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Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Thế Kiên
Thế Kiên
16:56 | 14/11/2026
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Sắc đỏ của lá cờ truyền thống hòa cùng niềm tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phía sau dấu mốc vinh quang ấy là hành trình ba thập kỷ bền bỉ xây dựng, đào tạo những thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển công nghệ đất nước.
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Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET.

Ngày 14/11/2026, tại Nhà UET2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996–2026).

Ba mươi năm, một chặng đường đủ dài để chứng kiến sự trưởng thành của một đơn vị đào tạo, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến khi trở thành nơi quy tụ đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và hàng nghìn sinh viên đang theo đuổi các lĩnh vực công nghệ hiện đại.

PGS. TS. Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN.
PGS. TS. Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cài huy chương cao quý lên lá cờ vinh quang trao tặng.
Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là kết quả ngọt ngào và đáng tự hào cho Khoa và nhà trường cùng các thế hệ đã tiếp nối mạch nguồn tri thức chưa từng lùi bước trước khó khăn, thách thức.

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là nghi thức công bố quyết định và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những thành tích và đóng góp của tập thể Khoa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trong không khí trang trọng của ngày hội truyền thống, hình ảnh lá cờ đỏ thắm trở thành biểu tượng của niềm tự hào, sự tiếp nối và khát vọng cống hiến. Đó cũng là hình ảnh gợi nhắc hành trình mà nhiều thế hệ thầy và trò đã cùng nhau vun đắp, để từ một đơn vị đào tạo chuyên ngành điện tử, viễn thông, Khoa từng bước mở rộng sang những lĩnh vực công nghệ đang định hình tương lai.

Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Các thế hệ Giảng viên, sinh viên cùng toàn thể hội trường thực hiện lễ chào cờ trong không khí hân hoan phấn khởi và chứa đầy cảm xúc.

Ba thập kỷ vun đắp truyền thống, viết tiếp những thành tựu tự hào

Ngày 3/1/1996 đánh dấu sự ra đời của Khoa Công nghệ Điện tử và Viễn thông thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, theo Quyết định số 06/TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là tiền thân của Khoa Điện tử – Viễn thông ngày nay.

Năm 1999, Khoa tham gia quá trình hình thành Khoa Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2004, khi Trường Đại học Công nghệ chính thức ra đời, Khoa tiếp tục phát triển trong cơ cấu tổ chức mới, từng bước khẳng định vị trí trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhìn lại chặng đường ấy, một trong những dấu ấn rõ nét nhất chính là sự lớn mạnh về quy mô đào tạo. Từ khoảng 100 chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm trong thời kỳ đầu, đến nay Khoa đã nâng quy mô tuyển sinh lên gần 1.100 sinh viên mỗi năm, tăng khoảng 11 lần so với thời điểm mới thành lập.

Hiện Khoa có khoảng 4.500 sinh viên đang theo học, với 10 chương trình đào tạo ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Từ nền tảng Điện tử – Viễn thông, đơn vị đã mở rộng sang Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Robot và nhiều lĩnh vực công nghệ mới.

Những con số ấy phản ánh quá trình phát triển bền bỉ của một cơ sở đào tạo, nhưng phía sau còn là sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ đã dành tâm huyết xây dựng chương trình, phát triển phòng thí nghiệm, nghiên cứu và truyền đạt tri thức cho sinh viên.

Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Cựu sinh viên K41 đỡ tay Thầy Cô dìu đứng dậy, ân cần hỏi han khiến không khí nghẹn ngào xúc động. Tình Thầy trò thiêng liêng cao quý.
Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Các sinh viên ngày đó nay đã trở thành những trụ cột về công nghệ và đổi mới sáng tạo của Quốc gia.

Đội ngũ cán bộ của khoa hiện có 2 giáo sư, 11 phó giáo sư, 26 tiến sĩ cùng các giảng viên, cán bộ chuyên môn. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt khoảng 72%, tạo nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Cùng với phát triển đội ngũ, Khoa chú trọng đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Những không gian học tập, nghiên cứu này giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ, tham gia các đề tài khoa học và rèn luyện kỹ năng giải quyết những bài toán kỹ thuật thực tế.

Trong 30 năm, Khoa Điện tử – Viễn thông đã ghi nhận khoảng 1.100 bài báo khoa học, trong đó gần 180 công trình được công bố trên các tạp chí thuộc nhóm ISI Q1 và Q2, những nhóm tạp chí có thứ hạng cao trong các hệ thống đánh giá học thuật quốc tế.

