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Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:36 | 13/11/2026
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VN-Index giảm về 1.734,75 điểm trong phiên 12/11 khi áp lực bán lan rộng, khối ngoại đảo chiều bán ròng và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm ngành.
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Áp lực bán trở lại sau hai phiên tăng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 12/11/2026 trong sắc đỏ. VN-Index giảm 12,15 điểm, tương đương 0,70%, xuống 1.734,75 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng liên tiếp. VN30-Index giảm 15,84 điểm, tương đương 0,85%, còn 1.839,43 điểm, cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nơi chịu sức ép đáng kể.

Sau khi mở cửa gần tham chiếu, chỉ số chủ yếu giao dịch dưới mốc 1.746,90 điểm của phiên trước. Các nỗ lực hồi phục trong ngày không giữ được lâu do lực cầu thiếu quyết đoán. Đến cuối buổi chiều, bên bán gia tăng hoạt động và khiến chỉ số tiếp tục lùi sâu, trước khi thu hẹp phần nào mức giảm lúc đóng cửa.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 12/11
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 12/11

Trên HOSE, thống kê chốt phiên ghi nhận 94 mã tăng và 199 mã giảm, phản ánh độ rộng tiêu cực. Tổng giá trị giao dịch HOSE ở mức khoảng 15.138 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với phiên trước nhưng chưa cho thấy dòng tiền đủ mạnh để hấp thụ lực bán trên diện rộng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng xấp xỉ 876 tỷ đồng trên HOSE theo bộ dữ liệu giao dịch riêng sàn; một số thống kê toàn thị trường ghi nhận mức bán ròng trên 900 tỷ đồng. FPT là tâm điểm bán ròng với giá trị gần 450 tỷ đồng theo bản tin tổng hợp, tiếp đến là KDH và STB. Việc khối ngoại quay lại bán sau hai phiên mua ròng làm gia tăng tâm lý thận trọng của thị trường.

Ngân hàng, bất động sản suy yếu; dầu khí và điện xuất hiện điểm sáng

Nhóm ngân hàng giảm khá đồng đều. VPB mất 1,79%, TCB giảm 1,37%, BID giảm 1,08%, MBB giảm 1,03% và SHB giảm 1,35%. Trong khi đó, STB tăng 0,58%, LPB tăng khoảng 0,55% và NAB tăng 1,56%. Sự trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi toàn bộ nhóm ngân hàng, nhưng cũng chưa xuất hiện lực nâng đỡ đủ rộng để ổn định chỉ số.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bị bán ra khi VND giảm 2,68%, VIX giảm 1,88%, VCI giảm 1,73% và SSI giảm 1,46%; HCM đứng giá. Thanh khoản thị trường còn thấp so với các giai đoạn giao dịch sôi động khiến kỳ vọng cải thiện hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ khó trở thành động lực ngắn hạn cho cả nhóm.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Bất động sản diễn biến phân hóa. VIC giảm 0,90%, VHM giảm 0,48%, NVL mất 1,42%, DXG giảm 1,77% và KBC giảm 1,10%. Ở chiều ngược lại, VPI tăng 1,90%, NLG tăng 1,67% và KDH nhích 0,32%. Riêng VIC là cổ phiếu đóng góp lớn vào đà giảm chỉ số, cho thấy tác động của các mã vốn hóa lớn vẫn vượt trội so với những điểm sáng riêng lẻ.

Nhóm công nghệ chịu sức ép rõ rệt khi FPT giảm 2,65%. Ở bán lẻ, dòng tiền thiếu đồng thuận, trong khi PNJ tăng 2,75% và được chú ý sau thông tin điều chỉnh danh mục MSCI Frontier Markets Index. Với điện tử, viễn thông và y tế, chưa có đủ số liệu giá đóng cửa đồng nhất cho các mã tiêu biểu để kết luận xu hướng riêng của từng nhóm; diễn biến giảm của nhóm công nghệ và chỉ số ngành y tế là tín hiệu cần tiếp tục theo dõi.

Một số cổ phiếu xây dựng, logistics và năng lượng đi ngược xu thế. CTD tăng khoảng 3,5%, GMD tăng 0,19%, PC1 tăng 0,90%, trong khi cổ phiếu điện REE tăng 2,49%. Ở nhóm dầu khí và xăng dầu, PLX tăng 2,28%, BSR tăng 0,79%, trái chiều với GAS giảm 1,61%. Những biến động này cho thấy cơ hội vẫn xuất hiện ở các mã có lực cầu riêng nhưng chưa tạo thành sự lan tỏa đủ mạnh.

Phiên 12/11 phản ánh quá trình kiểm tra lại sức bền của nhịp hồi, khi cổ phiếu tài chính, bất động sản và công nghệ cùng chịu áp lực. Việc chỉ số giữ được trên 1.730 điểm ở thời điểm đóng cửa là yếu tố tích cực tương đối, song độ rộng nghiêng về bên bán và khối ngoại bán ròng cho thấy thị trường vẫn cần thêm phiên xác nhận trước khi có thể kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững.

chứng khoán 12/11/2026 VN-Index ngân hàng bất động sản Cổ phiếu công nghệ khối ngoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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Cập nhật: 13/11/2026 11:00

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Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

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4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

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Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

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HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

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Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

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