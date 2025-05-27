Loạt thực phẩm chức năng bị ngừng kinh doanh, gỡ thông tin trên Shopee, Lazada

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 27/5 cho biết, qua hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, đơn vị phát hiện một số sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada mà chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cụ thể các sản phẩm gồm:

- Omega 3-6-9 1600mg

- Natto Kinase 4000fu

- Estroven - Complete Multi - Sympton

- Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg

- Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg.

Sản phẩm Natto Kinase 4000fu được kinh doanh trên Shopee. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee, Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ cho phép kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

"Ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm nêu trên", lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đề nghị trong công văn vừa gửi đến 2 công ty này, đồng thời 2 đơn vị phải gửi báo cáo về Cục trước ngày 30/5.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hằng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hay giấy xác nhận nội dung quảng cáo nhưng vẫn quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội; thậm chí, có những sản phẩm chứa chất cấm vẫn bán tràn lan.