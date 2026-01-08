Doanh nghiệp số

CES 2026: Samsung tuyên bố tầm nhìn cho kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới

Thái Tuấn

Thái Tuấn

14:21 | 08/01/2026
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Tại đây, lãnh đạo mảng màn hình hiển thị của Samsung đã mang đến góc nhìn cận cảnh về lộ trình đổi mới TV hướng tới năm 2026 và xa hơn.
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Dưới sự dẫn dắt của ông SW Yong, Chủ tịch Ngành hàng Màn hình Hiển thị Samsung Electronics, chương trình đã tập trung phân tích cách Samsung tiếp nối hai thập kỷ dẫn đầu thị trường để tái định nghĩa vai trò của TV trong ngôi nhà thông minh. Trong bối cảnh thị trường TV toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, được định hình bởi nhu cầu phân khúc cao cấp, xu hướng màn hình kích thước lớn hơn và các trải nghiệm thông minh, Samsung đã trình bày chiến lược phát triển cho tương lai của TV.

CES 2026: Samsung tuyên bố tầm nhìn cho kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới
Ông SW Yong, Chủ tịch Ngành hàng Màn hình Hiển thị Samsung Electronics phát biểu tại sự kiện

Cụ thể, đại diện Samsung nhấn mạnh trọng tâm mở rộng năng lực của TV thông qua AI thế hệ mới, song song với việc duy trì chất lượng hình ảnh xuất sắc. Theo đó, năm 2026 được xác định là cột mốc quan trọng của mảng màn hình hiển thị, khi Micro RGB và OLED tiếp tục dẫn dắt phân khúc TV cao cấp; mini LED giúp công nghệ TV cao trở nên dễ tiếp cận hơn; còn các màn hình siêu lớn nâng tầm trải nghiệm giải trí nhập vai không chỉ trong không gian gia đình mà cả những môi trường ngoài nhà. Nhờ đó, toàn bộ danh mục sản phẩm sẽ mang tới trải nghiệm màn hình tiên tiến nhất của Samsung cho nhóm người dùng rộng hơn, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của hãng về hiệu năng và sáng tạo, tiếp tục khẳng định năng lực chuyển hóa thị trường bằng các chuẩn mực công nghệ mới.

“Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển đổi trong cách người xem tận hưởng trải nghiệm truyền hình, dịch chuyển từ trọng tâm thuần hiển thị sang mô hình tương tác trực tiếp với người dùng. Cùng với tiến trình phát triển của TV, Samsung tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu qua từng năm nhờ kế thừa và phát huy di sản xuất sắc về phần cứng.” Chủ tịch Yong chia sẻ.

Trong đó, trọng tâm chiến lược trong năm 2026 của Samsung là Vision AI Companion (VAC), một nền tảng thông minh mới được thiết kế để giúp truyền hình trở nên trực quan, giàu tương tác và cá nhân hóa hơn, VAC đã được tích hợp trên gần như toàn bộ danh mục TV 2026, có khả năng hiểu nội dung người dùng đang xem, dự đoán nhu cầu và hiển thị các thông tin hữu ích theo ngữ cảnh trực tiếp trên màn hình, biến TV từ một thiết bị hiển thị thụ động thành người bạn đồng hành chủ động trong cuộc sống hằng ngày.

CES 2026: Samsung tuyên bố tầm nhìn cho kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới
Chủ tịch Yong nhấn mạnh: trọng tâm chiến lược trong năm 2026 của Samsung là Vision AI Companion (VAC)

Bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ hệ sinh thái, Samsung mở rộng vai trò của TV vượt ra ngoài phạm vi giải trí, cho phép kết nối sâu hơn với nhà thông minh và tạo ra sự tương tác ý nghĩa hơn với người dùng. Cách tiếp cận này thể hiện cam kết của Samsung trong việc xây dựng trải nghiệm kết nối có khả năng thích ứng linh hoạt theo từng cá nhân, đồng thời vẫn duy trì những giá trị cốt lõi mà người tiêu dùng luôn ưu tiên: chất lượng hình ảnh, độ tin cậy và sự bền bỉ của sản phẩm.

Trong chương trình, ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Màn hình Hiển thị đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiếc TV Micro RGB 130 inch hoàn toàn mới, một thành tựu kỹ thuật tiên phong trong ngành, đồng thời nhấn mạnh cam kết của hãng đối với những đột phá trên các dòng Lifestyle TV.

CES 2026: Samsung tuyên bố tầm nhìn cho kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới
Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Màn hình Hiển thị

“Khi chất lượng nội dung được cải thiện, người dùng đương nhiên sẽ muốn trải nghiệm đắm chìm cao hơn. Khi phát triển sản phẩm, Samsung đang tập trung vào trải nghiệm thực tế mà các công nghệ như VAC mang lại, thay vì chỉ nói về thông số kỹ thuật thuần túy.” Phó Chủ tịch Lee nói.

Cũng nhân dịp này, Samsung cũng nhấn mạnh thông điệp rằng, vị thế dẫn đầu được tạo dựng thông qua quá trình đổi mới không ngừng. Bằng việc kết hợp di sản xuất sắc về phần cứng với các trải nghiệm kết nối thông minh, Samsung đang định hình tương lai nơi TV không chỉ mang tới hình ảnh vượt trội, mà còn đem lại những trải nghiệm thông minh hơn, cá nhân hóa và ý nghĩa hơn trong các gia đình trên toàn thế giới.

CES 2026 Samsung kỷ nguyên truyền hình thế hệ mới màn hình hiển thị Vision AI Companion

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam