Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đỏ lửa, Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm đầu tuần, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu đà lao dốc khi cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực mạnh.

Đà giảm diễn ra sau khi thị trường Mỹ khép lại phiên thứ Sáu 13/12 trong sắc đỏ, khi giới đầu tư tạm thời “hạ nhiệt” với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

“Thứ Sáu là phiên mà cổ phiếu giá trị vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng. Các nhà đầu tư rõ ràng đang trở nên thận trọng hơn với AI – không hẳn là bi quan, nhưng họ lo lắng và do dự,” ông Jed Ellerbroek, Giám đốc quản lý danh mục tại Argent Capital Management, nhận định.

Hàn Quốc lao dốc mạnh

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm mạnh 2,16%, trong khi Kosdaq – nơi tập trung các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ mất 1,17%. Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là bán dẫn, chịu áp lực lớn: SK Hynix giảm hơn 4%, còn Samsung Electronics mất 3,3%, kéo thị trường đi xuống.

Trái ngược với diễn biến thị trường, Nhật Bản công bố khảo sát Tankan quý IV với kết quả tích cực. Chỉ số lạc quan kinh doanh của các nhà sản xuất lớn tăng lên +15, mức cao nhất trong bốn năm, so với +14 của quý trước, đúng như kỳ vọng của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters. Chỉ số phi sản xuất đạt +34.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn chịu áp lực chung của khu vực. Nikkei 225 giảm 1,3%, trong khi Topix mất 0,27%.

Nhà đầu tư chờ dữ liệu Trung Quốc

Tâm điểm chú ý của thị trường châu Á là loạt dữ liệu kinh tế tháng 11 từ Trung Quốc. Doanh số bán lẻ chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với dự báo 2,8% của Reuters và giảm mạnh so với mức 2,9% của tháng trước.

Sản lượng công nghiệp tăng 4,8%, thấp hơn mức 4,9% của tháng trước và không đạt kỳ vọng 5%. Trước các số liệu kém khả quan, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,79%.

Tại Úc, S&P/ASX 200 giảm 0,66%. Thị trường nước này cũng chịu ảnh hưởng tâm lý sau vụ tấn công bằng súng nghiêm trọng xảy ra vào Chủ nhật, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng – vụ việc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua.

Tại Hồng Kông, Hang Seng tiếp tục dao động yếu trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm khu vực.

Kết thúc phiên thứ Sáu, S&P 500 giảm 1,07%, rời khỏi mức đỉnh lịch sử; Nasdaq Composite mất 1,69%, trong khi Dow Jones giảm 0,51% sau khi từng lập đỉnh mới trong phiên.

Nhóm cổ phiếu AI chịu áp lực bán mạnh. Broadcom lao dốc hơn 11%, kéo theo đà giảm của Nasdaq. Các cổ phiếu như AMD, Palantir Technologies và Micron cũng đồng loạt đi xuống, củng cố tâm lý thận trọng trên các thị trường toàn cầu.