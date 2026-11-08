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Vi phạm trong công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng

Sơn Tinh
Sơn Tinh
23:06 | 08/11/2026
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Từ ngày 22/12/2026, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt tới 200 triệu đồng, cá nhân tối đa 100 triệu đồng.
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Chính phủ ban hành Nghị định số 401/2026/NĐ-CP ngày 4/11/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Văn bản do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký, có hiệu lực từ ngày 22/12/2026, thiết lập cơ chế xử phạt riêng đối với nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số.

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng, trong khi tổ chức có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. Các mức phạt quy định tại Chương II áp dụng cho tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm chịu mức phạt bằng một nửa.

Phạm vi điều chỉnh bao gồm hoạt động phát triển phần mềm, sản xuất phần cứng, cung cấp dịch vụ công nghệ số, hoạt động công nghiệp bán dẫn, thử nghiệm có kiểm soát và việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Một trong những nhóm hành vi đáng chú ý liên quan đến cung cấp, cập nhật thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số. Tổ chức không thực hiện việc cung cấp thông tin hoặc kết nối dữ liệu theo quy định có thể bị phạt từ 30 đến 60 triệu đồng.

Vi phạm trong công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng
Vi phạm trong công nghiệp công nghệ số có thể bị phạt 200 triệu đồng. Ảnh AI

Trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà không khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Hành vi thực hiện quá thời hạn quy định có thể bị cảnh cáo.

Đối với hành vi cố ý cản trở trái pháp luật hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất phần mềm, phần cứng hoặc cung cấp dịch vụ công nghệ số, Nghị định quy định mức phạt từ 90 đến 140 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi cố ý hỗ trợ hoạt động bị cấm thông qua việc cung cấp, chuyển giao hoặc cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Đáng chú ý, tổ chức sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm có thể bị phạt từ 140 đến 170 triệu đồng, nếu hành vi không thuộc trường hợp xử phạt theo pháp luật chuyên ngành khác. Hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự xã hội hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị phạt từ 170 đến 200 triệu đồng.

Nghị định cũng siết chặt việc hưởng chính sách ưu đãi. Hành vi gian dối hồ sơ để hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm quy mô lớn hoặc dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn có thể bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, hành vi cung cấp thông tin không trung thực hoặc sử dụng tài liệu không hợp lệ nhằm hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi có thể bị phạt từ 90 đến 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định quy định mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng đối với một số vi phạm trong hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, bao gồm triển khai thử nghiệm sai phạm vi được cấp phép hoặc không thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro theo quy định.

Bên cạnh xử phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi, gỡ bỏ sản phẩm, dịch vụ vi phạm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp hoặc khắc phục thiếu sót trong cung cấp, chia sẻ dữ liệu.

Trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp phần mềm, phần cứng, dịch vụ số và các đơn vị phát triển dự án công nghệ cần rà soát hồ sơ hưởng ưu đãi, quy trình cung cấp dữ liệu, điều kiện thử nghiệm và cơ chế quản lý rủi ro. Việc chủ động kiểm tra tính chính xác của hồ sơ và trách nhiệm tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ vi phạm khi quy định mới được áp dụng.

Nghị định 401/2026/NĐ-CP Công nghiệp Công nghệ số xử phạt công nghệ số phạt 200 triệu đồng Doanh nghiệp công nghệ số Luật Công nghiệp công nghệ số vi phạm hành chính công nghệ số chính sách ưu đãi công nghệ số doanh nghiệp phần mềm quy định công nghệ số 2026

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