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Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Thế Kiên
Thế Kiên
13:52 | 13/11/2026
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Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu doanh số xe xăng dầu tháng 10/2026, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cùng rời top 10. Biến động này hé lộ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các mẫu ô tô tại Việt Nam.
Lần đầu doanh số xe điện vượt xe chạy dầu tại châu Âu Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe dẫn đầu thị trường Doanh số bán ôtô tại Mỹ ghi nhận sự tăng vọt trong năm 2023
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10/2026 chứng kiến sự đảo chiều bất ngờ. Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu nhóm xe xăng dầu, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Xpander, hai cái tên từng thống trị doanh số, cùng vắng mặt trong top 10.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi những mẫu xe từng giữ vị trí dẫn đầu không còn duy trì được lợi thế. Bảng xếp hạng 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 10/2026 ghi nhận sự thay đổi ở nhiều vị trí, phản ánh cuộc đua doanh số ngày càng khó đoán giữa các thương hiệu.

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Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.617 xe trong tháng 10, tăng 11,6% so với tháng trước, qua đó vượt Toyota Yaris Cross để trở thành mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Điều khiến kết quả này thu hút sự quan tâm không nằm riêng ở vị trí dẫn đầu của Mazda CX-5. Ford Ranger và Mitsubishi Xpander, hai mẫu xe từng đứng đầu doanh số toàn thị trường năm 2025, cùng vắng mặt trong danh sách 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh sức mua ô tô nói chung đang chững lại. Tổng số xe bán ra theo các nguồn số liệu VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 55.275 chiếc trong tháng 10, giảm khoảng 10% so với tháng 9.

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026
Toyota Hilux có doanh số tăng gấp hơn 2 lần so với tháng trước. Ảnh: TMV.

Mazda CX-5 vượt Toyota, cuộc đua SUV ngày càng nóng

Mazda CX-5 trở thành tâm điểm của thị trường ô tô tháng 10 khi đạt mức tăng trưởng hai chữ số, trái ngược xu hướng suy giảm chung. Với 1.617 xe bán ra, mẫu SUV cỡ C của Mazda vượt nhiều đối thủ quen thuộc để chiếm vị trí số một trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 đạt doanh số 13.510 chiếc, cho thấy mẫu xe này duy trì được lượng khách hàng tương đối ổn định trong năm. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross, mẫu xe dẫn đầu tháng trước, giảm 26,2% doanh số xuống còn 1.327 chiếc, qua đó lùi xuống vị trí thứ hai. Tuy nhiên, xét về kết quả tích lũy, Yaris Cross vẫn giữ lợi thế với 13.973 xe bán ra sau 10 tháng, cao hơn Mazda CX-5 đúng 463 chiếc.

Khoảng cách này khiến cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe trong những tháng cuối năm trở nên đáng theo dõi. Nếu Mazda CX-5 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thứ hạng doanh số lũy kế hoàn toàn có thể thay đổi. Ngược lại, Toyota Yaris Cross vẫn có cơ hội bảo vệ vị trí dẫn đầu nếu lấy lại sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Không riêng Mazda CX-5, KIA Seltos cũng ghi nhận kết quả tích cực khi bán được 1.273 chiếc, tăng 10,5% so với tháng trước. Mẫu SUV cỡ B của KIA tăng ba bậc, vươn lên vị trí thứ ba và lần đầu góp mặt trong nhóm ba xe xăng dầu bán chạy nhất một tháng của năm 2026.

Sự xuất hiện đồng thời của Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross và KIA Seltos ở ba vị trí dẫn đầu cho thấy sức cạnh tranh của nhóm xe gầm cao trên thị trường Việt Nam.

Một trong những yếu tố có thể góp phần tạo sức hút cho nhóm SUV là khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến những chuyến đi xa của gia đình. Tuy nhiên, số liệu doanh số hiện có chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến khách hàng chuyển từ sedan hoặc MPV sang SUV.

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

KIA Seltos lần đầu góp mặt trong top 3 xe xăng dầu bán chạy trong năm 2026. Ảnh: THACO

Một diễn biến khác cũng gây chú ý là sự trở lại của Toyota Hilux. Mẫu bán tải này đạt 941 xe, hơn gấp đôi mức 426 chiếc của tháng 9, qua đó vươn lên vị trí thứ năm và dẫn đầu phân khúc bán tải trong tháng 10.

