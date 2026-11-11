Vietbuild Hà Nội 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh

Ngày 11/11, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với chủ đề “Xây dựng - Giao thông xanh - Máy móc thiết bị - Chiếu sáng và Trang trí nội ngoại thất”, sự kiện diễn ra trong bốn ngày, từ 11-14/11, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Tiến Hào

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, qua gần ba thập kỷ phát triển, Vietbuild không ngừng mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, trở thành sự kiện có uy tín quốc tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, ngành Xây dựng và giao thông vận tải thời gian qua ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, trong xu hướng chuyển đổi xanh, cả nước hiện có hơn 400.000 ô tô điện và trên 4 triệu xe máy điện. Hệ sinh thái hạ tầng phụ trợ cũng từng bước hoàn thiện với hơn 15.000 cổng sạc pin đã và đang được phủ rộng tại nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực nhà ở, cả nước hiện có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 926.000 căn, tổng mức đầu tư hơn 850.000 tỷ đồng, đạt khoảng 92% kế hoạch của Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Đánh giá về vai trò của Vietbuild, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng triển lãm là sự kiện định kỳ quy mô quốc gia và quốc tế, phản ánh những thành tựu của ngành trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu, giao thông, công nghiệp, bất động sản và kiến trúc. Đây cũng là cầu nối thúc đẩy xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp.

Gần 300 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới

Theo Ban tổ chức, Vietbuild Hà Nội 2026 thu hút gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 1.000 gian hàng. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Các gian hàng tập trung vào bốn nhóm ngành chính gồm xây dựng và vật liệu xây dựng; máy móc, thiết bị công nghiệp và giao thông xanh; thiết bị điện, chiếu sáng và nhà thông minh; trang trí nội ngoại thất.

Nhiều sản phẩm mới được giới thiệu tại triển lãm.

Nhiều sản phẩm mới được giới thiệu tại triển lãm, từ nhôm, thép, kính, vật liệu chống thấm, vật liệu cách nhiệt, gạch ốp lát đến thiết bị điện, đèn LED, hệ thống năng lượng mặt trời, thiết bị nhà thông minh, xe máy điện và ô tô điện.

Đáng chú ý, các giải pháp công nghệ tuần hoàn, công nghệ số, công nghệ tái tạo và công nghệ năng lượng được doanh nghiệp chú trọng giới thiệu. Những sản phẩm này hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu phát triển các công trình, không gian sống hiện đại.

Ở lĩnh vực trang trí nội ngoại thất, khách tham quan có thể tìm hiểu nhiều dòng sản phẩm như cửa nhôm kính, sàn gỗ, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, nội thất thông minh và các sản phẩm trang trí. Các doanh nghiệp cũng giới thiệu những mẫu mã, tính năng mới, hướng đến nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường nhà ở.

Tăng cường kết nối giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietbuild Hà Nội 2026 tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, chương trình giao lưu và kết nối thương mại. Đây là dịp để nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư, tổng thầu, chủ đầu tư, cơ quan quản lý và các đối tác gặp gỡ, trao đổi nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thị hiếu người tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối, mở rộng thị trường và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Vietbuild Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng.

Đối với khách tham quan, triển lãm là cơ hội tìm hiểu trực tiếp các sản phẩm, giải pháp thiết kế, kiến trúc và vật liệu xây dựng. Người tiêu dùng có thể so sánh chất lượng, tính năng, mẫu mã, giá thành cũng như các chính sách khuyến mại, hậu mãi trước khi lựa chọn sản phẩm cho công trình và không gian sống.

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động tại triển lãm hướng đến thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và mở rộng hợp tác đầu tư. Đồng thời, việc giới thiệu các sản phẩm xanh, công nghệ thông minh và giải pháp tiết kiệm năng lượng góp phần đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và xây dựng đô thị bền vững.

Với chủ đề “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”, Vietbuild Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng, đồng thời tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm, công nghệ mới phục vụ nhu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng không gian sống.