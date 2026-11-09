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CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

Thế Kiên
Thế Kiên
09:55 | 09/11/2026
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CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ tình báo Trung Quốc. Vụ việc khiến Nvidia mở điều tra độc lập, làm dấy lên lo ngại về an ninh công nghệ AI giữa lúc cạnh tranh Mỹ, Trung Quốc căng thẳng.
Nvidia phản bác cáo buộc bảo mật từ Trung Quốc CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại Jensen Huang dự báo đơn hàng chip AI của Nvidia chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027
CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấCEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệpn gián điệp
CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp. Ảnh minh họa: Getty.

Nvidia điều tra CEO Jensen Huang vì nghi vấn gián điệp Trung Quốc

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân bị nghi liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc. Từ câu chuyện đời tư của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ, vụ việc đang trở thành vấn đề an ninh nhạy cảm, khi Nvidia nắm giữ những công nghệ chip trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ.

Một cuộc điều tra độc lập đang được hội đồng quản trị Nvidia tiến hành sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn, với bà Alice Huang, nữ doanh nhân bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ có hoạt động cung cấp thông tin cho Trung Quốc.

Theo thông tin CNBC đăng tải ngày 8/11, dẫn các báo cáo của The New York Times và Financial Times, mối quan hệ này thu hút sự quan tâm của giới chức Mỹ bởi bà Alice Huang được cho là có liên hệ với Megaspeed, một công ty điện toán đám mây từng bị điều tra về nghi vấn né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ.

Điều khiến vụ việc trở nên nhạy cảm không đơn thuần là chuyện riêng tư của một lãnh đạo doanh nghiệp. Nvidia hiện giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Washington ngày càng xem là yếu tố then chốt đối với năng lực kinh tế và an ninh quốc gia.

CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình, hội đồng quản trị lập tức vào cuộc

Trong email gửi nhân viên hôm 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận đã có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với người phụ nữ đang bị đặt trong diện nghi vấn. Ông bày tỏ sự hối hận vì hành động của mình đã gây tổn thương cho vợ và các con, đồng thời khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho việc thiếu chung thủy.

Lời thừa nhận của Jensen Huang nhanh chóng biến câu chuyện vốn thuộc phạm vi đời tư thành một vấn đề quản trị doanh nghiệp, bởi người phụ nữ có liên quan không phải một nhân vật hoàn toàn tách biệt khỏi hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ công bố, bà Alice Huang có mối liên hệ với Megaspeed, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây và là khách hàng của Nvidia. Các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ bà có thể đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh, song đến nay chưa có kết luận công khai xác nhận cáo buộc này.

Trước những nghi vấn xuất hiện, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ liệu CEO của tập đoàn có trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Trong tuyên bố được CNBC dẫn lại, hội đồng quản trị Nvidia cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật của tập đoàn đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có nhằm đánh giá bản chất sự việc và những nguy cơ liên quan.

Đại diện Nvidia cũng xác nhận ông Jensen Huang cam kết tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO, không để quá trình điều hành doanh nghiệp bị gián đoạn trong thời gian điều tra. Như vậy, tại thời điểm thông tin được công bố, Nvidia chưa xác nhận xảy ra hành vi đánh cắp bí mật công nghệ, cũng chưa có kết luận cho thấy Jensen Huang cố ý cung cấp thông tin cho bất kỳ tổ chức tình báo nước ngoài nào.

Điều đang được làm rõ là liệu mối quan hệ cá nhân của người đứng đầu tập đoàn có tạo ra nguy cơ bị tiếp cận, khai thác hoặc gây ảnh hưởng đối với các quyết định liên quan đến công nghệ chiến lược hay không.

Vì sao một mối quan hệ cá nhân có thể trở thành vấn đề an ninh quốc gia?

Để hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cần nhìn vào vị thế của Nvidia trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Tập đoàn Mỹ hiện cung cấp những bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao, loại chip được sử dụng rộng rãi để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, từ chatbot đến những hệ thống phân tích dữ liệu quy mô lớn.

Trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia trở thành một trong những sản phẩm chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Washington lo ngại công nghệ này có thể được sử dụng để phát triển năng lực quân sự, tình báo và những hệ thống tính toán phục vụ an ninh quốc gia.

Chính vì vậy, người đứng đầu Nvidia có khả năng tiếp cận những thông tin kinh doanh và công nghệ có giá trị chiến lược, bao gồm định hướng phát triển sản phẩm, quan hệ với khách hàng lớn, kế hoạch cung ứng và những vấn đề liên quan đến chính sách xuất khẩu.

Trong lĩnh vực phản gián, một trong những nguy cơ thường được cơ quan an ninh xem xét là việc cá nhân có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm bị khai thác thông qua các mối quan hệ riêng tư. Những mối quan hệ này có thể tạo điều kiện để thu thập thông tin hoặc gây sức ép, ngay cả khi người bị tiếp cận ban đầu không nhận thức được nguy cơ.

