Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan

Nam Khánh

Nam Khánh

09:41 | 16/12/2025
Bảo tàng Cố Cung Đài Loan (National Palace Museum) là một trong những bảo tàng nổi tiếng và quan trọng nhất của Đài Loan. Bảo tàng Cố cung được thành lập vào năm 1925 và hiện là nơi lưu giữ hơn 700.000 hiện vật quý giá của nền văn hóa Trung Hoa qua các thời kỳ lịch sử.
Năm 1965, Bảo tàng Cố cung Đài Loan chính thức khai trương tại quận Sỹ Lâm (Shilin), thành phố Đài Bắc và trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Đài Loan. Bên cạnh chi nhánh tại Đài Bắc, năm 2016 bảo tàng thành lập thêm một chi nhánh tại Gia Nghĩa (Chiayi).

Dấu ấn kiến trúc

Kiến trúc là một yếu tố đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng cho Bảo Tàng Cố Cung Đài Loan. Không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày cổ vật, bảo tàng còn tái hiện không gian cung đình Trung Hoa cổ đại một cách chân thực qua từng chi tiết kiến trúc.

Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bảo tàng Cố Cung Đài Loan (National Palace Museum).

Nổi bật nhất là khung cảnh toàn bộ khuôn viên sử dụng mái ngói màu xanh ngọc nổi bật trên nền tường vàng thanh lịch, thể hiện sự trang nghiêm và đậm chất phương Đông. Bố cục tổng thể của bảo tàng cũng tuân thủ nguyên tắc đối xứng, vừa thể hiện sự cân đối hài hòa, vừa mang tính biểu tượng trong triết lý kiến trúc Á Đông.

Một số các địa điểm khác tại bảo tàng thể hiện rõ nét kiến trúc đặc trưng mà khách du lịch Đài Loan có thể tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết về điểm đến độc đáo này là: Khu tiền sảnh với cầu thang rộng rãi dẫn lên đại sảnh chính, thường xuyên tổ chức các triển lãm trọng điểm, là một không gian mở ấn tượng, gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên; Khu chánh điện nổi bật với các chi tiết hoa văn được chạm trổ tinh xảo theo phong cách cung đình thời Minh – Thanh, thể hiện sự công phu trong nghệ thuật trang trí truyền thống; Khu nhà trưng bày phía đông mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt đẹp với tầm nhìn hướng ra núi Dương Minh Sơn, đặc biệt thu hút vào mùa xuân khi hoa anh đào nở rộ, tạo nên khung cảnh thơ mộng cho du khách thưởng ngoạn.

Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan

Ngoài các phòng trưng bày trong nhà, khuôn viên bảo tàng cũng được thiết kế với khu vực sân vườn rộng rãi, hồ nước, cầu đá và những con đường lát gạch cổ, mang lại không gian thư thái, đậm chất Á Đông. Kiến trúc không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn thể hiện sự tôn kính đối với những giá trị văn hóa và lịch sử được lưu giữ bên trong.

Quang cảnh xung quanh bảo tàng, nằm trên đỉnh một ngọn đồi, cũng tạo nên một không gian thanh tịnh, giúp du khách cảm nhận được sự hoài cổ và yên bình khi tham quan. Ngoài các phòng trưng bày, bảo tàng còn có một khu vực vườn và thư viện, nơi du khách có thể thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát. Mỗi năm, bảo tàng đón hàng triệu lượt khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới, và nó trở thành một điểm đến quan trọng đối với những ai yêu thích nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Trung Hoa.

Kho tàng di sản văn hóa vô giá

Một trong những điểm đặc biệt khiến Bảo tàng Cố Cung trở thành điểm đến không thể bỏ qua chính là bộ sưu tập đồ sộ và phong phú của nó. Đây không chỉ là một bảo tàng về nghệ thuật mà còn là một kho tàng di sản văn hóa vô giá, phản ánh sự phát triển lâu dài của nền văn minh Trung Hoa.

Các hiện vật trong bảo tàng bao gồm đồ gốm sứ, tranh, thư pháp, đồ đồng, ngọc, và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác từ các triều đại khác nhau như Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh.

Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bắp cải ngọc bích.

Đặc biệt, các bộ sưu tập đồ gốm sứ và các tác phẩm điêu khắc của các triều đại Trung Hoa đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật, được đánh giá rất cao về độ tinh xảo và tính nghệ thuật.

Trong số các hiện vật nổi bật, chiếc “Cải Hỉ Ngọc” (Jadeite Cabbage), một tác phẩm điêu khắc ngọc bích được chạm khắc thành hình một cây bắp cải, là một trong những bảo vật nổi tiếng nhất của bảo tàng, được ngưỡng mộ vì sự tinh tế và chi tiết tỉ mỉ.

Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thế kỷ thứ 10.
Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bình hoa hình quả địa cầu trang trí hoa sen và rồng, men xanh lam.
Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bình hoa hình túi mật trang trí hoa mẫu đơn trên nền xanh lam được vẽ bằng men.
Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Đĩa men hoa mẫu đơn trang trí thêm hoa văn theo phong cách Falangcal.
Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bình gốm hình cầu với họa tiết men vẽ trang trí trên sứ của thế kỷ 19.
Bảo tàng Cố Cung điểm đến hấp dẫn khi du lịch Đài Loan
Bình đựng nước hình quả bầu tráng men Cloisonne' với họa tiết trang trí bằng men vẽ.

Bảo tàng Cố Cung không chỉ là nơi trưng bày các hiện vật cổ xưa, mà còn là trung tâm nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa. Nơi đây có các phòng trưng bày chuyên biệt, nơi các nhà nghiên cứu và khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa qua các triều đại. Bảo tàng còn tổ chức nhiều triển lãm tạm thời, các hoạt động giáo dục, và các chương trình nhằm tăng cường sự hiểu biết về di sản văn hóa của Trung Hoa.

Tham quan Bảo Tàng Cố Cung không chỉ là hành trình chiêm ngưỡng cổ vật mà còn là trải nghiệm học hỏi, khám phá sống động. Du khách có thể tham gia các tour du lịch Đài Loan có hướng dẫn chuyên sâu để được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để tìm hiểu về các triều đại Trung Hoa hoặc tham gia các lớp học thư pháp, vẽ tranh truyền thống.

Bên cạnh đó, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các triển lãm chuyên đề, sự kiện giao lưu văn hóa, giúp du khách, đặc biệt là những ai yêu thích nghệ thuật và lịch sử, có cơ hội tiếp cận gần hơn với văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Đài Loan Bảo tàng Cố Cung

