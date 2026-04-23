5G và Internet tốc độ cao thúc đẩy công nghiệp công nghệ số tương lai

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh hạ tầng viễn thông Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc. Theo các báo cáo mới nhất, Việt Nam đã ban hành 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 sản phẩm công nghệ trọng điểm. Tính đến năm 2025, cả nước có 53 tổ chức khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực và quốc tế, 6 khu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã tiệm cận mức 50%. Trên bản đồ thế giới, Việt Nam tự hào xếp hạng 44/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55. Đặc biệt, tính đến cuối tháng 3/2026, hạ tầng số của Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng: tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số với hơn 22,4 triệu thuê bao. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện đứng thứ 14 thế giới, Internet cố định đứng thứ 9 và hạ tầng IPv6 xếp thứ 7 toàn cầu.

Sự lớn mạnh này còn được minh chứng qua sự gia tăng của các doanh nghiệp công nghệ số (tăng thêm 1.394 đơn vị) và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt hơn 45 tỷ USD (tăng 32,2%), góp phần đưa tổng kim ngạch toàn ngành đạt 172 tỷ USD. Quy mô thương mại điện tử cũng đạt mốc 36 tỷ USD, gấp 3 lần so với năm 2020. Để duy trì đà tăng trưởng này, Quốc hội đã phê chuẩn tổng kinh phí cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số năm 2026 là 65.020 tỷ đồng, trong đó ngân sách dành cho chi đầu tư phát triển chiếm 34.300 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia.

Hội thảo World Mobile Broadband & Cloud AI Summit 2026 diễn ra chiều 23 tháng 4 tại khách sạn Hotel du Parc Hà Nội, với hiện diện khoảng hơn 300 khách mời tham dự sự kiện.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tich Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn phát triển đặc biệt của hạ tầng số, trong đó viễn thông băng rộng tốc độ cao, đặc biệt 5G tiến tới 6G, đã trở thành nền tảng cốt lõi cho toàn bộ hệ sinh thái số. Ông chia sẻ rằng xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng viễn thông đang diễn ra nhanh chóng, từ tối ưu hóa mạng lưới, tự động hóa vận hành đến phát triển các dịch vụ thông minh dựa trên dữ liệu. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số thông minh.

Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đưa ra thông điệp mang tính chiến lược khi khẳng định hạ tầng viễn thông thế hệ mới không chỉ là đường dẫn mà còn là nền tảng chiến lược quyết định năng lực phát triển của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Bên cạnh cơ hội, TS. Trần Đức Lai thẳng thắn chỉ ra ba thách thức lớn gồm yêu cầu đầu tư phát triển hạ tầng lớn, bài toán đảm bảo an toàn an ninh mạng và nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS. Trần Đức Lai cho biết các nội dung được bàn thảo tại hội thảo đều thuộc nhóm công nghệ chiến lược được Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ xác định ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới. Những công nghệ nền tảng có tính lan tỏa này đóng vai trò quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo chủ quyền số.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ

Chia sẻ tại Hội thảo, Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, mang tới bức tranh toàn cảnh hạ tầng viễn thông Việt Nam bằng loạt số liệu cụ thể. Về băng thông rộng cố định, tính tới đầu năm 2026, tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt gần 85% với 23,8 triệu hộ kết nối. Cáp quang đã phủ 100% xã phường và 100% trường học trên cả nước, tốc độ tải xuống đạt 288 Mbps, đứng thứ 9 thế giới.

Về di động, ông Nguyễn Phong Nhã công bố sau gần hai năm triển khai thương mại, tính tới tháng 2 năm 2026, cả nước đã lắp đặt hơn 4.000 trạm phát sóng 5G, phủ 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao. Tốc độ tải xuống Internet băng rộng di động đạt 188 Mbps, xếp thứ 14 thế giới. Phó Cục trưởng Cục Viễn thông gọi đây là kết quả ấn tượng ghi nhận sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước như VNPT, Viettel, MobiFone trong phát triển hạ tầng vùng sâu vùng xa.

