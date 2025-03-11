Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam thế hệ mới 2025

Anh Thái

Anh Thái

21:21 | 11/03/2025
Không chỉ bổ sung thêm màu bạc mới cho dòng sản phẩm máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ màu bạc, giúp người dùng thêm nhiều lựa chọn màu sắc chuẩn style hơn.
Như vậy là cùng với hai màu sắc trước đó là be và đen, dòng sản phẩm máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 chính thức có 3 màu sắc bao gồm be, đen và bạc. Đồng thời việc tích hợp công nghệ tiên tiến cùng thiết kế sang trọng giúp dòng sản phẩm máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 không chỉ làm sạch chén bát hiệu quả, mà còn tiết kiệm năng lượng và góp phần nâng tầm không gian sống.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
LG QuadWash TrueSteam™ có ba lựa chọn màu sắc, từ màu bạc sang trọng, màu đen hiện đại cho đến màu be tinh tế

Như rất nhiều sản phẩm gia dụng khác của LG, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 không chỉ ấn tượng với thiết kế hiện đại, dễ ‘chiều’ theo mọi phong cách nội thất khác nhau mà cùng với sắc màu mới đi cùng vật liệu cao cấp đã mang đến vẻ thanh lịch, đẳng cấp cho bất cứ không gian nào mà nó hiện diện.

Cùng với ba lựa chọn màu sắc, từ màu bạc sang trọng, màu đen hiện đại cho đến màu be tinh tế, người dùng Việt có thể dễ dàng lựa chọn phiên bản yêu thích để tôn vinh phong cách cá nhân cũng như nâng tầm không gian sống.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
LG QuadWash TrueSteam™ là một trong những dải sản phẩm máy rửa bát đầu tiên trên thị trường được trang bị màn hình điều khiển LED thuần Việt

Đáng chú ý, LG QuadWash TrueSteam™ cũng là một trong những dải sản phẩm máy rửa bát đầu tiên trên thị trường được trang bị màn hình điều khiển LED thuần Việt, giúp người dùng thuận tiện hơn trong sử dụng hàng ngày cũng như dễ dàng tìm kiếm được chế độ rửa phù hợp nhất.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
Hệ thống giá đỡ EasyRack™ Plus được thiết kế linh hoạt với ba giàn rửa giúp tối ưu

Đặc biệt, hệ thống giá đỡ EasyRack™ Plus được thiết kế linh hoạt với ba giàn rửa giúp tối ưu không gian sắp xếp bát đĩa. Các ngăn còn có thể gập linh hoạt để phù hợp với nhiều kích thước vật dụng khác nhau, từ bát đĩa lớn đến ly tách nhỏ. Và một trong những điểm rất ‘thuần Việt, vì người dùng Việt’ của máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 đó chính là ở giàn thứ ba có thể thay đổi chiều cao, tạo thêm không gian cho các dụng cụ khó sắp xếp như những bộ dao kéo có kích thước dài hay những tách trà, ly cà phê nhỏ.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
LG QuadWash TrueSteam™ 2025 còn được trang bị công nghệ độc quyền của LG như công nghệ hơi nước TrueSteam™

Không chỉ tối ưu về thiết kế giàn rửa bên trong, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ còn sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường máy rửa bát để mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội cùng sự tiện lợi tối đa.

Đáng chú ý máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 còn được trang bị thêm các công nghệ độc quyền của LG như công nghệ hơi nước TrueSteam™ tạo ra các hạt hơi nước siêu nhỏ ở nhiệt độ cao, giúp làm mềm và loại bỏ dễ dàng các vết bẩn cứng đầu trước khi bắt đầu chu trình rửa chính. Không chỉ giúp bát đĩa sạch bóng, công nghệ này còn giảm đến 30% vệt nước, đồng thời loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn nhờ hơi nước tinh khiết ở 100°C, đảm bảo vệ sinh tối đa cho bát đĩa.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
Công nghệ QuadWash™ với bốn tay quay đa hướng tạo ra các tia nước mạnh mẽ ở nhiều góc độ khác nhau, giúp tiếp cận mọi ngóc ngách trong khoang máy

Bên cạnh đó, công nghệ QuadWash™ với bốn tay quay đa hướng tạo ra các tia nước mạnh mẽ ở nhiều góc độ khác nhau, giúp tiếp cận mọi ngóc ngách trong khoang máy, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội. Hay ở chế độ rửa kép, máy sẽ tự động điều chỉnh mức áp suất nước riêng biệt cho từng giàn rửa, giúp tối ưu hiệu suất làm sạch cho từng loại bát đĩa.

Trong khi đó, công nghệ Inverter Direct Drive giúp giảm tiếng ồn, mang đến không gian yên tĩnh tuyệt đối để người dùng có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn mà không bị gián đoạn. Công nghệ này cũng giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
Một tính năng độc quyền khác chỉ có ở máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 đó chính là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ™

Một tính năng độc quyền khác chỉ có ở máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 đó chính là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ™, cho phép người dùng tải thêm các chế độ rửa chuyên biệt, cá nhân hóa cài đặt theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình như thường xuyên ăn các món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ, hay thường xuyên sử dụng các loại gia vị như tương ớt, dầu điều… ngay trên thiết bị di động, để mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025

Phiên bản này là sự ghi nhận và lắng nghe ý kiến người dùng của LG

Được biết, vào cuối tháng 3 này LG cũng sẽ giới thiệu thêm một phiên bản tủ lạnh dành riêng cho thị trường Việt Nam với thiết kế đen nhám sang trọng và dung tích vừa phải. Đây là minh chứng cho cam kết của LG trong việc mang đến những sản phẩm điện tử gia dụng thông minh, tiện lợi và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng Việt.

Phiên bản này là sự ghi nhận và lắng nghe ý kiến người dùng từ dòng tủ lạnh LG FrenchDoor mặt gương dành riêng cho thị trường Việt Nam và lò vi sóng có bảng điều khiển tiếng Việt được ra mắt vào năm ngoái và đã nhận được những tín hiệu tích cực từ người dùng trong nước.

LG ra mắt bộ ba máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ thế hệ mới 2025
Ông In Jisoo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng của LG Electronics Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt dòng sản phẩm máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025, ông In Jisoo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng của LG Electronics Việt Nam cho biết: “Là thương hiệu điện tử gia dụng dẫn đầu toàn cầu, LG luôn đặt người dùng làm trung tâm trong mọi cải tiến. Tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng, từ đó giảm bớt gánh nặng việc nhà để họ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống.

LG máy rửa chén LG QuadWash TrueSteam™ màn hình điều khiển LED thuần Việt hệ thống giá đỡ EasyRack™ Plus công nghệ hơi nước TrueSteam™ bốn tay quay đa hướng công nghệ Inverter Direct Drive giúp giảm tiếng ồn ứng dụng LG ThinQ™ ứng dụng LG ThinQ™, tủ lạnh LG FrenchDoor

