Nên dù là trình chiếu các kiệt tác nghệ thuật từ những triển lãm danh tiếng thế giới, lưu giữ những khoảnh khắc cá nhân qua ảnh gia đình hay mang đến trải nghiệm giải trí sống động... thì dòng TV nghệ thuật của Samsung vẫn tạo nên vẻ hòa quyện tự nhiên vào không gian sống cũng như nâng tầm trải nghiệm hằng ngày.

Samsung The Frame 2026

Khi TV trở thành không gian trưng bày nghệ thuật

Đây sẽ là cơ hội để người dùng có thể khám phá, tuyển chọn và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ngay tại nhà.

Theo khảo sát Samsung SEAO TV Awareness Survey 2025, 84% người tiêu dùng Việt Nam biết đến The Frame cho rằng sản phẩm được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm TV truyền thống, The Frame 2026 còn sở hữu nhiều tính năng đặc trưng của dòng TV nghệ thuật, đưa các tác phẩm nổi tiếng thế giới đến gần hơn với người dùng.

Cụ thể, với Samsung Art Store, người dùng The Frame 2026 đã mang đến hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật từ hơn 800 nghệ sĩ và trên 80 đối tác toàn cầu, bao gồm các bộ sưu tập hợp tác cùng Moomin và Art Basel 2026.

The Frame còn được thiết kế để mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho nhu cầu sử dụng hằng ngày

Art Store Streams cung cấp 30 tác phẩm nghệ thuật miễn phí mỗi tháng, được tuyển chọn theo các chủ đề và phong cách nghệ thuật khác nhau.

Đặc biệt The Frame 75 inch mở ra trải nghiệm thưởng lãm trên màn hình lớn, biến không gian sống thành một phòng trưng bày nghệ thuật riêng tư.

Mới đây, Samsung đã hợp tác với Bảo tàng MUNCH (Na Uy) để đưa 37 tác phẩm của danh họa Edvard Munch lên Samsung Art Store, trong đó có kiệt tác nổi tiếng “The Scream”. Thông qua sự hợp tác này, người dùng trên toàn thế giới có thể tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật kinh điển ngay tại không gian sống của mình.

Samsung The Frame 2026 trở thành trung tâm giải trí cho mọi gia đình

Trải nghiệm giải trí cao cấp cho mọi gia đình

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, The Frame còn được thiết kế để mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khảo sát cho thấy 81% người tiêu dùng biết đến The Frame đánh giá cao chất lượng hình ảnh vượt trội của sản phẩm, trong khi 82% xem đây là dòng TV cao cấp.Dòng sản phẩm 2026 tiếp tục đáp ứng kỳ vọng đó thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiển thị tiên tiến và các trải nghiệm thông minh.

Chất lượng hình ảnh ấn tượng

QLED 4K và Quantum HDR trên The Frame tái hiện hình ảnh với màu sắc rực rỡ, độ sâu ấn tượng và độ tương phản chính xác. Quantum Mini LED cũng giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, mang lại độ tương phản sâu và chi tiết sắc nét.

Ngoài ra, công nghệ Real Quantum Dot giúp tái tạo màu sắc sống động và chân thực hơn.

Trải nghiệm nghe nhìn thông minh hơn với Samsung Vision AI Companion (VAC).

Không chỉ sở hữu chất lượng hiển thị vượt trội, The Frame còn được trang bị Samsung Vision AI Companion, nền tảng AI tích hợp giúp TV trở nên trực quan và thấu hiểu người dùng hơn.

Thông qua nút AI chuyên dụng hoặc thao tác nhấn giữ nút Home trên điều khiển từ xa, người dùng có thể tương tác với nội dung theo nhiều cách mới, từ tìm hiểu về nhân vật và nội dung đang hiển thị đến điều khiển bằng giọng nói thuận tiện hơn.

Ngoài ra, với Vision AI Companion trên The Frame 2026 còn đóng vai trò như một hướng dẫn viên nghệ thuật cá nhân. Công nghệ này có khả năng phân tích nội dung hiển thị trên màn hình theo thời gian thực để cung cấp thông tin chuyên sâu về tác phẩm, gợi ý phong cách trang trí và các thông tin liên quan, biến hành trình khám phá nghệ thuật trở nên cá nhân hóa và giàu cảm hứng hơn.

Samsung ra mắt TV nghệ thuật dành cho mọi không gian sống Samsung The Frame 2026

Thiết kế cho cả nghệ thuật và giải trí

Dù đang trình chiếu một tác phẩm nghệ thuật hay phát bộ phim yêu thích, The Frame 2026 đều được thiết kế để mang đến trải nghiệm xem trọn vẹn. Trong đó, màn hình Glare Free giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu ánh sáng, duy trì độ sáng và màu sắc sống động. Còn hệ thống âm thanh Q-Symphony được đồng bộ để mang lại trải nghiệm âm thanh phong phú hơn.

Đáng chú ý, Samsung hiện là thương hiệu TV duy nhất đạt chứng nhận Pantone Validated ArtfulColor. Điều này đồng nghĩa với việc The Frame có khả năng tái hiện màu sắc chính xác vượt trội, mang lại trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật chân thực như đang chiêm ngưỡng tác phẩm trong bảo tàng.

Ở vai trò nâng tầm mọi không gian sống, The Frame được đánh giá cao vẻ đẹp thẩm mỹ, giúp kết hợp hài hòa với các không gian sống hiện đại.

Đặc biệt, thiết kế Modern Frame Design được lấy cảm hứng từ khung tranh nghệ thuật, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi phong cách phù hợp với sở thích và không gian nội thất.

The Frame 2026 cũng hỗ trợ giá treo Slim Fit Wall Mount, giúp dễ dàng lắp đặt sát tường, đưa TV thành một tác phẩm nghệ thuật được treo trang trọng.