Ông Nguyễn Phong Nhã chia sẻ cả nước hiện chỉ còn không quá 70 thôn bản chưa có sóng, chủ yếu do chưa có đường lưới điện. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cho Starlink cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, tạo cơ hội tiếp cận Internet tại khu vực triển khai hạ tầng mặt đất khó khăn, đồng thời hỗ trợ đường truyền dẫn cho trạm BTS khi cáp quang không khả thi.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký đặt sự kiện trong bức tranh lớn hơn, gắn với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định hạ tầng viễn thông băng rộng và điện toán đám mây đã trở thành nền tảng thiết yếu của nền kinh tế số toàn cầu. Ông cho rằng đối với Việt Nam, phát triển mạnh hạ tầng băng rộng cố định di động thế hệ mới 5G cùng lộ trình tiến tới 6G và các nền tảng điện toán đám mây thương hiệu Việt Nam là yêu cầu tất yếu, đồng thời là động lực quan trọng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Ông Nguyễn Quyết Chiến đánh giá cao giải thưởng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và điện toán đám mây tiêu biểu năm 2026 có ý nghĩa thiết thực khi dựa trên khảo sát đánh giá từ chính người sử dụng dịch vụ. Đây là kênh thông tin khách quan có giá trị, giúp doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, bền vững nhiều năm qua giữa Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông Số Việt Nam và Tập đoàn IDG, đồng thời chúc mừng sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 62 năm thành lập Tập đoàn IDG.

Hội thảo năm nay với chủ đề “5G & Internet tốc độ cao thúc đẩy công nghiệp cntt, ai cho tương lai”. Nội dung trọng tâm sẽ tập trung vào chia sẻ về phát triển và các đóng góp liên quan đến hạ tầng băng thông rộng di động tại việt nam, tối ưu hóa hạ tầng băng thông rộng di động, kết quả triển khai 5G tại các thành phố lớn, các đề xuất lộ trình thương mại hóa 5G ở việt nam từ các tập đoàn công nghệ viễn thông, các đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ nội dung số, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; sự phát triển sản phẩm và kinh doanh trên nền tảng viễn thông công nghệ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. nội dung tập trung vào 3 phiên gồm phiên viễn thông 4G, 5G hướng tới 6G, phiên trung tâm dữ liệu & dịch vụ đám mây & internet tốc độ cao iot dành cho chính phủ & doanh nghiệp.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, sự kiện ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số, bao gồm Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, HP Việt Nam, Hiệp hội Trung tâm Dữ liệu (AIDC), Công ty Cổ phần Incom, Công ty Cổ phần iNet, Trung Tâm Nghiên Cứu Bản Sao Số Luân Đôn, Tập đoàn Nokia, Công ty Stavian HighTech, Công ty TNHH Supermicro Việt Nam, Công ty TPX Technology, Công ty Cổ phần UNIT, Công ty Cổ phần VietGuys, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Viethash, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty TNHH EY Việt Nam.

ông Lê Thanh Tâm – Tổng Giám đốc IDG Việt Nam công bố các Nhà cung cấp Dịch vụ Băng thông rộng di động, ISP & Điện toán đám mây tiêu biểu năm 2026

Một phần quan trọng của sự kiện là Lễ công bố các Nhà cung cấp Dịch vụ Băng thông rộng di động, ISP & Điện toán đám mây tiêu biểu năm 2026. Đây là giải thưởng thường niên, dựa trên kết quả chương trình Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ viễn thông do IDG Việt Nam thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh các dịch vụ, sản phẩm viễn thông được khách hàng đánh giá cao. Bên cạnh các hạng mục truyền thống cho dịch vụ di động và băng thông rộng cố định, sự kiện còn bao gồm hạng mục giải thưởng dành cho các đơn vị cung cấp hạ tầng chuyển đổi số.