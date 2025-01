Sàn thương mại điện tử Việt Nam: Shopee và TikTok shop tăng trưởng mạnh, Tiki và Sendo lao dốc

Ảnh minh họa.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, tổng doanh số của năm sàn TMĐT lớn nhất ở Việt Nam đã đạt 143.900 tỷ đồng, tăng 54,91% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm gần 7% so với nửa cuối năm 2023. Đáng chú ý, Shopee và TikTok Shop đang chiếm lĩnh thị trường, với mức tăng trưởng doanh số lần lượt là 66% và 150,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt khi TikTok Shop, chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2022, đã nhanh chóng nổi lên như một đối thủ đáng gờm.

Tiki và Sendo đối mặt thách thức

Ngược lại, các sàn TMĐT có yếu tố Việt Nam như Tiki và Sendo đang gặp nhiều khó khăn. Tiki, dù được thành lập từ năm 2010, ngày càng tỏ rõ sự yếu thế. Các số liệu tài chính cho thấy công ty này đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, với việc các nhà đầu tư lớn như VNG đã chịu lỗ đáng kể từ khoản đầu tư vào Tiki. Tương tự, Sendo cũng đang đối diện với sự suy giảm, ghi nhận lỗ hàng trăm tỷ đồng trong năm 2023.

Bất chấp những khó khăn của một số sàn, thị trường TMĐT Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2023 đã chứng kiến 2,2 tỷ sản phẩm được giao dịch thành công trên các sàn lớn, tăng 52,3% so với năm 2022. Theo dự báo, doanh thu từ các sàn bán lẻ trực tuyến B2C tại Việt Nam có thể đạt 650.000 tỷ đồng vào năm 2024, trong đó năm sàn lớn nhất có thể đóng góp hơn 310.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Với sự phát triển này, thị trường TMĐT Việt Nam hứa hẹn tiếp tục là một mảnh đất màu mỡ nhưng cũng đầy thử thách đối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tóm tắt tình hình các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam như sau:

Nhìn chung, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn. Các sàn có vốn đầu tư nước ngoài như Shopee và TikTok Shop đang chiếm ưu thế, trong khi các sàn nội địa đang gặp nhiều thách thức.