30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Tiến sĩ Đinh Triều Dương, Trưởng khoa Điện tử Viễn thông rất tự hào và xúc động nhìn về những thành quả của các thế hệ giảng viên và sinh siên. Tiến sĩ Dương cho biết hiện nay, chất lượng đầu vào của sinh viên có số điểm trung bình từ 25 đến 27,7 điểm. Dịp kỷ niệm này cũng là dịp quan trọng thôi thúc khoa vươn tới ước mơ đào tạo ra những nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho thời kỳ AI, robot cùng các công nghệ then chốt khác.

Số lượt trích dẫn khoa học tăng từ khoảng 1.690 lượt năm 2016 lên trên 10.000 lượt vào thời điểm kỷ niệm 30 năm. Kết quả này cho thấy các công trình nghiên cứu của Khoa ngày càng được cộng đồng khoa học tham khảo và sử dụng trong những nghiên cứu tiếp theo.

Một dấu ấn khác là khả năng đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào môi trường ứng dụng. Khoa đã triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử, vi mạch, robot và tự động hóa, phát triển những nền tảng robot phục vụ hướng dẫn, hệ thống robot công nghiệp và giải pháp tự động nhận dạng, phân loại lỗi sản phẩm.

Một số kết quả đã được ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp, thể hiện sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của sản xuất và phát triển công nghệ.

Không gian phát triển của Khoa còn được mở rộng thông qua hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Các hoạt động phối hợp xây dựng chương trình, hỗ trợ thực tập, tuyển dụng, phát triển phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ góp phần tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Qua ba thập kỷ, nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường đã trở thành kỹ sư, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp.

Ghi nhận trực tiếp tại buổi kỷ niệm với sự tham gia của gần 700 cựu sinh viên, sự đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp mà các cựu sinh viên đang đảm nhiệm. Dù ở những vị trí công tác khác nhau, họ đều góp phần nối dài hành trình lan tỏa tri thức và giá trị đào tạo của Khoa trong đời sống kinh tế, khoa học và công nghệ.

Những thành tích của tập thể Khoa đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các phần thưởng của ngành Giáo dục.

Và trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Huân chương Lao động hạng Ba tiếp tục trở thành dấu mốc tự hào, ghi nhận công sức của những thế hệ đã xây dựng, gìn giữ và phát triển đơn vị qua từng giai đoạn.

Phần thưởng ấy không thuộc riêng một thế hệ mà là sự kết tinh của quá trình lao động, sáng tạo và cống hiến liên tục. Từ những người đặt nền móng đầu tiên đến đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên hôm nay, mỗi thế hệ đều góp một phần vào hành trình 30 năm mang tên Khoa Điện tử – Viễn thông.

Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET.

Từ lá cờ vinh quang đến khát vọng chinh phục những đỉnh cao công nghệ

Nếu 30 năm qua là hành trình xây dựng nền tảng, thì chặng đường phía trước đặt Khoa Điện tử – Viễn thông trước những cơ hội và yêu cầu mới, khi công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Trong những năm gần đây, Khoa đã chủ động cập nhật các nội dung về thiết kế vi mạch, bán dẫn, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo, robot và truyền thông thế hệ mới vào chương trình đào tạo, nghiên cứu.

Đây là những lĩnh vực có khả năng tác động sâu rộng đến nhiều ngành sản xuất và dịch vụ. Công nghệ bán dẫn tạo nền tảng cho sự phát triển của các thiết bị điện tử, hệ thống tính toán và hạ tầng số. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý dữ liệu, tự động hóa các quy trình, trong khi robot ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động sản xuất công nghiệp. Việc mở rộng đào tạo sang những lĩnh vực này thể hiện nỗ lực thích ứng của Khoa trước sự chuyển dịch của công nghệ và nhu cầu nhân lực trên thị trường.

Đỏ thắm lá cờ vinh quang dịp 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Sự kiện còn có sự hiện diện Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đức Lai.

Đối với sinh viên, sự thay đổi ấy đồng nghĩa với những cơ hội nghề nghiệp mới, nhưng cũng đòi hỏi năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng học tập liên tục. Một kỹ sư trong thời đại công nghệ hiện nay cần có kiến thức nền tảng vững chắc, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào thiết kế, vận hành và phát triển những hệ thống kỹ thuật thực tế.