Ở nhóm còn lại, Ford Territory bán được 924 xe, Ford Everest đạt 836 xe, Hyundai Creta đạt 783 xe. Mitsubishi Xforce và KIA Sonet cùng đạt 774 xe, hoàn thiện danh sách 10 mẫu ô tô động cơ đốt trong có doanh số cao nhất tháng.

Xét theo thương hiệu, Toyota có ba đại diện, Ford và KIA mỗi hãng hai mẫu xe, còn Mazda, Hyundai và Mitsubishi mỗi hãng góp một sản phẩm. Điều này cho thấy Toyota vẫn sở hữu danh mục xe có sức cạnh tranh rộng, dù không giữ được vị trí số một trong tháng.

Ford Ranger, Mitsubishi Xpander rời top 10 nói lên điều gì?

Nếu sự vươn lên của Mazda CX-5 tạo bất ngờ ở nhóm dẫn đầu, việc Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cùng vắng mặt trong top 10 lại đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì doanh số của những mẫu xe từng được xem là lựa chọn phổ biến trên thị trường.

Ford Ranger vốn là một trong những mẫu bán tải có sức tiêu thụ tốt tại Việt Nam. Mitsubishi Xpander cũng từng tạo lợi thế ở phân khúc xe đa dụng nhờ đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình và hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, tháng 10/2026 đánh dấu lần đầu tiên trong năm cả hai mẫu xe từng dẫn đầu doanh số toàn thị trường năm 2025 cùng không xuất hiện trong danh sách 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng. Hyundai Tucson cũng nằm ngoài bảng xếp hạng.

Việc rời top 10 không đồng nghĩa những mẫu xe này đã đánh mất sức hút lâu dài. Thứ hạng doanh số từng tháng có thể chịu tác động từ nguồn cung, thời điểm giao xe, chính sách bán hàng hoặc chu kỳ mua sắm của khách hàng. Muốn xác định nguyên nhân cụ thể, cần đối chiếu thêm lượng xe giao trong nhiều tháng và thông tin từ nhà sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Toyota Hilux vượt lên dẫn đầu phân khúc bán tải trong tháng 10 cho thấy vị trí giữa các đối thủ có thể thay đổi nhanh chóng. Dù vậy, kết quả một tháng chưa đủ để kết luận Hilux đã vượt Ranger về sức cạnh tranh trong cả năm.

Một yếu tố khác cần đặt trong bức tranh chung là sự phát triển của xe điện. Theo công bố của VinFast, hãng đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 10, trong đó VF 3 đạt 3.960 chiếc, VF 6 đạt 3.716 chiếc.

Riêng VF 3 đã có doanh số cao hơn hơn hai lần Mazda CX-5 trong tháng. Điều này cho thấy vị trí số một của CX-5 chỉ thuộc nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, không phải toàn thị trường ô tô.

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Sự khác biệt giữa hai bảng xếp hạng phản ánh một thực tế: xe xăng dầu đang phải cạnh tranh trong thị trường có thêm nhiều lựa chọn điện hóa. Tuy nhiên, chưa thể chỉ từ số liệu một tháng mà kết luận khách hàng đang chuyển từ một mẫu xe xăng cụ thể sang xe điện.

Trong những tháng cuối năm 2026, cuộc đua doanh số được dự báo tiếp tục phụ thuộc vào chính sách giá bán, ưu đãi từ hãng và đại lý, khả năng giao xe cũng như nhu cầu mua sắm trước Tết.

Với người tiêu dùng, sự cạnh tranh này có thể mở ra thêm cơ hội tiếp cận những mẫu xe phù hợp với ngân sách. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào vị trí trong bảng xếp hạng, người mua cần cân nhắc tổng chi phí sử dụng, nhu cầu di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu, bảo dưỡng và giá trị bán lại.

Mazda CX-5 đang tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua xe xăng dầu tháng 10, nhưng Toyota Yaris Cross vẫn dẫn đầu doanh số tích lũy 10 tháng. Còn Ford Ranger và Mitsubishi Xpander sẽ phục hồi ra sao sau khi rời top 10 là câu hỏi cần chờ số liệu của những tháng tiếp theo.

Cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam vì thế chưa thể xác định thắng thua chỉ qua một tháng bán hàng, nhất là khi xe điện ngày càng tạo thêm sức ép lên các mẫu xe sử dụng động cơ truyền thống.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
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Cập nhật: 13/11/2026 14:00
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