PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025

Bá Tân

Bá Tân

16:02 | 10/10/2025
Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 vừa công bố 30 đội xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, trong đó Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có nhiều đội nhất với bốn đại diện tham gia vòng bán kết.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có bốn đội thi lọt vào vòng bán kết cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025). Đội IDS PTIT từ miền Bắc đăng ký đề tài thiết kế hệ thống phát hiện xâm nhập cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu. Đội " Đầu có Điện" cũng đến từ miền Bắc với đề tài thiết bị giám sát sức khỏe và phát hiện suy giảm tuổi thọ AIoT.

Hai đội còn lại của PTIT thi đấu tại miền Nam. Đội PTIT-SouthSky nghiên cứu SkyAid, hệ thống AIoT hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp thông minh tích hợp drone. Đội PTITHCMAIoT2025-2 phát triển Project GUARDIAN, hệ thống an ninh AI Edge thời gian thực. Thành tích này khẳng định vị thế của PTIT trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực điện tử viễn thông.

Miền Bắc có 12 đội vào vòng bán kết, đứng thứ hai về số lượng. Các đề tài từ miền Bắc tập trung vào ứng dụng thực tế như hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh của đội Pixel to peel (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch của đội OPEN WORKSHOP FEE1 (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Đội Whoami đến từ Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu hệ thống định vị và dẫn đường thông minh cho xe tự hành trong môi trường nhà xưởng.

Miền Nam đóng góp 10 đội thi với nhiều đề tài sáng tạo. Đội Nightfoodretrieval đến từ Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, phát triển thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị dựa trên trí tuệ nhân tạo. Đội DriveX đến từ Trường đại học Tôn Đức Thắng, xây dựng mô hình giao thông thông minh sử dụng giao tiếp V2I. Đội BioEdgeX đến từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu hệ thống AIoT y sinh với edge AI dự đoán triệu chứng đông cứng bước đi ở bệnh nhân Parkinson.

Miền Trung có tám đội tham gia vòng bán kết. Đội Robot4life đến từ Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng nghiên cứu và phát triển Robot tự hành Hỗ trợ Dẫn Đường – Giải đáp và tương tác với sinh viên trong trường Đại học Bách Khoa. Đặc biệt góp mặt của 02 đội đến từ Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn: Đội EDL_AIoT đến từ thiết kế mũ bảo hộ thông minh ứng dụng IoT và AI cho giám sát an toàn trong công trường theo thời gian thực; Đội HandyMen_VKU xây dựng hệ thống giám sát và nhận diện tôm bệnh trong các trang trại Việt Nam.

Vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025 tổ chức tại ba Miền

Theo Ban Tổ chức, vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025 diễn ra từ 10-15/11/2025 tại ba địa điểm ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đội miền Bắc thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông số 96A đường Trần Phú, Hà Nội. Miền Trung thi tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn số 470 đường Trần Đại Nghĩa, Đà Nẵng. Miền Nam thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh số 97 đường Man Thiện.

Các đội phải nộp báo cáo dự án trước 01/11/2025 và trình bày sản phẩm trong 25 phút trước hội đồng khu vực. Nội dung đánh giá gồm mô hình hệ thống, nguyên lý hoạt động, bản vẽ mạch nguyên lý, mạch in, thuật toán, phần cứng phần mềm và kế hoạch hoàn thiện sản phẩm.

Ban tổ chức hỗ trợ mỗi đội hai triệu đồng để mua linh kiện và thiết bị. Tối đa 10 đội xuất sắc nhất từ ba miền vào vòng chung kết toàn quốc. Kết quả công bố trước 17/11/2025 trên website, fanpage và email của cuộc thi.

GS.TS Trần Đức Tân, Phó Tổng thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 nhận định: "Các đề tài lọt vào vòng bán kết cho thấy sự dịch chuyển rất rõ từ các hệ thống IoT truyền thống sang việc tích hợp sâu Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào các thiết bị nhúng (Embedded Systems), nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý tại chỗ và tăng tốc độ ra quyết định".

Công nghệ IoT và AI chiếm ưu thế trong 30 đội vào vòng bán kết, 27/30 đội tích hợp IoT hoặc AI vào giải pháp của mình. Các đội dự thi tập trung ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề thực tiễn như y tế, nông nghiệp, giao thông và an toàn lao động.

GS.TS Trần Đức Tân nhấn mạnh thêm: "Các đề tài không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã đi sâu vào giải quyết các bài toán thực tế, mang tính đặc thù cao của Việt Nam". Ông dẫn chứng: Các dự án như Đắk Lắk AIOT (Giải pháp Tối ưu Canh tác Cà phê) và hệ thống theo dõi ao nuôi tôm, cá của LUX và HandyMen_VKU cho thấy sự ứng dụng AIoT để tăng cường năng suất và giảm thiểu rủi ro trong các ngành kinh tế mũi nhọn. Việc sử dụng AI để nhận diện tôm bệnh hay dự đoán vi tảo là các ứng dụng IoT thế hệ mới, có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế rất rõ.

