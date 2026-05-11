Mastercard & MobiFone công bố hợp tác chiến lược thúc đẩy nền kinh tế số

Hợp tác chiến lược giữa Mastercard và Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số.

Trọng tâm của thỏa thuận là tối ưu hóa hệ thống thanh toán thời gian thực, kết nối liền mạch mạng lưới nội địa với hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard. Hai bên đặt mục tiêu xây dựng môi trường giao dịch an toàn, hiện đại cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời hỗ trợ trực tiếp định hướng xã hội không tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hợp tác đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số Quốc gia.

Trọng tâm của hợp tác chiến lược này là tối ưu hóa hạ tầng thanh toán thời gian thực (real-time payment) bằng cách cộng hưởng thế mạnh công nghệ toàn cầu của Mastercard và năng lực vận hành nội địa của MDP.

Các giải pháp thanh toán toàn diện này được thiết kế với khả năng mở rộng và tương tác cao, giúp xây dựng môi trường giao dịch an toàn, liền mạch cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính bứt phá trong kỷ nguyên số. Điều này rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí vận hành và tăng độ tin cậy cho toàn hệ thống.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, hai bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm thanh toán, tối ưu hóa hoạt động chuyển mạch và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên gia nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Qua đó, hai bên sẽ hỗ trợ cho tầm nhìn và định hướng chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ưu tiên thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu, tăng cường an ninh số và tăng tốc quá trình chuyển đổi sang xã hội không tiền mặt.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trước đây, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng trưởng hơn 50% về số lượng giao dịch trong giai đoạn 2021-2025. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 86,97%, vượt mục tiêu trên 80% của Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.

Hợp tác giữa Mastercard và MDP được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống thanh toán nội địa và chuẩn mực quốc tế, một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam đạt được các mục tiêu này.

Về tổng thể, mối quan hệ đối tác được kỳ vọng tạo ra lực đẩy mới cho thị trường thanh toán, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại một cách an toàn, bền vững, đẩy nhanh tiến trình hướng tới nền kinh tế số Việt Nam.