt 140,68 Mbps ngay trong những quý đầu vận hành.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Các thị trường gần trạm cổng Starlink ghi nhận độ trễ thấp nhất tại châu Á – Thái Bình Dương. Nguồn Ookla

Về độ trễ, mối tương quan giữa hạ tầng trạm mặt đất và chất lượng dịch vụ thực tế hiện ra rõ ràng nhất khi đặt các thị trường cạnh nhau, với những thị trường có trạm cổng Starlink nội địa được xác nhận như Australia ở mức 36ms, New Zealand 35ms và Bangladesh 35ms đều đạt độ trễ tương đương băng thông rộng mặt đất, trong khi những thị trường phải định tuyến tín hiệu qua trạm cổng ở xa cho kết quả cao hơn rất nhiều, điển hình là Đông Timor ở mức 157ms, Mông Cổ 137ms và Maldives 118ms. Minh chứng thực tế nhất đến từ Kenya, khi Starlink triển khai một điểm hiện diện mạng tại Nairobi vào tháng 1 năm 2025 và độ trễ của thị trường này lập tức giảm từ 289ms xuống còn 53ms, cho thấy cam kết đặt trạm mặt đất trong nước tác động trực tiếp và đo lường được lên chất lượng dịch vụ mà người dân nhận được. Với Việt Nam, điều khoản về hạ tầng trạm cổng trong giấy phép tháng 2 năm 2026 vì vậy sẽ là yếu tố quyết định mức độ trễ mà người dùng thực sự trải nghiệm trong năm đầu tiên sử dụng dịch vụ.

Giá cước Starlink đắt hay rẻ, tùy vào thu nhập của từng quốc gia

Đây là câu hỏi người dùng quan tâm nhất và cũng là điểm khó giải thích nhất, bởi nhìn qua số liệu thì mức giá thuê bao hàng tháng của Starlink tại các thị trường khu vực tương đối đồng nhất về mặt giá trị danh nghĩa. Với gói tiêu chuẩn dao động từ khoảng 47 USD tại Australia đến 68 USD tại Philippines, tức chênh lệch chưa đến 25 USD giữa những thị trường có thu nhập bình quân đầu người cách nhau hàng chục lần, và chính khoảng cách thu nhập đó mới là điều tạo ra sự bất bình đẳng thực sự trong khả năng tiếp cận dịch vụ, khi Nhật Bản với gói 8.800 yên mỗi tháng tương đương khoảng 57 USD chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thu nhập hộ gia đình tại đất nước có GDP bình quân đầu người vào khoảng 33.000 USD, trong khi cùng mức giá xấp xỉ 50 USD tại Bangladesh hay Sri Lanka lại đặt lên vai người dùng một gánh nặng hoàn toàn khác khi GDP bình quân đầu người của cả hai quốc gia này đều dưới ngưỡng 4.000 USD.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Chi phí thuê bao Starlink hộ gia đình theo năm chênh lệch lớn giữa các thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Nguồn Ookla

Philippines cho thấy rõ nhất khoảng cách giữa con số giá tuyệt đối và sức mua thực tế của người dùng khi Khảo sát Hộ gia đình về Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia năm 2024 của Cơ quan Thống kê Philippines cho thấy chi tiêu internet hàng tháng trung bình của hộ gia đình chỉ ở mức 1.069 peso tương đương khoảng 19 USD, trong khi gói Starlink sau đợt tăng giá 40% vào tháng 5 năm 2025 đã lên đến 3.800 peso tương đương khoảng 68 USD, tăng từ mức cũ 2.700 peso, có nghĩa là người dùng phổ thông Philippines phải bỏ ra cho Starlink gần 3,6 lần mức chi internet trung bình của một hộ gia đình, và đó chính là lý do băng thông rộng vệ tinh chỉ chiếm 2,2% số hộ gia đình có kết nối tại đây.

