Vì sao Việt Nam đẩy nhanh lộ trình dùng xăng E10? Hiện nay, là câu hỏi được nhắc tới nhiều nhất không phải “xăng E10 là gì” mà là “xăng E10 ảnh hưởng thế nào tới xe đang sử dụng”. Người dùng muốn biết mức tiêu hao nhiên liệu thay đổi ra sao, ethanol có gây ảnh hưởng tới động cơ cũ hay không, chi phí bảo dưỡng có tăng hay không và liệu các hãng xe đã xác nhận mức độ tương thích đầy đủ chưa.

Bộ Công Thương lý giải việc chuyển toàn quốc sang xăng E10

Bộ Công Thương cho biết việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6 là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học đã được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhằm giảm phát thải, tăng tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ thêm thông tin liên quan đến lộ trình áp dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc và giải đáp các lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến động cơ ô tô, xe máy.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Duy trì nhiều loại xăng cùng lúc làm tăng chi phí

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong giai đoạn trước, Việt Nam áp dụng song song xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường thích nghi và doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy việc duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập.

Trong đó, chi phí logistics, tồn chứa và phân phối tăng lên đáng kể do hệ thống kho bãi, vận chuyển và cây xăng phải chia nhỏ cho nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Điều này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong việc vận hành và tối ưu hệ thống cung ứng.

Ngoài yếu tố chi phí, Bộ Công Thương cho rằng việc kéo dài song song nhiều loại nhiên liệu còn làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh, khiến mục tiêu giảm phát thải carbon khó đạt được như kỳ vọng.

Xăng E10 được đánh giá phù hợp với đa số phương tiện

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Cơ quan quản lý cho rằng việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước và tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng được xem là giải pháp nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động.

Trước những lo ngại về khả năng ảnh hưởng động cơ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng và không triển khai đột ngột.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng nhiên liệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chậm gần 10 năm so với lộ trình ban đầu

Theo Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên cơ sở nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 55 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Song song với đó, Chính phủ cũng đang thúc đẩy nhiều chương trình tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải CO2.

Đáng chú ý, Quyết định 53/2012 từng đặt mục tiêu triển khai xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2015 và áp dụng xăng E10 từ năm 2017. Tuy nhiên, dù xăng E5 đã được phân phối trên toàn quốc từ đầu năm 2018, xăng E10 đến nay mới bắt đầu được triển khai thực tế.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi chính thức sang xăng sinh học E5 RON 92 và E10 RON 95 trên toàn quốc từ ngày 1/6 là bước tiếp theo nhằm thực hiện đúng tinh thần của Quyết định 53 và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Cơ quan quản lý khẳng định chủ trương này phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh và giảm phát thải carbon mà Việt Nam đang theo đuổi.