Y tế và chăm sóc sức khỏe thu hút nhiều đội thi quan tâm. Đội Future Heartbeat đến từ Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, chế tạo mạch điện tử mềm vòng tay đo nhịp tim. Đội VitalX đến từ Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, thiết kế thiết bị đo tín hiệu EMG - ECG - PPG kết hợp theo dõi sức khỏe và chuyển động. Đội EEG DUT đến từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phát triển hệ thống phản ứng sớm với động kinh và đột quỵ.

Lĩnh vực an toàn có đội IAE-DTU đến từ Trường Đại học Duy Tân nghiên cứu thiết kế mạch tích hợp điều khiển thiết bị bay không người lái dựa trên nhận dạng giọng nói bằng công nghệ AI.

Nông nghiệp thông minh cũng là hướng nghiên cứu được nhiều đội lựa chọn. Đội Đắk Lắk AIOT đến từ Đại học Tây Nguyên đưa ra giải pháp tối ưu canh tác cà phê. Đội BumbleBee đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng xây dựng hệ thống giám sát ong mật thông minh. Đội LUX đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM theo dõi và dự đoán vi tảo trong ao nuôi tôm, cá. Đội IonX đến từ Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, phát triển cảm biến đo độ mặn dựa trên công nghệ IoT tự thu thập năng lượng.

Lĩnh vực An toàn giao thông mang tính ứng dụng cao: Các giải pháp như VIGILEYE (Hệ thần kinh nhân tạo cho lái xe an toàn) của đội VIGILEYE đến từ Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội và SkyAid (Hệ thống AIoT hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp tích hợp drone) thể hiện sự chủ động trong việc áp dụng công nghệ nhúng để nâng cao mức độ an toàn cộng đồng và quản lý thảm họa của đội PTIT-SouthSky đến từ PTIT cơ sở TP.HCM.

Đại học Bách khoa Hà Nội có ba đội lọt vào vòng bán kết: Đội BK P-M nghiên cứu thảm đo áp lực bàn chân ứng dụng AI; Đội EDABK-AIoT ứng dụng công nghệ điện toán biên trong giám sát đô thị thông minh; Đội VIGILEYE với đề tài "VIGILEYE - Hệ thần kinh nhân tạo cho lái xe an toàn".

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải mang ý tưởng sáng tạo tới cuộc thi: Ứng dụng IoT trong giám sát, kiểm tra chất lượng thi công lu lèn đường bộ.

Theo Ban tổ chức, kết quả này là sự ghi nhận cho tinh thần sáng tạo, nỗ lực và niềm đam mê nghiên cứu của các bạn trong lĩnh vực thiết kế điện tử. Ban Tổ chức hy vọng đội thi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, hoàn thiện ý tưởng và chuẩn bị tốt cho chặng đường tiếp theo.

GS.TS Trần Đức Tân cho biết thêm: "30 đội thi được chọn vào vòng bán kết đã chứng minh các cơ sở đào tạo Việt Nam đang chuyển giao thành công kiến thức về việc thiết kế hệ thống nhúng tích hợp AI hiệu quả. Các đề tài thể hiện khả năng sử dụng các công cụ học máy phức tạp, khả năng thiết kế phần cứng cho các ứng dụng thời gian thực, và sự nhạy bén trong việc xác định các thị trường ứng dụng tiềm năng".

"Đây là một tín hiệu rất tích cực, khẳng định nguồn nhân lực kỹ sư trẻ Việt Nam có đủ năng lực để làm chủ và phát triển các công nghệ lõi như AIoT, đóng góp vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử quốc gia", GS.TS Trần Đức Tân nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cũng lưu ý các đội lọt vào vòng bán kết cần chú ý, thông tin chi tiết về lịch trình, hình thức thi và yêu cầu kỹ thuật của vòng Bán kết sẽ được Ban Tổ chức gửi tới đội thi trong thông báo tiếp theo, đề nghị các đội thi có trong danh sách kiểm tra mail (mail của đội trưởng - có thể ở trong thư mục rác) làm theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đồng tổ chức cuộc thi VEDC2025 với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT". Ban tổ chức sẽ gửi thông tin chi tiết về lịch trình, hình thức thi và yêu cầu kỹ thuật của vòng bán kết đến các đội trong thời gian tới. Các đội thi cần kiểm tra email để nhận hướng dẫn chuẩn bị cho vòng tiếp theo.

Cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam 2025” do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, được tổ chức thường niên từ năm 2025, mỗi năm chọn chủ đề phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Năm 2025 sẽ triển khai với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT” được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đăng cai tổ chức.

Cuộc thi được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ chuyên môn.

Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
