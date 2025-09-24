Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 - Lần thứ 3

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ 3 trong năm 2025 và là Triển lãm lần thứ 6 trong chuỗi 8 kỳ Triển lãm của năm 2025 với sự tích cực tham gia đông đảo của những thương hiệu hàng đầu của ngành Xây dựng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VIETBUILD Hà Nội 2025 – Lần thứ 3 với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao” được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch – Xây dựng Quốc gia (NECC), số 01 Đỗ Đức Dục, Phường Từ Liêm, Hà Nội.

Triển lãm VIETBUILD 2025 có quy mô hơn 1.000 gian hàng đến từ 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực xây dựng - vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, thiết bị nhà bếp, phòng tắm, nhà thông minh, thiết bị điện…

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD đã thể hiện được nhu cầu cần thiết hiện nay đối với các công trình, các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở cho mình. Triển lãm chú trọng vào sự phát triển cả về chất lượng và hình thức hoạt động, cụ thể như tập trung phát triển các doanh nghiệp lớn, các dòng sản phẩm mới. Tập trung phát triển cho doanh nghiệp tham gia, đẩy mạnh việc chuyển giao về khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế tại thị trường Việt Nam.

VIETBUILD tạo cơ hội kết nối giao thương và hợp tác đầu tư hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong năm 2025, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng, vươn mình mạnh mẽ để hội nhập toàn cầu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc VIETBUILD Hà Nội 2025 vào sáng 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2025 một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời đây cũng là hoạt động thường xuyên và cụ thể nhằm hỗ trợ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, với tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm 2025 tới nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo... Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất và xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, nhiều dự án quan trọng trên các lĩnh vực được triển khai đồng loạt trên cả nước, tạo ra khí thế mới và động lực mới cho phát triển.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Đây chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, sản xuất máy móc, thiết bị và trang trí nội ngoại thất đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, VIETBUILD Hà Nội 2025 mang lại ấn tượng cho các nhà doanh nghiệp, khách tham quan và các đối tác tại Triển lãm, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát huy y tưởng, cải tiến sản phẩm hướng đến giá trị hoàn hảo hơn để tiếp tục chuẩn bị cho các kỳ Triển lãm Quốc tế VIETBUILD tiếp theo diễn ra trong năm 2025 và trong những năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu và nguyện vong, mong ước của các doanh nghiệp ngành Xây dựng trong nước và quốc tế.