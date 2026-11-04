MobiFone và FPT 'bắt tay' làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số

Lễ ký kết có sự tham dự của Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, và ông Trần Đức Thành, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty. Đại diện FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Theo hai doanh nghiệp, thỏa thuận hướng tới phát triển hạ tầng số an toàn, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. MobiFone đóng góp hạ tầng viễn thông, hệ sinh thái khách hàng cùng năng lực phát triển giải pháp và công nghệ số. Trong khi đó, FPT đảm nhiệm thế mạnh về công nghệ, nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp. Hai bên sẽ phối hợp nguồn lực trên năm lĩnh vực gồm viễn thông, công nghệ, thương mại, truyền thông và đào tạo.

MobiFone và FPT hướng tới tăng cường hợp tác phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số phù hợp với thế mạnh, định hướng của mỗi bên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Về dài hạn, hai doanh nghiệp đặt mục tiêu làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng số, nền tảng số và dịch vụ số trên nền tảng viễn thông.

Lễ ký kết MobiFone và FPT hợp tác làm chủ công nghệ tại Hà Nội. Ảnh: MobiFone

MobiFone và FPT mở rộng hợp tác từ 5G, AI đến UAV

Trong lĩnh vực viễn thông, MobiFone và FPT sẽ phối hợp phát triển các dịch vụ thế hệ mới như mạng di động ảo (MVNO), SIM 5G, kết nối máy với máy (M2M), Internet vạn vật (IoT) và các dịch vụ giá trị gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hai bên cũng tăng cường nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp trong sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm gồm AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, 5G/6G và thiết bị bay không người lái (UAV).

Một trụ cột hợp tác khác tập trung phát triển các nền tảng và giải pháp số phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong sáu lĩnh vực gồm tài chính, giáo dục, y tế, an ninh, giao thông và đô thị thông minh. Hai bên cũng mở rộng phối hợp trong thương mại, phân phối thiết bị và giải pháp công nghệ, truyền thông, khai thác hệ sinh thái nội dung, đồng thời tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực ứng dụng AI cho nguồn nhân lực.

Các lĩnh vực được hai bên lựa chọn cho thấy MobiFone và FPT đang hướng tới toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ, từ hạ tầng kết nối, công nghệ lõi đến các nền tảng và dịch vụ phục vụ người dùng cuối. Cách phân chia này tạo điều kiện để hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ, kết hợp hạ tầng và dịch vụ viễn thông của MobiFone với nền tảng công nghệ, giải pháp và năng lực phát triển của FPT để hình thành các sản phẩm hoàn chỉnh.

Hợp tác làm chủ công nghệ, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Sự kết hợp giữa hạ tầng viễn thông, nền tảng kết nối, năng lực công nghệ và hệ sinh thái số tạo cơ sở để MobiFone và FPT phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp có khả năng ứng dụng rộng rãi. Qua đó, hai doanh nghiệp kỳ vọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ số quốc gia và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế số Việt Nam.

Tuy nhiên, hiệu quả của thỏa thuận sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển các định hướng hợp tác thành sản phẩm cụ thể, đưa đến tay người dùng. Điều này đòi hỏi hai bên bám sát lộ trình làm thử, nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trước khi mở rộng triển khai, theo định hướng được lãnh đạo FPT nêu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm cho rằng MobiFone và FPT đều có thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực riêng, đồng thời còn nhiều dư địa để bổ trợ cho nhau. Với tinh thần hợp tác, tin tưởng và cùng phát triển, ông tin hai đơn vị sẽ ngày càng củng cố, mở rộng mối quan hệ, đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi bên cũng như sự phát triển chung của thị trường viễn thông, công nghệ và bán lẻ tại Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trương Gia Bình đặt câu chuyện hợp tác trước một yêu cầu mới, khi đất nước chọn khoa học, công nghệ làm trụ cột phát triển. "Nếu trước đây, hai doanh nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm từng hợp đồng để phát triển kinh doanh, thì nay chúng ta cần cùng nhận những nhiệm vụ lớn hơn, góp sức xây dựng năng lực công nghệ và các ngành công nghiệp mới cho Việt Nam", ông nói.

Theo Chủ tịch FPT, hai doanh nghiệp cần phát huy uy tín gây dựng qua nhiều năm, mạnh dạn đề xuất những việc lớn, chọn cách làm đột phá và triển khai nhanh để nắm bắt thời cơ. Lộ trình ông gợi ý đi từ những công việc cụ thể, làm thử để nhận diện vướng mắc, rồi mới hoàn thiện đề án và mở rộng hợp tác. Ông kỳ vọng MobiFone và FPT sẽ hình thành một liên minh chặt chẽ về khoa học, công nghệ và công nghiệp, cùng góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Thông điệp của người đứng đầu FPT cho thấy hai bên muốn đưa thỏa thuận ra khỏi khuôn khổ một biên bản ghi nhớ, hướng tới triển khai thực chất theo lộ trình rõ ràng. Cách tiếp cận này đề cao sự thận trọng trong từng khâu, đồng thời đòi hỏi các bên chủ động nắm bắt thời cơ để đẩy nhanh tiến độ khi điều kiện cho phép.

MobiFone và FPT từng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2020. Sau sáu năm, hai bên đã đưa mạng di động FPT vào khai thác trên hạ tầng MobiFone, đồng thời phối hợp nâng cấp và vận hành các hệ thống tính cước, quản lý khách hàng và bán hàng tập trung. Kết quả này tạo cơ sở để hai doanh nghiệp mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực công nghệ.

Kinh nghiệm triển khai mạng di động FPT trên hạ tầng MobiFone cũng là tiền đề thuận lợi cho kế hoạch phát triển dịch vụ mạng di động ảo (MVNO) trong thỏa thuận mới. Hai bên đã có thời gian phối hợp xử lý những khâu kỹ thuật và nghiệp vụ phức tạp như đồng bộ hệ thống tính cước, quản lý thuê bao và vận hành dịch vụ. Đây là nền tảng thực tế giúp rút ngắn quá trình triển khai các dịch vụ mới.