Toshiba lần đầu tiên ra mắt 3 máy rửa chén tại Việt Nam

“Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, máy rửa chén đang dần trở thành thiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình nhờ khả năng tiết kiệm thời gian, bảo vệ sức khỏe và tối ưu trải nghiệm nấu nướng.” Đại diện Toshiba cho biết thêm: “Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường này, Toshiba quyết định mang bộ ba sản phẩm tiên phong với công nghệ vượt trội, cùng thiết kế tinh tế và khả năng vận hành mạnh mẽ.”

Toshiba chính thức tham gia thị trường máy rửa chén tại Việt Nam

Trong đó, Toshiba DW-15F7(G)-VN là mẫu máy rửa chén cao cấp nhất của hãng, được trang bị công nghệ sấy khí nóng HyperDry, kết hợp cùng tính năng tự hé cửa giúp chén bát khô hoàn hảo sau khi sửa. Toshiba cho biết, dòng cao cấp nhất DW-15F7(G)-VN được thiết kế dành cho các gia đình lớn với dung tích 15 bộ chén đĩa, máy đáp ứng nhu cầu hằng ngày của các gia đình có đông thành viên.

Toshiba DW-15F7(G)-VN

Nhờ sở hữu công nghệ sấy khí nóng HyperDry, kết hợp tự hé cửa giúp loại bỏ hơi ẩm triệt để. Luồng khí nóng tuần hoàn đảm bảo bát đĩa khô nhanh, đều và sáng bóng, cho hiệu quả sấy tối ưu trong thời gian ngắn.

Điểm độc đáo của máy rửa chén Toshiba là công nghệ rửa xoáy kép CrossWash và tính năng “Knock to Open” - Gõ để mở cửa.

Đồng thời nhờ công nghệ rửa xoáy kép CrossWash thông qua thiết kế phạm vi phun 720°, hệ thống rửa xoáy kép nhờ hai tay phun xoay ngược chiều, kết hợp cùng 15 tia phun, giúp làm sạch sâu từ trong ra ngoài, mang đến hiệu quả sạch vượt trội mà vẫn tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó thì Toshiba cũng tích hợp thêm đèn UV diệt khuẩn cho hiệu quả làm sạch vượt trội. Và một trong những tính năng giúp Toshiba tự tin vào sự thành công của dòng sản phẩm máy rửa chén đầu tiên của mình đó chính là tính năng “Knock to Open” - Gõ để mở cửa. Đây không chỉ là tính năng độc quyền của Toshiba mà còn giúp mang đến trải nghiệm tiện lợi dành cho người dùng.

Toshiba cũng đồng thời trang bị động cơ Origin Inverter và tính năng điều khiển thông minh qua ứng dụng TSmartlife

Toshiba cũng đồng thời trang bị động cơ Origin Inverter, giúp mang lại hiệu suất rửa mạnh mẽ vượt trội và hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng. Bên cạnh ​nhiều chương trình rửa nâng cao, như kiểm tra báo cáo lượng điện và nước tiêu thụ, bảo quản giữ khô & ấm trong 168h.

Máy rửa chén Toshiba OriginClean™ cũng được tích hợp công nghệ iOT thông minh, thông qua kết nối Wi-fi để người dùng dễ dàng điều khiển từ xa mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng TSmartlife.

Toshiba DW-15F8(B)-VN

Toshiba DW-15F8(B)-VN là sản phẩm được thiết kế dành cho các gia đình hiện đại nhờ tích hợp các chế độ rửa thông minh như rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa chuyên sâu, rửa tự động phù hợp lượng bát đĩa.

Với dung tích 15 bộ chén đĩa, Toshiba DW-15F8(B)-VN đáp ứng nhu cầu hằng ngày của mọi gia đình.

Với công nghệ rửa xoáy kép CrossWash, Toshiba DW-15F8(B)-VN được thiết kế tối ưu cho khối lượng lớn với phạm vi phun 720°, hệ thống rửa xoáy kép nhờ hai tay phun xoay ngược chiều, kết hợp với 15 tia phun làm sạch, giúp làm sạch chuyên sâu từ trong ra ngoài, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng thời máy cũng được trang bị công nghệ sấy khô đảm bảo an toàn cho người dùng.

Toshiba DW-15F9(B)-VN

Toshiba DW-15F9(B)-VN có mức giá hấp dẫn nhất trong bộ 3 sản phẩm được ra mắt lần này nhờ tối ưu chi phí và thân thiện môi trường. Vẫn là mẫu máy 15 bộ chén đĩa nên Toshiba DW-15F8(B)-VN sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày của các gia đình.

Là mẫu máy hướng đến các gia đình mong muốn sở hữu một chiếc máy rửa chén hiệu quả, dễ sử dụng và bền bỉ nên Toshiba đã trang bị cho Toshiba DW-15F8(B)-VN nhiều chương trình rửa tùy chọn, bao gồm cả chế độ rửa nhanh và tiết kiệm. Cùng với khả năng tiêu thụ ít nước và điện năng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.

Giá bán chính thức của 3 mẫu máy rửa chén Toshiba tại trường Việt Nam

Thông qua dòng sản phẩm Series OriginClean™, Toshiba mong muốn truyền tải thông điệp: “Tinh túy công nghệ Nhật - Đồng hành nâng tầm cuộc sống”. Không chỉ mang đến trải nghiệm rửa chén hoàn toàn tự động, bộ ba sản phẩm còn hướng đến giá trị cốt lõi: bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm thời gian và khơi nguồn cảm hứng bếp núc.