Tuy nhiên, đây mới là cách lý giải về rủi ro an ninh nói chung, không phải bằng chứng cho thấy Jensen Huang đã bị một tổ chức tình báo kiểm soát hoặc thao túng. Một tình tiết khiến vụ việc thêm phức tạp là mối liên hệ giữa bà Alice Huang và Megaspeed. Theo CNBC, doanh nghiệp này từng bị điều tra vì nghi vấn giúp các công ty Trung Quốc thuộc diện hạn chế xuất khẩu tiếp cận chip AI của Nvidia.

Nếu những cáo buộc đối với Megaspeed được chứng minh, cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ liệu có tồn tại các kênh tiếp cận công nghệ nằm ngoài hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hay không. Dù vậy, việc một doanh nghiệp bị điều tra về xuất khẩu không đồng nghĩa người có liên hệ với doanh nghiệp đó đã thực hiện hành vi gián điệp.

Vụ việc vì thế đặt ra hai vấn đề cần được xem xét độc lập: nguy cơ rò rỉ thông tin thông qua quan hệ cá nhân của lãnh đạo Nvidia và nghi vấn các doanh nghiệp trung gian tìm cách đưa chip AI tới những khách hàng bị hạn chế.

Nvidia đối mặt sức ép từ Quốc hội Mỹ giữa cuộc đua chip AI

Những diễn biến liên quan đến Jensen Huang xuất hiện đúng thời điểm Nvidia đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các nhà lập pháp Mỹ về hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Theo CNBC, ngày 5/11, ba chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu CEO Nvidia tham dự một cuộc họp kín với các nhà lập pháp vào ngày 18/11. Cuộc họp được đề nghị diễn ra sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III, dự kiến ngày 17/11. Tập đoàn cũng có kế hoạch tổ chức một hội nghị lớn tại Washington vào cuối tháng.

Trong nhiều năm, Jensen Huang theo đuổi quan điểm rằng Mỹ nên cho phép công nghệ AI của mình được sử dụng rộng rãi trên thế giới, kể cả tại Trung Quốc. Ông lập luận rằng việc các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ sẽ có lợi hơn cho vị thế lâu dài của Washington.

Quan điểm này đặt ông vào một cuộc tranh luận chính sách phức tạp. Một bên cho rằng hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi thế công nghệ, trong khi bên còn lại lo ngại những rào cản quá chặt chẽ có thể thúc đẩy Trung Quốc phát triển các giải pháp thay thế, làm suy giảm ảnh hưởng của doanh nghiệp Mỹ.

Trong bối cảnh đó, cuộc điều tra liên quan đến đời tư của CEO Nvidia có nguy cơ làm gia tăng sức ép đối với tập đoàn, nhất là khi các nhà lập pháp đang yêu cầu doanh nghiệp giải trình về việc bảo vệ công nghệ và tuân thủ quy định xuất khẩu.

Đối với Nvidia, thách thức trước mắt là duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời chứng minh các quy trình bảo mật và quản trị nội bộ đủ khả năng ngăn chặn nguy cơ tiếp cận trái phép những thông tin nhạy cảm.

Về lâu dài, vụ việc cũng cho thấy vấn đề an ninh công nghệ không còn giới hạn ở hệ thống máy chủ, phần mềm bảo mật hay những cuộc tấn công mạng. Khi các tập đoàn công nghệ nắm giữ nguồn lực có ý nghĩa chiến lược, việc bảo vệ thông tin còn liên quan trực tiếp đến quản trị con người, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đây cũng là một trường hợp đáng quan tâm. Khi hợp tác với những đối tác nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, điện toán đám mây và AI, doanh nghiệp cần quan tâm đến việc xác minh đối tác, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và tuân thủ các quy định về chuyển giao công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào giá trị hợp đồng.

Hiện chưa có kết luận cuối cùng về các cáo buộc liên quan đến Alice Huang và khả năng Jensen Huang trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Cuộc điều tra độc lập của Nvidia cùng những động thái tiếp theo từ Quốc hội Mỹ sẽ là cơ sở quan trọng để xác định liệu vụ việc dừng lại ở một bê bối đời tư hay phát sinh những vấn đề nghiêm trọng hơn về an ninh công nghệ.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Hà Nội - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Miền Tây - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,200 ▲900K 141,200 ▲900K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲100K 14,200 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▲1K 14,202 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▲1K 14,203 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,375 ▲10K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,375 ▲10K 1,416 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲10K 1,405 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲990K 139,109 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲751K 105,536 ▲751K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84360K 957 ▼94062K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲610K 85,864 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64460K 8,207 ▼73280K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲417K 58,744 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▲1K 142 ▲1K
Cập nhật: 09/11/2026 11:00
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Cập nhật: 09/11/2026 11:00
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