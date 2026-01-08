CES 2026: Samsung tuyên bố tầm nhìn cho kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới

Dưới sự dẫn dắt của ông SW Yong, Chủ tịch Ngành hàng Màn hình Hiển thị Samsung Electronics, chương trình đã tập trung phân tích cách Samsung tiếp nối hai thập kỷ dẫn đầu thị trường để tái định nghĩa vai trò của TV trong ngôi nhà thông minh. Trong bối cảnh thị trường TV toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, được định hình bởi nhu cầu phân khúc cao cấp, xu hướng màn hình kích thước lớn hơn và các trải nghiệm thông minh, Samsung đã trình bày chiến lược phát triển cho tương lai của TV.

Ông SW Yong, Chủ tịch Ngành hàng Màn hình Hiển thị Samsung Electronics phát biểu tại sự kiện

Cụ thể, đại diện Samsung nhấn mạnh trọng tâm mở rộng năng lực của TV thông qua AI thế hệ mới, song song với việc duy trì chất lượng hình ảnh xuất sắc. Theo đó, năm 2026 được xác định là cột mốc quan trọng của mảng màn hình hiển thị, khi Micro RGB và OLED tiếp tục dẫn dắt phân khúc TV cao cấp; mini LED giúp công nghệ TV cao trở nên dễ tiếp cận hơn; còn các màn hình siêu lớn nâng tầm trải nghiệm giải trí nhập vai không chỉ trong không gian gia đình mà cả những môi trường ngoài nhà. Nhờ đó, toàn bộ danh mục sản phẩm sẽ mang tới trải nghiệm màn hình tiên tiến nhất của Samsung cho nhóm người dùng rộng hơn, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của hãng về hiệu năng và sáng tạo, tiếp tục khẳng định năng lực chuyển hóa thị trường bằng các chuẩn mực công nghệ mới.

“Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển đổi trong cách người xem tận hưởng trải nghiệm truyền hình, dịch chuyển từ trọng tâm thuần hiển thị sang mô hình tương tác trực tiếp với người dùng. Cùng với tiến trình phát triển của TV, Samsung tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu qua từng năm nhờ kế thừa và phát huy di sản xuất sắc về phần cứng.” Chủ tịch Yong chia sẻ.

Trong đó, trọng tâm chiến lược trong năm 2026 của Samsung là Vision AI Companion (VAC), một nền tảng thông minh mới được thiết kế để giúp truyền hình trở nên trực quan, giàu tương tác và cá nhân hóa hơn, VAC đã được tích hợp trên gần như toàn bộ danh mục TV 2026, có khả năng hiểu nội dung người dùng đang xem, dự đoán nhu cầu và hiển thị các thông tin hữu ích theo ngữ cảnh trực tiếp trên màn hình, biến TV từ một thiết bị hiển thị thụ động thành người bạn đồng hành chủ động trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tịch Yong nhấn mạnh: trọng tâm chiến lược trong năm 2026 của Samsung là Vision AI Companion (VAC)

Bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ hệ sinh thái, Samsung mở rộng vai trò của TV vượt ra ngoài phạm vi giải trí, cho phép kết nối sâu hơn với nhà thông minh và tạo ra sự tương tác ý nghĩa hơn với người dùng. Cách tiếp cận này thể hiện cam kết của Samsung trong việc xây dựng trải nghiệm kết nối có khả năng thích ứng linh hoạt theo từng cá nhân, đồng thời vẫn duy trì những giá trị cốt lõi mà người tiêu dùng luôn ưu tiên: chất lượng hình ảnh, độ tin cậy và sự bền bỉ của sản phẩm.

Trong chương trình, ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Màn hình Hiển thị đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiếc TV Micro RGB 130 inch hoàn toàn mới, một thành tựu kỹ thuật tiên phong trong ngành, đồng thời nhấn mạnh cam kết của hãng đối với những đột phá trên các dòng Lifestyle TV.

Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Màn hình Hiển thị

“Khi chất lượng nội dung được cải thiện, người dùng đương nhiên sẽ muốn trải nghiệm đắm chìm cao hơn. Khi phát triển sản phẩm, Samsung đang tập trung vào trải nghiệm thực tế mà các công nghệ như VAC mang lại, thay vì chỉ nói về thông số kỹ thuật thuần túy.” Phó Chủ tịch Lee nói.

Cũng nhân dịp này, Samsung cũng nhấn mạnh thông điệp rằng, vị thế dẫn đầu được tạo dựng thông qua quá trình đổi mới không ngừng. Bằng việc kết hợp di sản xuất sắc về phần cứng với các trải nghiệm kết nối thông minh, Samsung đang định hình tương lai nơi TV không chỉ mang tới hình ảnh vượt trội, mà còn đem lại những trải nghiệm thông minh hơn, cá nhân hóa và ý nghĩa hơn trong các gia đình trên toàn thế giới.