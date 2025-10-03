Đài Loan bác bỏ đề xuất sản xuất chip 50-50 của Hoa Kỳ, tập trung đàm phán về thuế quan

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn rằng Đài Loan nên tự sản xuất 50% lượng chip mà Hoa Kỳ cần. Ảnh minh họa: Getty.

Phó Thủ tướng kiêm trưởng đoàn đàm phán thương mại của Đài Loan, bà Trịnh Lệ Quân, cho biết tại buổi họp báo hôm 2/10 rằng “đề xuất 50-50” thậm chí không được đưa ra thảo luận trong chuyến công du vừa qua tại Mỹ. Theo bà, trọng tâm của các cuộc đàm phán là giảm thuế, ngăn chặn việc áp dụng thuế chồng thuế và mở rộng ưu đãi cho hàng xuất khẩu Đài Loan. Hiện tại, hòn đảo này đang chịu mức thuế “có đi có lại” lên tới 20%.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với NewsNation rằng Washington đã thảo luận với Đài Bắc về ý tưởng “sản xuất chip 50-50”, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Đài Loan. Lutnick nhấn mạnh: “Chúng ta cần sản xuất một nửa chip trong nước, còn Đài Loan sản xuất nửa còn lại.” Hiện 95% nhu cầu chip tiên tiến của Mỹ đến từ Đài Loan, chủ yếu từ TSMC.

Đề xuất này đã vấp phải phản ứng gay gắt tại Đài Loan. Ông Eric Chu, Chủ tịch Quốc dân đảng, gọi đây là “một hành động bóc lột và cướp bóc”, đồng thời khẳng định “không ai có thể bán Đài Loan hay TSMC, và không ai có thể phá hoại lá chắn silicon của Đài Loan”. Khái niệm “Lá chắn Silicon” ám chỉ vị thế chiến lược của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan, được xem là một yếu tố ngăn chặn khả năng Bắc Kinh dùng vũ lực.

Tuy nhiên, ông Lutnick lại cho rằng “Lá chắn Silicon” bị thổi phồng, lập luận rằng Đài Loan sẽ an toàn hơn nếu sản xuất chip được phân bổ cân bằng hơn giữa Mỹ và hòn đảo này.

Trung Quốc lâu nay tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát, trong khi Đài Bắc kiên quyết bác bỏ yêu sách này. Trong bối cảnh đó, công nghệ chip không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn trở thành lá bài chiến lược sống còn của Đài Loan trên bàn cờ địa chính trị.