Tại Indonesia, Starlink đặt giá khởi điểm ở mức 750.000 rupiah mỗi tháng tương đương khoảng 46 USD, vượt hơn gấp đôi mức chi tiêu internet hộ gia đình thông thường khi mới ra mắt, khiến tăng trưởng thuê bao chủ yếu đến từ khu vực tổ chức và doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng cá nhân, bao gồm chương trình y tế cộng đồng của chính phủ, các nhà khai thác hàng hải và ngành khai khoáng tại Kalimantan và Papua. Hệ quả của làn sóng tăng trưởng thiên về tổ chức này hiện ra rõ trong dữ liệu Ookla, khi số mẫu thiết bị duy nhất của Indonesia tăng 33,9% từ quý 4 năm 2024 đến quý 4 năm 2025 nhưng tốc độ tải xuống trung bình lại giảm từ 45,16 Mbps xuống 40,69 Mbps, tín hiệu cho thấy nhu cầu đang vượt qua dung lượng trạm cổng hiện có, và từ tháng 7 năm 2025 Starlink phản ứng bằng cách áp dụng thêm phí tăng cường nhu cầu tại các khu vực trạm cổng tải cao trong khoảng từ 8 đến 9,4 triệu rupiah tương đương 490 đến 574 USD cho thuê bao mới, một cơ chế định giá linh hoạt theo điều kiện mạng hoàn toàn không tồn tại ở bất kỳ nhà mạng mặt đất nào và người dùng cần tính đến khi so sánh tổng chi phí thực tế.

Malaysia lại kể câu chuyện hoàn toàn ngược lại khi số mẫu thiết bị duy nhất giảm 27,2% trong khi tốc độ tải xuống trung bình gần gấp đôi, từ 53,74 Mbps lên 98,68 Mbps, bởi tải mạng giảm xuống khi một bộ phận thuê bao chuyển sang cáp quang nhờ chương trình JENDELA, sáng kiến hạ tầng số trị giá 21 tỷ ringgit tương đương 5,26 tỷ USD trong khuôn khổ Kế hoạch Malaysia lần thứ 12 nhằm đưa cáp quang đến 7,5 triệu hộ vào cuối năm 2025, và chính làn sóng mở rộng cáp quang đó đang thu hẹp dần thị trường khả dụng của Starlink tại các vùng bán đảo, buộc Starlink phải tung ra gói Residential Lite ở mức 129 ringgit mỗi tháng tương đương khoảng 29 USD vào tháng 5 năm 2025 như phản ứng trực tiếp trước sức ép cạnh tranh.

Tại Philippines, mức giảm 6,2% số mẫu thiết bị gắn trực tiếp với đợt tăng giá 40%, vì các gói cáp quang tại Metro Manila chạy từ 1.500 đến 2.700 peso mỗi tháng cho tốc độ 100 Mbps trở lên đang bào mòn lý do chọn Starlink với người dùng đô thị có lựa chọn thay thế. Mông Cổ đi theo chiều hoàn toàn khác với mức tăng trưởng 92% về số mẫu thiết bị duy nhất, phản ánh nhu cầu địa lý thuần túy khi khoảng 30% dân số sống rải rác trên lãnh thổ mênh mông mà hạ tầng cáp quang gần như không có khả năng vươn tới.

Chính phủ cấp phép càng nhanh, người dùng được dùng Starlink càng tốt

Nam Á là khu vực gia nhập muộn nhất trong hành trình mở rộng của Starlink tại châu Á - Thái Bình Dương nhưng lại cho thấy hiệu suất vượt kỳ vọng tính theo thời gian hoạt động, khi ngay trong quý vận hành thứ hai Bangladesh đã đạt tốc độ tải xuống trung bình 88,95 Mbps và độ trễ 35ms vào quý 4 năm 2025, một con số ngang bằng Australia và New Zealand vốn đã hoạt động từ năm 2021 và phản ánh trực tiếp quyết định đặt trạm cổng gần các trung tâm nhu cầu lớn ngay từ những ngày đầu triển khai.

