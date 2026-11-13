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Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

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09:44 | 13/11/2026
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Từ 15 giờ ngày 12/11, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Trong cùng tuần, Green SM giảm 25% cước mọi chuyến xe, còn Grab hạ biên độ phí ứng dụng thu từ tài xế xuống tối đa 25%.
Apple giảm phí App Store tại Đài Loan từ 30% xuống 26% từ ngày 31/10 Apple giảm phí App Store tại Đài Loan từ 30% xuống 26% từ ngày 31/10
Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế
Tài xế Green SM nhận 100% doanh số kèm điều kiện nhận chuyến 90% mỗi ngày Tài xế Green SM nhận 100% doanh số kèm điều kiện nhận chuyến 90% mỗi ngày

Giá xăng giảm lần thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng 11/2026 sau kỳ điều hành chiều 12/11 của Liên bộ Công Thương và Tài chính. Từ 15 giờ, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Cả hai mặt hàng xăng phổ biến cùng xuống dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít, trong đó giá xăng E5RON92 thấp hơn E10RON95-III 446 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 1.874 đồng/lít, còn tối đa 26.822 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg. Liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 600 đồng/lít với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg với dầu mazut. Liên bộ không trích lập với dầu diesel và không chi Quỹ cho mặt hàng nào. Mức trích lập thực hiện theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Giá xăng giảm bốn kỳ liên tiếp từ đầu tháng 11/2026

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ chịu tác động từ nhiều yếu tố. Đó là việc Mỹ tạm chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin đàm phán liên quan đến xung đột Nga, Ukraine. Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 5/11 và 12/11, giá xăng RON92 dùng pha chế E5RON92 ở mức 103,973 USD/thùng, giảm 7,67%. Giá xăng RON95 dùng pha chế E10RON95-III ở mức 106,028 USD/thùng, giảm 6,88%.

Trước kỳ 12/11, giá xăng trong nước đã giảm ba lần trong tháng. Từ 0 giờ ngày 1/11, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít và xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Mức giảm xuất phát từ việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP. Kỳ điều hành ngày 3/11 tiếp tục giảm xăng E5RON92 1.020 đồng/lít, xăng E10RON95-III 928 đồng/lít và dầu diesel 1.370 đồng/lít. Kỳ ngày 5/11 giảm xăng E5RON92 2.305 đồng/lít và xăng E10RON95-III 2.075 đồng/lít. Cộng dồn bốn kỳ, giá xăng E10RON95-III giảm 5.889 đồng/lít, giá xăng E5RON92 giảm 6.628 đồng/lít chỉ trong 12 ngày đầu tháng.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu bơm xăng sinh học E10 cho khách hàng. Nguồn: Tuổi Trẻ
Nhân viên cửa hàng xăng dầu bơm xăng sinh học E10 cho khách hàng. Nguồn: Tuổi Trẻ

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% với xăng áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Trước đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 quy định mức 7% với xăng E10, 8% với xăng E5 và 10% với xăng khoáng khác. Riêng hai tháng cuối năm 2026, Chính phủ dành khoảng 4.000 tỷ đồng cho chính sách giảm thuế với xăng. Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu hiện ở mức 0 đồng/lít. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.

Mặt bằng giá hiện nay thấp hơn nhiều so với đỉnh tháng 3. Từ 23 giờ ngày 24/3/2026, Petrolimex niêm yết xăng E10RON95-III tại vùng 1 ở mức 31.420 đồng/lít, xăng E5RON92-II ở mức 30.110 đồng/lít và xăng RON95-III ở mức 33.840 đồng/lít. So với mức niêm yết xăng E10RON95-III ngày 24/3, giá bán tối đa hiện hành thấp hơn 11.575 đồng/lít.

Các nền tảng gọi xe điều chỉnh phí và cước trong cùng tuần

Ngày 7/11, Green SM công bố chương trình “Mùa đông xanh, Vì tương lai xanh”. Từ 0 giờ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027, hệ thống tự động áp mã giảm 25% cước cho mọi chuyến xe trên nền tảng, khách hàng không cần nhập mã. Tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên Green SM nhận toàn bộ cước trước khi áp mã giảm, gồm 100% doanh số vận chuyển và phần phí nền tảng 6% với ô tô, 6,7% với xe máy. Nhóm tài xế này còn nhận hạn mức sạc miễn phí tương đương hai lần số kilômét vận doanh.

Với tài xế cơ hữu và các doanh nghiệp đối tác Green SM Partner, hãng bổ sung chính sách tăng thu nhập tương đương tối đa 6% doanh số. Green SM cho biết chính sách nhằm bảo toàn thu nhập trên mỗi chuyến xe cho tài xế trong thời gian giảm giá. Hãng kỳ vọng lượng khách và số chuyến tăng lên khi giá cước thấp hơn. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 9/2026, nền tảng Green SM thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi.

