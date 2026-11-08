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Năng lượng

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Sơn Tinh
Sơn Tinh
23:09 | 08/11/2026
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Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm khoảng 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027, đồng thời thúc đẩy điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng.
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Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028, với sự tham gia của đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp ngành năng lượng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường quản lý nhu cầu điện, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg về tiết kiệm điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải nhằm phấn đấu giảm tối thiểu khoảng 3.000 MW công suất đỉnh tại miền Bắc trong năm 2027.

Đây là mục tiêu điều hành nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện vào những thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao, chưa phải kết quả tiết giảm thực tế. Việc triển khai cần gắn với các chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh baochinhphu
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh baochinhphu

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2026 ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025. Công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.537 MW vào tháng 6/2026.

Riêng miền Bắc, sản lượng điện ước đạt 170,8 tỷ kWh, tăng 11,9%. Trong quý IV/2026, phụ tải điện khu vực này dự kiến tăng khoảng 14%, trong khi một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mức tăng xấp xỉ 20%.

Bước sang năm 2027, ngành điện dự báo tiếp tục đối mặt áp lực cung ứng khi nhu cầu tiêu thụ tăng khoảng 10%, trong khi một số nguồn điện nền chưa kịp đưa vào vận hành. Diễn biến thủy văn và khả năng kéo dài của El Niño cũng tạo thêm thách thức đối với hoạt động phát điện.

Để ứng phó, Bộ Công Thương yêu cầu thúc đẩy phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). EVN, Petrovietnam, TKV và các chủ đầu tư được giao rà soát, đăng ký quy mô đầu tư lưu trữ điện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh baochinhphu
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh baochinhphu

Các địa phương cần phối hợp ngành điện đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất lớn và công sở, qua đó tăng khả năng tự chủ nguồn điện và hỗ trợ giảm phụ tải giờ cao điểm.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) phối hợp Cục Điện lực hoàn thiện các kịch bản vận hành năm 2027, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twins), đưa vào vận hành chậm nhất trong quý I/2027.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu chủ động tích nước các hồ thủy điện đến hết tháng 3/2027, bảo đảm nguồn nước phục vụ phát điện trong mùa khô.

Đối với mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh, vấn đề cần tiếp tục làm rõ là cơ chế đo đếm lượng công suất được điều chỉnh, phương thức huy động doanh nghiệp tham gia và việc bù đắp chi phí phát sinh khi thay đổi kế hoạch sản xuất.

Hiện thông tin công bố tại hội nghị chưa nêu cụ thể cơ chế thanh toán hoặc mức hỗ trợ dành cho doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải. Đây sẽ là yếu tố cần làm rõ khi triển khai mục tiêu trong năm 2027.

Bộ Công thương giảm công suất đỉnh điện miền Bắc 2027 điều chỉnh phụ tải điện hệ thống lưu trữ năng lượng

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