Điều đáng chú ý hơn cả không phải là con số hiệu suất mà là tốc độ BTRC của Bangladesh xây dựng và phê duyệt toàn bộ khung pháp lý NGSO hoàn toàn mới chỉ trong vài tuần thay vì vài năm như thông lệ, cho thấy khi một chính phủ thực sự coi băng thông rộng vệ tinh là ưu tiên chính sách chứ không phải thách thức pháp lý cần xử lý từng bước thì kết quả đến với người dùng cuối nhanh hơn và tốt hơn rất nhiều so với những thị trường để quá trình đàm phán kéo dài hàng năm trời.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Hầu hết các thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng về số mẫu thiết bị, duy nhất có hai thị trường giảm mạnh. Nguồn Ookla

Sri Lanka nhận giấy phép vào tháng 8 năm 2024 nhưng tranh chấp về điều khoản giám sát hợp pháp kéo dài gần một năm, đẩy ngày ra mắt thương mại đến tháng 7 năm 2025, và một khi tranh chấp được giải quyết, dịch vụ đạt ngay 140,68 Mbps và độ trễ 103ms vào quý 4 năm 2025, cho thấy năng lực kỹ thuật của hệ thống không phải vấn đề mà chính quá trình đàm phán pháp lý mới là thứ giữ người dùng chờ đợi suốt gần một năm.

Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam
Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Với 2,6 triệu kết nối băng thông rộng cố định đang hoạt động trên thị trường, Starlink gia nhập Sri Lanka với vai trò bổ sung chứ không thay thế hạ tầng có sẵn, phủ đến những vùng duyên hải, vùng đồi chè và nội địa nông thôn mà mạng cố định và di động chưa vươn tới, và đây cũng chính là hình mẫu mà nhiều người kỳ vọng sẽ lặp lại tại Việt Nam, một thị trường Starlink nhiều khả năng sẽ không cạnh tranh trực tiếp với VNPT hay Viettel tại các đô thị lớn mà tập trung phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo vốn nằm ngoài tầm với kinh tế của hạ tầng mặt đất.

Ấn Độ và Việt Nam là hai thị trường dân số lớn nhất chưa triển khai thương mại đầy đủ trong giai đoạn Ookla phân tích. Việt Nam cấp phép Starlink từ tháng 2/2026 với giới hạn 600.000 thiết bị đầu cuối theo quy định. Ấn Độ có đủ giấy phép và thỏa thuận phân phối với cả Bharti Airtel lẫn Reliance Jio, vẫn chờ giải quyết yêu cầu định giá phổ tần và giải phóng mặt bằng an ninh. Quy mô dân số Ấn Độ có nghĩa là ngay cả một đợt triển khai thương mại từng phần cũng tạo ra bước mở rộng có trọng lượng cho sự hiện diện của Starlink toàn khu vực.

Cạnh tranh từ Qianfan và Amazon Leo sẽ thay đổi cuộc chơi ra sao

Starlink bước vào năm 2026 với vị thế chủ đạo tại các thị trường đã chọn, nhưng bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi theo hai hướng cùng lúc. Amazon Leo đạt được thỏa thuận tiếp nhận toàn bộ khách hàng Sky Muster từ NBN Co của Australia từ giữa năm 2026, một quyết định mà chính NBN Co thực hiện sau khi công nhận vệ tinh LEO đã vượt qua hạ tầng GEO truyền thống, và trao cho Amazon Leo vai trò hạ tầng bán sỉ mà chưa nhà khai thác LEO nào khác giành được trong khu vực.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Amazon Leo

Chùm vệ tinh LEO Qianfan do Trung Quốc xây dựng và vận hành này đã thử nghiệm dịch vụ tại Malaysia và Mông Cổ, ký thỏa thuận bán sỉ với MEASAT của Malaysia và đạt thỏa thuận hợp tác với National Telecom Public Company của Thái Lan. Điểm khác biệt cốt lõi của Qianfan so với Starlink nằm ở cách tiếp cận thị trường, khi thay vì xin giấy phép tiêu dùng trực tiếp và đối mặt với các quy định sở hữu nước ngoài như SpaceX từng vấp phải tại Indonesia hay Thái Lan, Qianfan chọn con đường hợp tác với nhà khai thác địa phương, qua đó khéo léo tránh được toàn bộ những ràng buộc pháp lý từng làm phức tạp hành trình của Starlink. Với các chính phủ từng do dự về cơ cấu sở hữu của SpaceX, sự xuất hiện của Qianfan mang đến một lựa chọn địa chính trị hoàn toàn mới mà trước đây không tồn tại, và mô hình bán sỉ mà Qianfan đang triển khai tại các thị trường Trung Á đang đặt nền tảng cho một hạ tầng LEO song song có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Starlink ngay tại những quốc gia đang cân nhắc có nên phê duyệt cho SpaceX hay không.

