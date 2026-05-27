Chuyển sang xăng E10 từ 1/6: Điều người dùng xe máy và ô tô cần biết

Infographic khuyến cáo người dân kiểm tra khả năng tương thích của phương tiện trước khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026.

Đa số phương tiện hiện nay dùng được xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức sử dụng trên toàn quốc. Cùng với quá trình chuẩn bị của doanh nghiệp xăng dầu, nhiều người dân quan tâm ô tô, xe máy đang lưu hành có phù hợp với loại nhiên liệu mới hay không.

Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu cho thấy xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay. Người dùng không cần cải tiến động cơ khi chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này.

Cơ quan quản lý cho biết ethanol trong xăng E10 có chỉ số octan cao, giúp quá trình cháy hiệu quả hơn. Loại nhiên liệu này cũng góp phần giảm một số khí thải như CO và HC.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, phần lớn ô tô đang lưu hành trên thị trường đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Hiệp hội đã khuyến cáo hệ thống phân phối, đại lý chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng. Các hãng xe cũng cam kết bảo hành nếu người dùng sử dụng đúng loại nhiên liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật được khuyến cáo.

Với xe máy, các dòng xe của các hãng thuộc VAMM đều có thể chuyển sang dùng xăng E10, kể cả nhiều mẫu xe sản xuất cách đây khoảng 20 đến 25 năm.

Xe sản xuất từ những năm 2000 vẫn có thể dùng xăng E10 mà không cần thay thế hay cải tiến động cơ.

Xe cũ cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu trước khi dùng

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên chủ quan với xe đời cũ, xe ít sử dụng hoặc phương tiện lâu chưa bảo dưỡng.

Theo đánh giá chuyên môn, ethanol không tác động đáng kể tới các chi tiết kim loại trong động cơ. Tuy nhiên, nhiên liệu sinh học có thể ảnh hưởng tới một số vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su nếu các bộ phận này đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp.

Với xe để lâu không vận hành, việc khởi động có thể khó hơn do nhiên liệu sinh học có đặc tính hút nước. Người dùng cần kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cách kiểm tra đơn giản nhất là xem sổ hướng dẫn sử dụng, thông tin ghi tại nắp bình xăng hoặc hỏi trực tiếp đại lý, xưởng dịch vụ chính hãng.

Với xe đời mới, người dùng có thể sử dụng E10 bình thường nếu nhà sản xuất xác nhận tương thích. Trong khi đó, xe quá cũ hoặc thường xuyên để lâu cần kiểm tra kỹ hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng lâu dài.

Chuyên gia cũng lưu ý người dân không tự ý pha thêm phụ gia khi chưa có khuyến nghị từ nhà sản xuất. Việc lựa chọn cây xăng uy tín, niêm yết rõ chủng loại nhiên liệu sẽ giúp bảo đảm chất lượng xăng trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục công khai tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xăng E10 và khả năng tương thích với phương tiện giao thông hiện hành.

Nhìn chung, việc chuyển sang xăng E10 không tạo ra thay đổi lớn với đa số ô tô, xe máy đang lưu hành. Tuy nhiên, người sử dụng cần hiểu đúng về nhiên liệu mới, kiểm tra đúng tình trạng phương tiện và bảo dưỡng định kỳ để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn.