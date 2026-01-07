Chính phủ ban hành quy định mới về Tiền di động

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Nghị định số 368/2025/NĐ-CP hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật cho các dịch vụ thanh toán số tại Việt Nam.

Việt Nam hiện có ba nhà mạng được cấp phép thí điểm cung cấp dịch vụ tiền di động (Mobile Money), bao gồm Viettel với "Viettel Money", VNPT với "VNPT Money", và MobiFone với "MobiFone Money". Nghị định số 368/2025/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động đã tạo tiền đề để các nhà mạng chính thức hóa dịch vụ này sau giai đoạn thí điểm.

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Tiền di động là gì và ai được sử dụng

Nghị định số 368/2025/NĐ-CP định nghĩa Tiền di động là tài khoản chuyên biệt gắn với số thuế bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Tổ chức cung ứng dịch vụ này là tổ chức không phải ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cung ứng dịch vụ Tiền di động. Người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản, rút tiền ra khỏi tài khoản và thực hiện giao dịch thanh toán theo quy định.

Dịch vụ Tiền di động áp dụng cho cá nhân sử dụng số thuế bao viên thông dụng dạng được tổ chức cung ứng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cấp phát theo quy định của pháp luật. Mỗi khách hàng chỉ mở tối đa một tài khoản Tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ.

Hạn mức giao dịch và điều kiện mở tài khoản

Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về hạn mức giao dịch dựa trên việc khách hàng có cung cấp giấy tờ tùy thân hay không. Tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Tiền di động theo quy định tại Điều 15 Nghị định này không vượt quá 100 triệu Đồng Việt Nam trong một tháng.

Đối với việc mở tài khoản, hồ sơ bao gồm số văn bản (nếu có), thời điểm (ngày, tháng, năm) lập thỏa thuận, tên tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động, thông tin về khách hàng mở tài khoản Tiền di động theo quy định tại Điều 10 Nghị định này và quyền, trách nhiệm cụ thể của các bên.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an thực hiện theo dõi, quản lý các hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phù hợp với chức năng, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan này còn cung cấp thông tin cho cơ quan có chức năng xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật về việc cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát số dư tài khoản đám bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ Tiền di động và tổng số dư tất cả các tài khoản Tiền di động của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đám bảo thanh toán cho dịch vụ Tiền di động lớn hơn tổng số dư trên tài khoản Tiền di động của khách hàng tại cùng một thời điểm.

Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định cụ thể thời hạn khách hàng sử dụng dịch vụ Tiền di động được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại đối với tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động nhưng không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát.

Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động chịu trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ, đảm bảo tuân thủ tối thiểu các quy định sau: áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại qua tổng đài điện thoại có ghi âm, hoạt động 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần và qua các địa điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Điểm kinh doanh và an toàn thông tin

Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động đối với các hạn mức quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật. Điểm kinh doanh là các điểm cung ứng dịch vụ viễn thông do chính tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động trực tiếp sở hữu, thiết lập có địa chỉ xác định hoặc các điểm cung ứng dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập được tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động ký hợp đồng ủy quyền.

Về an toàn thông tin, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải xây dựng quy trình, thủ tục nhận biết, xác định dấu hiệu nghi ngờ, rủi ro về an toàn, an ninh thông tin tài khoản, giao dịch của khách hàng trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động phải chấm dứt cung ứng dịch vụ Tiền di động trong các trường hợp sau: bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật, có thông báo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động hoặc khi có hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án có nội dung yêu cầu chấm dứt cung ứng dịch vụ Tiền di động của tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh một trong các trường hợp quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 17, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động về việc chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Hành vi vi phạm chính trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an sẽ xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật về việc cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tiếp tục cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này.