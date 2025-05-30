Hơn 630 gian hàng giới thiệu công nghệ mới ngành xây dựng tại Vietbuild Hà Nội 2025

Được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, Triển lãm quốc tế VietBuild Hà Nội 2025 với chủ đề Máy móc thiết bị - Vật liệu xây dựng - Ván sàn - Thiết bị nhà bếp - Phòng tắm - Nhà thông mình và Trang trí nội ngoại thất sẽ diễn ra từ ngày 29/5 – 1/6 tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch và xây dựng Quốc gia do Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng và Công ty Tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng VIETBUILD phối hợp tổ chức.

Triển lãm lần này có quy mô hơn 630 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc Triển lãm.

Điểm nổi bật của Vietbuild 2025 lần này là sự đa dạng sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ máy móc ngành xây dựng, thiết bị nhà bếp – phòng tắm, vật liệu chống thấm, gỗ nhựa, đến nhà thông minh, thiết bị năng lượng tái tạo… Các thương hiệu lớn như DHA Surfaces, Hunonic, Rangos, Homegy, Kyoyo Việt Nam, Vua Bếp, Grandx mang đến những gian hàng quy mô, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn diễn ra sôi động với nhiều chương trình như: diễn đàn doanh nghiệp, hội nghị khách hàng, các buổi tư vấn thiết kế kiến trúc, giới thiệu vật liệu mới, công nghệ xanh. Đây là cầu nối hiệu quả để các nhà sản xuất, nhà đầu tư, kỹ sư, kiến trúc sư và người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt xu hướng và thị hiếu thị trường.

Một điểm nhấn khác của Vietbuild Hà Nội 2025 chính là việc thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ xanh trong ngành xây dựng. Từ các thiết bị tiết kiệm năng lượng, nhà thông minh, đến hệ thống lọc nước công nghiệp, máy xử lý rác thải… cho thấy định hướng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Vietbuild Hà Nội 2025 không chỉ mang lại cơ hội ký kết hợp đồng kinh tế cho các doanh nghiệp mà còn là nơi định hình xu hướng vật liệu và thiết kế kiến trúc tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025. Ảnh Đình Hà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế – xã hội đang khởi sắc, Vietbuild Hà Nội 2025 là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp ngành xây dựng, vật liệu, thiết bị và nội ngoại thất tăng tốc sản xuất, mở rộng thị trường.

Sự kiện không chỉ hỗ trợ triển khai chính sách phát triển của Nhà nước, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và kết nối đầu tư. Nhiều thiết bị, máy móc hiện đại giúp giảm chi phí, nâng năng suất và chất lượng thi công các công trình trọng điểm quốc gia sẽ được giới thiệu tại triển lãm.

Vietbuild 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên ngành lớn, nơi doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giới thiệu giải pháp công nghệ mới, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo và kết nối cơ hội kinh doanh trong toàn ngành.