Starlink vào Việt Nam: Internet vệ tinh tốc độ cao, giá cước thực tế và ai thực sự nên dùng?
Ảnh minh họa

Năng lực kết nối trực tiếp thiết bị cầm tay, hay còn gọi là D2D, cũng bắt đầu định hình các cuộc đàm phán cấp phép sắp tới theo một chiều hướng mà nhiều cơ quan quản lý chưa kịp chuẩn bị, khi KDDI của Nhật Bản, đối tác Starlink từ lâu, trở thành một trong những nhà khai thác đầu tiên trên thế giới kích hoạt dịch vụ này, cho phép điện thoại thông thường kết nối thẳng lên vệ tinh mà không cần bất kỳ thiết bị đầu cuối chuyên dụng nào. Với các cơ quan quản lý tại những thị trường còn đang đàm phán điều kiện gia nhập của Starlink, D2D không đơn thuần là một tính năng mới mà là một chiều kích hoàn toàn khác của câu hỏi cấp phép vệ tinh, kéo phạm vi đàm phán từ chỗ chỉ xoay quanh băng thông rộng cố định sang cả phổ tần di động vốn thuộc lãnh địa quản lý riêng biệt và nhạy cảm hơn nhiều, khiến những cuộc đàm phán vốn đã phức tạp trở nên khó giải quyết hơn trong thời gian ngắn.

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Nhìn lại toàn bộ dữ liệu mà Ookla thu thập, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực mà mô hình mở rộng toàn cầu của Starlink được thử thách khắc nghiệt và toàn diện nhất, bởi không khu vực nào khác trên thế giới hội tụ đủ cả bốn chiều đối lập cùng một lúc, gồm điều kiện địa lý tự nhiên mà vệ tinh là lựa chọn duy nhất có thể triển khai và những thị trường nơi cáp quang đang thu hẹp dần không gian tăng trưởng của dịch vụ vệ tinh, những chính phủ chủ động dọn đường cho SpaceX trong vài tuần và những chính phủ đóng cửa hoàn toàn hoặc đặt ra điều kiện mà hai bên chưa tìm được tiếng nói chung sau nhiều năm.

Kết quả của giai đoạn này sẽ xác định liệu internet vệ tinh LEO có thực sự trở thành hạ tầng kết nối phổ quát phục vụ mọi tầng lớp dân cư hay chỉ dừng lại ở vai trò lớp phủ bổ sung cho những vùng mà mạng mặt đất không tiếp cận tới với tới vì lý do kinh tế, và với Việt Nam vừa cấp phép cho Starlink vào tháng 2 năm 2026 với giới hạn 600.000 thiết bị đầu cuối, câu trả lời sẽ không cần chờ lâu.

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Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
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32°C
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31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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32°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
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25°C
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28°C
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30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
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28°C
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25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
27°C
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29°C
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
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Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
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28°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
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26°C
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Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Hải Phòng

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Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
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Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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31°C
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Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
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Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
28°C
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29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
Khánh Hòa

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Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
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Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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24°C
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Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
25°C
Nghệ An

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Cảm giác: 23°C
mây rải rác
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
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Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ năm, 01/10/2026 21:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
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23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
23°C
Phan Thiết

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Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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Thứ ba, 29/09/2026 06:00
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
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Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
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Thứ tư, 30/09/2026 18:00
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Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

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Thứ tư, 30/09/2026 15:00
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Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
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Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
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Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 26°C
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Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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Thứ tư, 30/09/2026 09:00
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Thứ tư, 30/09/2026 12:00
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Thứ tư, 30/09/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
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AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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