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Colette Kress là ai mà được chọn điều hành Nvidia?

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:42 | 13/11/2026
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Colette Kress, Giám đốc Tài chính Nvidia từ năm 2013, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền sau khi Jensen Huang từ chức ngày 12/11.
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Ngày 12/11/2026, tập đoàn công nghệ Nvidia chính thức thông báo bổ nhiệm bà Colette Kress giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền, thay thế nhà đồng sáng lập Jensen Huang. Quyết định được đưa ra sau khi ông Huang rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, khép lại hơn 33 năm trực tiếp lãnh đạo hãng chip hàng đầu thế giới.

Bà Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền Nvidia. Ảnh: Nvidia.
Bà Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Theo thông báo chính thức của Nvidia, bà Colette Kress tiếp tục đảm nhiệm chức Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), đồng thời phụ trách hoạt động điều hành tập đoàn cho đến khi Hội đồng quản trị lựa chọn được CEO chính thức.

Việc bổ nhiệm đưa một trong những lãnh đạo tài chính kỳ cựu của ngành công nghệ Mỹ lên vị trí cao nhất tại Nvidia, trong bối cảnh doanh nghiệp phải xử lý biến động nhân sự cấp cao và duy trì hoạt động kinh doanh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Colette Kress sinh năm 1967, năm nay 59 tuổi. Trước khi được lựa chọn điều hành Nvidia, bà đã có gần bốn thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, chủ yếu tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức sau 33 năm lãnh đạo
CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức sau 33 năm lãnh đạo

Sự nghiệp của bà bắt đầu tại Texas Instruments, doanh nghiệp bán dẫn lâu đời của Mỹ. Trong khoảng 8 năm làm việc tại đây, bà đảm nhiệm nhiều vị trí trong bộ phận tài chính, tích lũy kinh nghiệm quản lý ngân sách và hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất chip.

Năm 1997, Colette Kress chuyển sang Microsoft và gắn bó với tập đoàn phần mềm này trong 13 năm. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tài chính cấp cao, trước khi trở thành Giám đốc Tài chính bộ phận Server and Tools vào năm 2006. Đây là mảng kinh doanh quan trọng của Microsoft, cung cấp các sản phẩm máy chủ và công cụ phần mềm dành cho doanh nghiệp.

Đến năm 2010, bà gia nhập Cisco Systems với chức danh Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính bộ phận Business Technology and Operations Finance. Tại đây, Colette Kress phụ trách chiến lược tài chính, lập kế hoạch, báo cáo và phát triển kinh doanh cho nhiều hoạt động của tập đoàn.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào tháng 9/2013, khi Nvidia bổ nhiệm bà Colette Kress làm Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính. Thời điểm đó, Nvidia vẫn được biết đến chủ yếu nhờ các bộ xử lý đồ họa phục vụ máy tính cá nhân, trò chơi điện tử và điện toán hiệu năng cao.

Trong hơn 13 năm làm việc tại Nvidia, bà tham gia quản lý tài chính xuyên suốt quá trình doanh nghiệp mở rộng sang trung tâm dữ liệu, điện toán tăng tốc và AI. Colette Kress cũng thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang tại các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, trực tiếp giải đáp những vấn đề liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, chi phí và triển vọng phát triển của tập đoàn.

Quy mô kinh doanh của Nvidia đã thay đổi mạnh mẽ trong giai đoạn này. Doanh thu năm tài chính 2013 đạt khoảng 4,13 tỷ USD, trong khi năm tài chính 2026 lên tới 215,9 tỷ USD, tương đương hơn 52 lần. Sự tăng trưởng phản ánh quá trình chuyển dịch của Nvidia từ doanh nghiệp đồ họa sang nhà cung cấp hạ tầng tính toán quan trọng cho ngành AI toàn cầu.

Về học vấn, nữ lãnh đạo sở hữu bằng cử nhân tài chính tại Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist, Mỹ. Nền tảng chuyên môn về tài chính và kinh nghiệm quản lý tại Texas Instruments, Microsoft, Cisco giúp bà có sự am hiểu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn.

Theo Reuters, Colette Kress còn nằm trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ do Forbes công bố năm 2026, xếp vị trí thứ 32. Giá trị cổ phần Nvidia mà bà sở hữu được ước tính khoảng 750 triệu USD tính theo giá đóng cửa ngày 11/11. Đây là giá trị tài sản ước tính theo thị trường, không phải khoản tiền mặt bà đang nắm giữ.

Sau khi Jensen Huang từ chức, Hội đồng quản trị Nvidia bổ nhiệm ông Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Jones đánh giá Colette Kress có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, hệ thống vận hành và tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ tin tưởng đội ngũ điều hành có thể duy trì các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm.

Về phía mình, Colette Kress khẳng định sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo tiếp tục phát huy nền tảng mà Jensen Huang xây dựng trong 33 năm, duy trì định hướng phát triển điện toán tăng tốc và AI, đồng thời bảo đảm lợi ích của khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông.

Tuy nhiên, Colette Kress hiện chỉ giữ chức CEO tạm quyền, chưa được bổ nhiệm làm người kế nhiệm chính thức của Jensen Huang. Nvidia cho biết đang triển khai quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới, xem xét cả những ứng viên nội bộ và bên ngoài tập đoàn.

Theo kế hoạch được công bố, Nvidia vẫn sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11/2026. Đây sẽ là một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên của doanh nghiệp sau thay đổi nhân sự cấp cao, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát khả năng duy trì tăng trưởng của hãng chip AI.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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Cập nhật: 13/11/2026 11:00

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