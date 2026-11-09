Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa.

Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu trong hôm nay (9/11), Hà Nội chuyển rét kèm mưa, trong khi nhiều địa phương miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa rất lớn kéo dài đến ngày 11/11.

Hôm nay 9/11: Hà Nội chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 12 độ C

Sau những ngày thời tiết tương đối ấm áp, người dân miền Bắc bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn xuống từ đêm 8/11. Trong hôm nay 9/11, nhiệt độ nhiều địa phương giảm nhanh, trời chuyển rét, kèm theo mưa rào và giông ở một số khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3 đến cấp 4, khu vực ven biển có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Tại Hà Nội, sáng 9/11 trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, sau đó mưa giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ C, cao nhất 18 đến 20 độ C. Mưa kết hợp gió Đông Bắc khiến cảm giác lạnh rõ rệt hơn, nhất là đối với người phải di chuyển bằng xe máy vào buổi sáng.

Ở Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 đến 18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C. Tây Bắc Bộ cũng chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026–2027. Sự thay đổi nhiệt độ trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người già, trẻ nhỏ và những người thường xuyên làm việc ngoài trời.

Diễn biến thời tiết Hà Nội trong 3 ngày

Hôm nay

9/11 Nhiệt độ từ 17–20°C Có Mưa, trời rét

Ngày mai

10/11 Nhiệt đột từ 18–24°C Mưa giảm, ấm hơn

Ngày kia

11/11 Nhiệt đột từ 19–25°C Có nắng, ít mưa

Dự báo cập nhật sáng 9/11. Nhiệt độ và tình trạng mưa có thể khác nhau giữa các địa điểm.

Ngày mai 10/11 và ngày kia 11/11: Miền Bắc giảm mưa, miền Trung bước vào cao điểm

Đối với người dân miền Bắc, câu hỏi được quan tâm sau đợt giảm nhiệt hôm nay là liệu trời có tiếp tục rét sâu trong những ngày tiếp theo hay không.

Các dự báo hiện tại cho thấy ngày 10/11, mưa tại Hà Nội có xu hướng giảm, nhiệt độ ban ngày tăng trở lại, khoảng 24 độ C, trong khi sáng sớm và ban đêm vẫn lạnh, khoảng 18 độ C. Đến ngày 11/11, trời có thể xuất hiện nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ C. Như vậy, thời tiết Thủ đô có xu hướng dễ chịu hơn sau ngày đầu chịu tác động mạnh của không khí lạnh, dù người dân vẫn cần giữ ấm vào sáng sớm và tối muộn.

Tuy nhiên, trong khi miền Bắc dần giảm mưa, diễn biến tại miền Trung lại phức tạp hơn. Từ ngày 9 đến 10/11, khu vực phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa vượt 400 mm trong giai đoạn này.

Từ đêm 10 đến đêm 11/11, mưa lớn tiếp tục tập trung tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk cũng có nguy cơ mưa lớn, trong khi các vùng trũng thấp và khu vực miền núi cần đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Tính chung từ ngày 9 đến đêm 11/11, lượng mưa tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được dự báo phổ biến 250 đến 450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Đây là lượng mưa cộng dồn trong nhiều ngày, không phải lượng mưa đồng loạt tại mọi địa điểm, nhưng đủ để đặt ra nguy cơ cao về ngập lụt tại những nơi có địa hình thấp hoặc khả năng thoát nước hạn chế.

Theo dự báo, từ ngày 12/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Dù vậy, người dân tại các địa phương đang có mưa kéo dài cần tiếp tục theo dõi cảnh báo lũ, sạt lở và thông báo từ chính quyền, bởi nguy cơ thiên tai có thể còn tồn tại sau khi mưa đã giảm.

Tại Nam Bộ, thời tiết ít chịu tác động trực tiếp của đợt rét miền Bắc. Ngày 9/11, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 đến 34 độ C, có mưa rào và giông vài nơi. Đến ngày 10/11, mưa được dự báo giảm, ban ngày có nắng. Riêng những khu vực ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp vẫn cần đề phòng ngập do triều cường.

Đối với người dân có kế hoạch đi lại, làm việc hoặc du lịch trong ba ngày 9, 10 và 11/11, việc theo dõi dự báo theo từng địa phương sẽ cần thiết hơn chỉ nhìn vào nhiệt độ chung của cả vùng. Miền Bắc cần chú ý sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và ban ngày, miền Trung ưu tiên cảnh báo mưa lớn và ngập lụt, còn Nam Bộ cần quan tâm đến mưa giông cục bộ và thời điểm triều cường lên cao.

Bảng dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/11