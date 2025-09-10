Chuyển động số
Chính phủ chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

17:24 | 10/09/2025
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP vừa được ban hành mở ra cơ hội lịch sử cho thị trường tài sản mã hóa Việt Nam với khung pháp lý rõ ràng, thời gian thí điểm kéo dài 5 năm và điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025, Nghị quyết mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hợp pháp vào lĩnh vực tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chính phủ chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam
Thời gian thí điểm kéo dài 5 năm kể từ ngày 9/9/2025 Nghị quyết có hiệu lực. Chương trình áp dụng cho toàn bộ tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Các hoạt động được phép triển khai bao gồm chào bán và phát hành tài sản mã hóa cho nhà đầu tư, tự doanh tài sản mã hóa, lưu ký tài sản mã hóa, cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa. Đồng thời, tổ chức phát hành tài sản mã hóa cũng được quyền cung cấp hệ thống điện tử phục vụ hoạt động chào bán và phát hành.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Cơ cấu cổ đông yêu cầu tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Cổ đông và thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép. Báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Tổ chức và cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Tổng mức góp vốn và mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Giấy đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này kèm theo Điều lệ của tổ chức đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp tài liệu này chưa được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ quy định tại Điều 9 Nghị quyết này phải được lập bằng văn bản thành 01 bộ gốc bằng tiếng Việt. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ các tài liệu quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết này, Bộ Tài chính có văn bản về việc tổ chức đăng ký tiến hành các thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở 01 tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam tại 01 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoại được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tài khoản chuyển dùng bằng Đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch sau: thu chuyển khoản từ bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép, thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép, thu từ bán tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết này.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an quản lý, giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại Nghị quyết này.

