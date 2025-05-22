Thông tin mới nhất xung quanh nấm Ngưu Chương Chi 'Quốc bảo Đài Loan' tại Việt Nam

Sản phẩm của hệ thống đa cấp bán nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan). Ảnh: Kiến Tường

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công an, Công an TP HCM và Đồng Nai bắt giam 12 người để điều tra hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp được quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách xác định, đây là nhóm hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Các nghi can cầm đầu là người Đài Loan, Trung Quốc và những người Việt gốc Hoa.

Theo điều tra ban đầu, Huang Wen Yen (47 tuổi, người Đài Loan) là Giám đốc Công ty Ame Global, trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan). Sản phẩm này được giới thiệu là thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.

Ame Global có trụ sở chính tại TP Cao Hùng (Đài Loan), có công ty con là Công ty TNHH TM WIN ALL tại phường Tân Phú, quận 7 (TP HCM). Những nơi này triển khai mô hình "Tiêu dùng tăng trưởng".

Theo đó, người tham gia sẽ mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu, đầu tư ban đầu gần 15 triệu đồng, nhận sản phẩm có tên "Ngưu chương chi". Những người gia nhập tiếp theo được xây dựng trên hệ thống mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh, mỗi bên 20 tầng.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng) mà không cần giới thiệu người mới. Ngoài ra, họ còn nhận khoản hoa hồng "lấp đầy" - tương đương 5% tổng thu nhập của 20 tầng tuyến dưới.

Người đầu tiên tham gia (F0) có ba tuyến trực hệ là F1, F2, F3, sẽ nhận thêm 50% thu nhập chia tiêu dùng của F1, 30% của F2 và 20% của F3. Một số khoản khác được chia như thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%) và đồng chia thưởng lãnh đạo (28%)...

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2024 đến nay hệ thống của Huang Wen Yen đã mở rộng quy mô hoạt động gồm hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt, 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư. Xác minh từ các hệ thống tài khoản, nhà chức trách phát hiện tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều nơi thu một ôtô, 6 máy tính, 14 điện thoại, 85 thùng carton có gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ "Ngưu chương chi" chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm...

12 người bị bắt lần này là: Ngô Hữu Tháp, 51 tuổi; Lăng Thị Thùy Dung, 45 tuổi; Lưu Quốc Ngọc, 42 tuổi; Trần Chấn Quyền, 37 tuổi; Đàm Vĩ Thịnh, 37 tuổi; Từ Bội Diều, 32 tuổi; Phạm Tuấn Phong, 41 tuổi; Tống Thị Hồng Thắm, 43 tuổi; Kim Vĩnh Hào, 40 tuổi; Đàm Diệu Phát, 36 tuổi; Đồng Thị Minh Thắng, 43 tuổi; Nguyễn Đăng Bắc, 50 tuổi.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra, kêu gọi các cá nhân, bị hại liên quan cần liên hệ trình báo.