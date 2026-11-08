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Lợi nhuận quý III PVcomBank tăng 47%, nợ mất vốn tăng 27,9%

Đình Tưởng
Đình Tưởng
23:04 | 08/11/2026
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Lợi nhuận quý III/2026 của PVcomBank tăng 47%, nhưng lãi và phí phải thu lên 26.779 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu ngân hàng.
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PVOIL lãi 1.272 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ đồng PVOIL lãi 1.272 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCoM: PCB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 837,2 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ. Lũy kế chín tháng, PVcomBank đạt 1.877,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,2%.

Cùng giai đoạn, lãi và phí phải thu của PVcomBank tăng từ 19.616 tỷ đồng đầu năm lên 26.779 tỷ đồng, tương đương 9,5% tổng tài sản. Riêng lãi phải thu từ cho vay của PVcomBank tăng 40,9%, gấp ba lần tốc độ tăng dư nợ.

Chín tháng qua, PVcomBank thu về 9.415 tỷ đồng tiền lãi theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong khi thu nhập lãi ghi nhận là 18.273 tỷ đồng. Tỷ lệ thực thu bằng tiền của PVcomBank đạt 51,5%, thấp hơn nhiều mức 108,1% của chín tháng năm 2025.

PVcomBank đổi nguồn lợi nhuận, mảng thanh toán điện tử mở rộng

Khác biệt lớn nhất của lợi nhuận quý III nằm ở nguồn tạo ra con số. Quý III/2025, thu nhập lãi thuần của PVcomBank âm 260,6 tỷ đồng, lợi nhuận chủ yếu đến từ 4.856,3 tỷ đồng thu nhập khác. Quý III/2026, thu nhập lãi thuần của PVcomBank đạt 1.963,8 tỷ đồng, thu nhập khác còn 344,7 tỷ đồng.

Văn bản PVcomBank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải thích rằng quý III/2025 ngân hàng tập trung thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, còn quý III/2026 PVcomBank thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất quý III/2026 cho thấy thu nhập lãi thuần của PVcomBank chuyển từ âm 260,6 tỷ đồng lên 1.963,8 tỷ đồng. Nguồn: BCTC PVcomBank.
Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất quý III/2026 cho thấy thu nhập lãi thuần của PVcomBank chuyển từ âm 260,6 tỷ đồng lên 1.963,8 tỷ đồng. Nguồn: BCTC PVcomBank.

Số liệu chi phí khớp với lời giải trình ấy. Chi phí lãi quý III giảm từ 6.144,8 tỷ đồng xuống 4.382,7 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm từ 2.566 tỷ đồng còn 217,7 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng, thu nhập lãi thuần của PVcomBank gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank đạt 171.452 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng đạt 208.893 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 280.464 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 trên dư nợ của PVcomBank giảm từ 2,96% xuống 2,85%.

Mảng dịch vụ ghi nhận tín hiệu từ hạ tầng thanh toán. Lãi thuần dịch vụ chín tháng của PVcomBank đạt 294,4 tỷ đồng, tăng 35,4%, trong đó thu từ dịch vụ thanh toán tăng 38%, lên 96,7 tỷ đồng. Khoản ký quỹ bù trừ điện tử với Napas và MDP tăng từ 200 tỷ đồng lên 241 tỷ đồng, chuyển tiền phải trả bằng điện tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 50,4 tỷ đồng.

Một cách lý giải là lưu lượng thanh toán liên ngân hàng qua kênh điện tử của PVcomBank tăng theo đà tín dụng. Thuyết minh rủi ro tín dụng nêu PVcomBank đã xây dựng phần mềm quản lý khoản vay, quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đang nâng cấp hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Từ ngày 1/8/2026, ông Trịnh Vinh Hiển phụ trách Khối Công nghệ thông tin của PVcomBank thay ông Kiều Minh Thắng, còn bà Nguyễn Thuý Hạnh, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số.

Lãi dự thu tăng nhanh, dòng tiền kinh doanh của PVcomBank âm

Rủi ro lớn nhất nằm ở độ vênh giữa lợi nhuận kế toán và tiền thực thu. Lãi phải thu từ cho vay của PVcomBank đạt 23.883 tỷ đồng, bằng 13,9% dư nợ. Tổng lãi và phí phải thu gấp 1,9 lần vốn chủ sở hữu 14.087 tỷ đồng.

Lãi và phí phải thu của PVcomBank tại ngày 30/9/2026 đạt 26.779 tỷ đồng, trong đó lãi phải thu từ cho vay 23.883 tỷ đồng. Nguồn: BCTC PVcomBank.
Lãi và phí phải thu của PVcomBank tại ngày 30/9/2026 đạt 26.779 tỷ đồng, trong đó lãi phải thu từ cho vay 23.883 tỷ đồng. Nguồn: BCTC PVcomBank.

Ngoại bảng, lãi cho vay và phí chưa thu của PVcomBank tăng 21,3%, lên 9.547 tỷ đồng. Nợ gốc và nợ lãi đã xử lý rủi ro đang theo dõi lên 29.241 tỷ đồng, từ mức 26.138 tỷ đồng đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PVcomBank chín tháng âm 5.590,9 tỷ đồng, cùng kỳ âm 577,8 tỷ đồng. Tính trước biến động tài sản và vốn lưu động, dòng tiền âm 4.341,9 tỷ đồng, trong khi chín tháng năm 2025 dương 9.723,7 tỷ đồng.

Quy mô nợ có vấn đề của PVcomBank tăng dù tỷ lệ giảm. Nợ có khả năng mất vốn tăng 27,9%, lên 4.117,8 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 27,4%, lên 1.388,6 tỷ đồng. Tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 tăng từ 4.487 tỷ đồng lên 4.883 tỷ đồng, nên mức giảm tỷ lệ có thể liên quan đến tốc độ tăng dư nợ.

Báo cáo bộ phận ghi nhận miền Trung của PVcomBank lỗ trước thuế 847 tỷ đồng sau chín tháng, miền Nam lỗ 23,5 tỷ đồng, miền Bắc lãi 2.748,2 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối của PVcomBank chuyển từ lãi 93,7 tỷ đồng sang lỗ 99,7 tỷ đồng.

Ở trục hạ tầng, PVcomBank mua thêm phần mềm 15,3 tỷ đồng trong chín tháng, còn quyền sử dụng đất mua thêm 134,8 tỷ đồng. Giá trị còn lại của phần mềm giảm từ 100,3 tỷ đồng xuống 94,1 tỷ đồng, hệ thống phần mềm thẻ tài chính vẫn nằm ở chi phí dở dang 16,6 tỷ đồng.

Chi cho dịch vụ thanh toán của PVcomBank tăng 63,2%, nhanh hơn mức tăng 38% của nguồn thu, nên lãi thuần mảng thanh toán giảm từ 25,1 tỷ đồng còn 23,2 tỷ đồng. Chín tháng, PVcomBank ghi nhận 18.273 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng thực thu 9.415 tỷ đồng tiền lãi. Vốn chủ sở hữu của PVcomBank hiện tương đương 5% tổng tài sản 280.464 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

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