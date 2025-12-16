Cơn địa chấn AI từ Phố Wall khiến chứng khoán châu Á lao dốc

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương chìm trong sắc đỏ vì làn sóng bán tháo cổ phiếu AI tại Mỹ. Ảnh thành phố Melbourne, các tòa nhà bên bờ sông Yarra.

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đêm trước đó tại Mỹ, nhóm cổ phiếu công nghệ và AI đồng loạt suy yếu. Cổ phiếu Oracle lao dốc hơn 5%, Broadcom mất trên 2%, trong khi Microsoft cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Diễn biến này kéo chỉ số Nasdaq Composite, vốn thiên về công nghệ, giảm 0,59%. Chỉ số S&P 500 mất 0,16%, còn Dow Jones Industrial Average gần như đi ngang.

Tác động từ Phố Wall nhanh chóng lan sang châu Á. Úc là điểm sáng hiếm hoi trong khu vực khi chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa tăng nhẹ. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy đà phục hồi vẫn còn mong manh. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 12 do S&P Global công bố giảm xuống 51,1, từ mức 52,6 của tháng trước, phản ánh hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,14%, trong khi Topix mất 1,05%, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu cơ bản và bất động sản. PMI tổng hợp sơ bộ của Nhật Bản trong tháng 12 cũng giảm xuống 51,5, so với mức 52 của tháng 11, cho thấy đà tăng trưởng kinh tế đang chững lại.

Thị trường Hàn Quốc nối dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ hai liên tiếp. Chỉ số Kospi giảm 1,58%, còn Kosdaq của các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ mất 1,78%. Theo Reuters, cổ phiếu Korea Zinc lao dốc tới 11,24% sau thông tin công ty này được cho là đã đồng ý bán 1,9 tỷ USD cổ phiếu cho một liên doanh do chính phủ Mỹ và các nhà đầu tư chiến lược tại Mỹ kiểm soát.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của công ty điều trị y tế ADEL thu hút sự chú ý sau khi doanh nghiệp này công bố đã ký thỏa thuận phát triển thuốc với tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp, có giá trị lên tới 1,04 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,65%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục gần như đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động mạnh từ thị trường Mỹ và xu hướng điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.