Ngày 10/11, biểu phí mới của Grab có hiệu lực sau đợt rà soát của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương. Biên độ phí sử dụng ứng dụng Grab thu từ tài xế giảm từ mức 0% đến 28,76% xuống còn 0% đến 25%. Tổng phí nền tảng và phí ứng dụng không vượt quá 32% số tiền khách trả. Phí nền tảng với một số chuyến GrabCar dưới 3 km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng. Đầu tháng 11, Grab công bố gói giải pháp khoảng 2.951 tỷ đồng hỗ trợ tài xế và hành khách.

Kết quả xác minh sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận phần Grab thu trên mỗi chuyến trước đây có thể lên tới 40,6% với GrabBike và 39,81% với GrabCar. Khoảng 0,13% số chuyến kể từ năm 2024 có mức khấu trừ vượt 35%. Grab giải trình nguyên nhân đến từ biến động cung cầu hoặc lỗi thuật toán, đồng thời bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho tài xế. Theo biểu phí mới, sau phí và thuế, tài xế GrabBike nhận từ 60,59% đến 85,59%, tài xế GrabCar nhận từ 59,68% đến 84,31% số tiền khách trả. Grab cho biết trong 8 tháng đầu năm, tổng thu nhập của tài xế tính cả tiền thưởng bằng 71,6% số tiền khách thanh toán.

Cũng ngày 10/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty cổ phần Be Group, tổng số tiền 625 triệu đồng. Doanh nghiệp vi phạm 4 hành vi theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, liên quan đến quyền lựa chọn của người dùng với thông tin cá nhân và các điều khoản trong điều kiện giao dịch chung. Theo báo cáo của doanh nghiệp, Be đã khắc phục và nộp phạt. Be áp dụng tỷ lệ chia sẻ cố định từ năm 2024. Trên một chuyến 100.000 đồng tại Hà Nội, tài xế nhận 63.600 đồng sau thuế, phần Be giữ lại là 30,3%. Tại TP.HCM, tài xế nhận 69.400 đồng, Be giữ lại 23,9%.

hai thương hiệu gọi xe Grab và Green SM trên thị trường Việt Nam. Ảnh: AI
Hai thương hiệu gọi xe Grab và Green SM trên thị trường Việt Nam. Ảnh: AI

Thị phần gọi xe bốn bánh và tỷ trọng xe điện

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quý I/2026 thị trường gọi xe bốn bánh tại Việt Nam ghi nhận 153,26 triệu chuyến đi, tổng giá trị giao dịch 580,71 triệu USD. Green SM chiếm 54,51% thị phần, tăng từ mức 51,5% của quý IV/2025. Grab chiếm 40,92%, Be chiếm 4,57%. Xe điện và xe hybrid chiếm 58,34% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Báo cáo The Connected Consumer nửa đầu năm 2026 của Decision Lab ghi nhận GrabBike là dịch vụ gọi xe máy có tỷ lệ sử dụng thường xuyên cao nhất trong quý II/2026, ở mức 45%, giảm 1 điểm phần trăm so với quý trước. Ở phân khúc gọi ô tô, Green SM Taxi dẫn đầu với tỷ lệ 42%, giảm 2 điểm phần trăm so với quý trước.

Nguồn cung xe điện trên thị trường tiếp tục mở rộng qua các mô hình hợp tác. Công ty cổ phần City Go thuộc hệ sinh thái Tasco tuyển 1.000 tài xế tại Hà Nội và TP.HCM vận hành xe điện Geely EX2 dưới thương hiệu VETC Go. Tài xế VETC Go nhận chuyến qua ứng dụng Grab, kết hợp hệ thống điều phối của doanh nghiệp. Theo thông tin tuyển dụng tháng 11/2026, tài xế không phải đầu tư phương tiện và có thu nhập dự kiến 15 đến 18 triệu đồng mỗi tháng trên cơ sở 26 ca làm việc.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tăng cường giám sát các nền tảng gọi xe. Cơ quan quản lý yêu cầu các nền tảng minh bạch giá cước, phí và bảo đảm người dùng có quyền chọn hoặc từ chối các dịch vụ bổ sung trước khi đặt xe.

Trong 12 ngày đầu tháng 11, giá xăng E10RON95-III giảm tổng cộng 5.889 đồng/lít, trong khi xe điện và xe hybrid chiếm 58,34% giá trị giao dịch gọi xe bốn bánh quý I/2026. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam năm 2026 ước đạt 1,25 tỷ USD.

giá xăng giảm giá xăng 12/11 Xăng E10 gọi xe Green SM giảm cước Grab giảm phí Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Be bị phạt thị phần gọi xe xe điện

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 16954 17224 17798
CAD 17477 17750 18364
CHF 30083 30457 31099
CNY 0 3805 3901
EUR 27764 27978 29055
GBP 33172 33558 34504
HKD 0 3142 3344
JPY 153 157 164
KRW 0 18 20
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