Đối với cơ sở đào tạo, thách thức không dừng ở việc mở thêm chương trình hay tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mà còn là bảo đảm chất lượng giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu, đầu tư thiết bị thực hành và duy trì sự kết nối với doanh nghiệp.

Nhận thức được yêu cầu đó, Khoa Điện tử – Viễn thông xác định nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế là những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, vi mạch bán dẫn, kỹ thuật robot, trí tuệ nhân tạo và truyền thông thế hệ mới được lựa chọn là những lĩnh vực công nghệ ưu tiên.

Mục tiêu mà Khoa đặt ra đến năm 2045 là trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu trong nước về công nghệ và kỹ thuật, có trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trên thế giới. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự đầu tư lâu dài, từ phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút người học có năng lực, mở rộng các nhóm nghiên cứu đến xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cơ sở đào tạo kỹ thuật như Khoa Điện tử – Viễn thông có điều kiện đóng góp trực tiếp vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho những ngành công nghiệp mới.

Những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong doanh nghiệp, những chương trình đào tạo được cập nhật theo xu hướng công nghệ và những thế hệ kỹ sư trưởng thành từ giảng đường chính là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Trở lại với dấu mốc 30 năm, lễ kỷ niệm tại Hòa Lạc còn là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm, tri ân người đi trước và chia sẻ niềm tự hào về mái trường.

Trong hành trình ấy, có những đóng góp được ghi nhận bằng công trình nghiên cứu, bằng thành tích đào tạo hay những phần thưởng cao quý. Cũng có những cống hiến thầm lặng của các thầy cô, cán bộ và người lao động qua từng năm tháng, góp phần tạo dựng môi trường học thuật và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ cho các thế hệ sinh viên. Huân chương Lao động hạng Ba tại dấu mốc 30 năm vì vậy mang ý nghĩa của sự ghi nhận, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường tiếp nối.

Một số hình ảnh tại sự kiện

30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Khu trưng bày hình ảnh trải dài 30 năm hành trình của Khoa Điện tử Viễn thông UET.
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Khu trưng bày hình ảnh trải dài 30 năm hành trình của Khoa Điện tử Viễn thông UET.
30 năm thành 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Các gian hàng thu hút trải nghiệm cho sinh viên.
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET.
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Một số game thú vị xoay quanh kiến thức cơ bản dành cho sinh viên.
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
Hai sinh viên K71, đây là khóa sinh viên sẽ có chương trình học toàn phần tại ngôi trường mới trên Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Hai sinh viên cho biết rất hạnh phúc khi được học tập tại một môi trường mới rất khang trang, rộng lớn cùng không khí vô cùng trong lành, khiến việc học tập rất phấn khởi
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET
30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET.

Ba thập kỷ đã đi qua, từ những bước khởi đầu của năm 1996 đến một cơ sở đào tạo với hàng nghìn sinh viên và nhiều lĩnh vực nghiên cứu hiện đại. Những thành quả hôm nay là nền tảng để Khoa Điện tử – Viễn thông tiếp tục viết thêm những trang mới trong hành trình phát triển.

Giữa không khí tự hào của ngày hội 30 năm, sắc đỏ lá cờ vinh quang như nối liền truyền thống với tương lai, nhắc nhớ những cống hiến đã qua và khơi dậy khát vọng tiếp tục chinh phục các đỉnh cao tri thức, công nghệ.

Với Khoa Điện tử – Viễn thông UET, dấu mốc 30 năm không phải điểm dừng của một hành trình, mà là sự khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn, nơi truyền thống, tri thức và khát vọng sáng tạo tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của nhà trường và đất nước.

Khoa Điện tử – Viễn thông Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội UET 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Hà Nội - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Miền Tây - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Cập nhật: 14/11/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
Trang sức 99.9 13,010 ▼50K 13,610 ▼50K
Trang sức 99.99 13,020 ▼50K 13,620 ▼50K
Vàng 99.9 12,550 ▼50K
Vàng 99.99 12,700 ▼50K
Cập nhật: 14/11/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 ▼5K 1,373 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 ▼5K 1,374 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 ▼5K 1,363 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 ▼115651K 13,495 ▼121951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 ▲83289K 102,385 ▲92109K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 ▼340K 92,843 ▼340K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 ▼208K 56,993 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
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