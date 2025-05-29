Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam
Ngành viễn thông ghi dấu ấn tích cực
World Mobile Broadband, Cloud and AI Summit 2025 sẽ diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) đồng tổ chức sự kiện thường niên này.
Hội thảo tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp xây dựng hạ tầng băng thông rộng, ứng dụng Cloud và AI. Mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.
|TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện
Chủ tịch Hội REV nhận định: "Năm 2024 đánh dấu những thành tựu quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam. Tổng doanh thu dịch vụ đạt khoảng 147 nghìn tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023, thể hiện sức tăng trưởng ổn định của lĩnh vực này. Đặc biệt, tỷ lệ triển khai Tiêu chuẩn đảm bảo an toàn tài nguyên Internet trên cơ sở hạ tầng khóa công khai (RPKI) đạt 88%, con số ấn tượng cho thấy cam kết bảo mật thông tin".
Cuộc đấu giá băng tần 5G thành công đã mở ra cơ hội mới cho các nhà mạng tại Việt Nam. Viettel, VNPT, MobiFone đang tích cực mở rộng phủ sóng và thương mại hóa dịch vụ 5G. Các chuyên gia dự báo công nghệ này sẽ đóng góp 7,3-7,4% vào GDP quốc gia trong năm 2025.
"Đảng và Nhà nước đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc thông qua việc ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về "Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Nghị quyết 57 nhấn mạnh quan điểm phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí", TS. Trần Đức Lai cho biết.
Đồng thời hai Nghị định mới 147/2024/NĐ-CP về quản lý dịch vụ Internet và 163/2024/NĐ-CP về luật Viễn thông đã hoàn thiện khung pháp lý. Những văn bản này tiếp cận xu hướng phát triển mới, tạo điều kiện quan trọng để ngành phát triển ổn định.
Tối ưu hóa 5G bằng AI và Blockchain
World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025 diễn ra vào chiều 29/5 tại Hà Nội với chủ đề "Phát triển dịch vụ 5G: Hỗ trợ triển khai dịch vụ công và củng cố hạ tầng mạng". Sự kiện đặt trọng tâm vào việc tối ưu hóa mạng 5G thông qua ứng dụng AI và Blockchain, đồng thời phát huy vai trò của điện toán đám mây.
|Quang cảnh Hội thảo World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025
Một điểm nhấn quan trọng là việc thúc đẩy xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ khổng lồ. Mục tiêu đặt ra là đạt chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng trong các trung tâm dữ liệu (PUE) dưới 1,4, góp phần bảo vệ môi trường.
Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ công bố và vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, ISP và điện toán đám mây tiêu biểu năm 2025. Giải thưởng thường niên này do Hội REV và IDG Việt Nam thực hiện từ năm 2017.
Kết quả đánh giá dựa trên khảo sát xã hội học về mức độ hài lòng của khách hàng. Hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia từ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tham mưu nội dung khảo sát.
Chủ tịch Trần Đức Lai nhấn mạnh: "Ngành ICT Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tích hợp sâu rộng của AI và IoT". Ông kỳ vọng World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025 sẽ đưa ra những giải pháp công nghệ thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số trong bối cảnh mạng 5G sẽ phủ sóng toàn quốc trong thời gian tới.
| Hạ tầng số Việt Nam là không gian hoạt động mới của các nhà mạng
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Cục Viễn thông phải thúc đẩy xây dựng hạ tầng số dung lượng siêu lớn, băng ...
| Hạ tầng số Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, để vươn lên thành trung tâm ...
| Viettel phát triển trung tâm dữ liệu 'khủng', tích hợp hạ tầng riêng cho AI
Tại sự kiện DCCI Summit 2025, ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC cho biết dự án trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt ...
