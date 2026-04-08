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MobiFone và Techcombank hợp tác toàn diện, xây hệ sinh thái tài chính số Việt Nam

Đào Công

Đào Công

12:59 | 08/04/2026
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Ngày 7/4/2026, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký kết hợp tác toàn diện, mở ra hướng đi mới khi một bên nắm hạ tầng viễn thông phủ rộng toàn quốc, còn bên kia sở hữu năng lực về tài chính và quản trị rủi ro, sự kết hợp được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái tài chính số khép kín, phục vụ hàng chục triệu người dùng Việt Nam.

Thỏa thuận ký kết ngày 7/4/2026 giữa MobiFoneTechcombank mang nội dung hợp tác bao trùm nhiều khía cạnh, hai bên sẽ cùng triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho cả khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân, phát triển các chương trình marketing và chăm sóc khách hàng thân thiết, đồng thời tích hợp dịch vụ tài chính trực tiếp lên nền tảng viễn thông, qua đó tạo ra trải nghiệm liền mạch, giúp người dùng tiếp cận đầy đủ dịch vụ mà không phải chuyển đổi qua nhiều ứng dụng hay kênh riêng biệt.

Lễ ký kết hợp tác MobiFone Techcombank xây dựng hệ sinh thái tài chính số Việt Nam ngày 7/4/2026
Lễ ký kết hợp tác MobiFone Techcombank xây dựng hệ sinh thái tài chính số Việt Nam ngày 7/4/2026. Ảnh MobiFone

Quan trọng hơn, hai bên đặt trọng tâm vào việc phát triển các nền tảng tài chính số và trung gian thanh toán, song song với ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa dịch vụ cho từng phân khúc khách hàng. Hạ tầng kết nối viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cũng thuộc phạm vi hợp tác, cùng với các giải pháp an ninh thông tin, xác thực danh tính điện tử và bảo mật giao dịch, đây là những yếu tố then chốt để đảm bảo vận hành an toàn trong dài hạn.

Ông Trần Đức Thành, Quyền Tổng giám đốc MobiFone, phát biểu tại lễ ký kết: "Với sự bổ trợ thế mạnh lẫn nhau – giữa một bên là hạ tầng viễn thông, công nghệ, dữ liệu, và một bên là năng lực tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro – MobiFone và Techcombank sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thị trường. Việc ký kết ngày hôm nay không chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của MobiFone và Techcombank trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế & xã hội số tại Việt Nam".

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Bộ ba MobiFone, Techcombank và One Mount rót 300 tỷ vào cuộc đua fintech

Điểm tạo ra sự khác biệt thực sự của thỏa thuận chính là tầm nhìn mà hai bên công khai hướng tới, đó là xây dựng một hệ sinh thái mở, tích hợp sâu các dịch vụ tài chính và viễn thông, thay vì chỉ đơn thuần bán chéo sản phẩm cho nhau. Trong mô hình đó, công nghệ, dữ liệu và kết nối đóng vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi, phản ánh đúng hướng phát triển mà nhiều thị trường tiên tiến trên thế giới đang theo đuổi.

Bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi tin rằng sự đồng điệu trong định hướng số hóa và dữ liệu sẽ giúp hai bên nhanh chóng hiện thực hóa hệ sinh thái toàn diện, để cùng tiếp tục dẫn dắt hành trình số hóa cũng như kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Đây là nguồn động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của Techcombank và MobiFone lên một tầm cao mới".

Nhìn rộng hơn, hợp tác này còn mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. MobiFone sở hữu hạ tầng viễn thông phủ rộng khắp cả nước, khi kết hợp cùng năng lực tài chính của Techcombank, sẽ mở ra khả năng đưa dịch vụ ngân hàng tiếp cận tới các phân khúc khách hàng ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người chưa từng có tài khoản ngân hàng truyền thống. Đây chính là một trong những mục tiêu cốt lõi của chương trình thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua.

Tín hiệu tích cực là cả MobiFone lẫn Techcombank đều đang ở giai đoạn đầu tư mạnh cho chuyển đổi số. Techcombank là một trong những ngân hàng đi đầu về ứng dụng công nghệ tại Việt Nam, trong khi MobiFone đang tái cơ cấu theo hướng doanh nghiệp công nghệ số. Nền tảng tư duy đó, nếu được chuyển hóa thành hành động phối hợp thực chất, có thể tạo ra một mô hình tích hợp fintech-telco đáng tham chiếu tại thị trường Đông Nam Á.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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