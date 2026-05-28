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Bộ Công Thương lý giải việc chuyển toàn quốc sang xăng E10

Thế Kiên

Thế Kiên

11:27 | 28/05/2026
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Bộ Công Thương khẳng định việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc không nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân mà để thực hiện mục tiêu giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Theo cơ quan quản lý, duy trì song song quá nhiều loại nhiên liệu trong thời gian dài đang làm tăng chi phí logistics, phân phối và giảm hiệu quả chính sách năng lượng sinh học.
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Vì sao Việt Nam đẩy nhanh lộ trình dùng xăng E10? Hiện nay, là câu hỏi được nhắc tới nhiều nhất không phải “xăng E10 là gì” mà là “xăng E10 ảnh hưởng thế nào tới xe đang sử dụng”. Người dùng muốn biết mức tiêu hao nhiên liệu thay đổi ra sao, ethanol có gây ảnh hưởng tới động cơ cũ hay không, chi phí bảo dưỡng có tăng hay không và liệu các hãng xe đã xác nhận mức độ tương thích đầy đủ chưa.

Bộ Công Thương lý giải việc chuyển toàn quốc sang xăng E10

Bộ Công Thương cho biết việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6 là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học đã được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhằm giảm phát thải, tăng tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ thêm thông tin liên quan đến lộ trình áp dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc và giải đáp các lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến động cơ ô tô, xe máy.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Duy trì nhiều loại xăng cùng lúc làm tăng chi phí

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong giai đoạn trước, Việt Nam áp dụng song song xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường thích nghi và doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy việc duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập.

Trong đó, chi phí logistics, tồn chứa và phân phối tăng lên đáng kể do hệ thống kho bãi, vận chuyển và cây xăng phải chia nhỏ cho nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Điều này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong việc vận hành và tối ưu hệ thống cung ứng.

Ngoài yếu tố chi phí, Bộ Công Thương cho rằng việc kéo dài song song nhiều loại nhiên liệu còn làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh, khiến mục tiêu giảm phát thải carbon khó đạt được như kỳ vọng.

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Xăng E10 được đánh giá phù hợp với đa số phương tiện

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Cơ quan quản lý cho rằng việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước và tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng được xem là giải pháp nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động.

Trước những lo ngại về khả năng ảnh hưởng động cơ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng và không triển khai đột ngột.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng nhiên liệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chậm gần 10 năm so với lộ trình ban đầu

Theo Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên cơ sở nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 55 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Song song với đó, Chính phủ cũng đang thúc đẩy nhiều chương trình tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải CO2.

Đáng chú ý, Quyết định 53/2012 từng đặt mục tiêu triển khai xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2015 và áp dụng xăng E10 từ năm 2017. Tuy nhiên, dù xăng E5 đã được phân phối trên toàn quốc từ đầu năm 2018, xăng E10 đến nay mới bắt đầu được triển khai thực tế.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi chính thức sang xăng sinh học E5 RON 92 và E10 RON 95 trên toàn quốc từ ngày 1/6 là bước tiếp theo nhằm thực hiện đúng tinh thần của Quyết định 53 và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Cơ quan quản lý khẳng định chủ trương này phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh và giảm phát thải carbon mà Việt Nam đang theo đuổi.

Người dùng cần lưu ý gì khi sử dụng xăng E10?

Theo các chuyên gia kỹ thuật, đa số ô tô và xe máy sản xuất trong khoảng 10 năm trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra khuyến nghị từ nhà sản xuất đối với các dòng xe đời cũ hoặc xe sử dụng lâu năm để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu.
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PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

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